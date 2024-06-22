Тренер сборной Турции назвал задачу команды на Евро-2024
Главный тренер сборной Турции Винченцо Монтелла рассказал, какие цели стоят перед его командой на чемпионате Европы.
Главный тренер сборной Турции Винченцо Монтелла рассказал, какие цели стоят перед его командой на чемпионате Европы.
«Мы впервые выиграли стартовый матч на Евро. На последних трех Евро мы вылетали уже на групповом этапе; в прошлый раз — не набрали ни одного очка. Нашей первой целью была победа в этом матче. Мы его выиграли, теперь хотим выиграть следующий и выйти в плей-офф», — приводит слова Монтеллы пресс-служба УЕФА.
В первом туре группового этапа команда Монтеллы обыграла сборную Грузии со счетом 3:1. 22 июня турки сыграют против сборной Португалии. Встреча начнется в 19 часов по московскому времени.
Винченцо Монтелла, которому 18 июня исполнилось 50 лет, возглавляет сборную Турции с сентября 2023 года, когда сменил на этом посту немца Штефана Кунца. До этого Монтелла тренировал турецкий клуб «Адана Демирспор», испанскую «Севилью» и несколько итальянских клубов — «Рому», «Катанию», «Сампдорию», «Фиорентину» и «Милан».
Во время карьеры футболиста Монтелла играл на позиции нападающего и провел 20 матчей за сборную Италии. В составе «Скуадры адзурри» он играл на Евро-2000, где вместе с командой завоевал серебряные медали.