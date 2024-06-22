Тренер сборной Турции назвал задачу команды на Евро-2024

«Мы впервые выиграли стартовый матч на Евро. На последних трех Евро мы вылетали уже на групповом этапе; в прошлый раз — не набрали ни одного очка. Нашей первой целью была победа в этом матче. Мы его выиграли, теперь хотим выиграть следующий и выйти в плей-офф», — приводит слова Монтеллы пресс-служба УЕФА.

В первом туре группового этапа команда Монтеллы обыграла сборную Грузии со счетом 3:1. 22 июня турки сыграют против сборной Португалии. Встреча начнется в 19 часов по московскому времени.

Винченцо Монтелла, которому 18 июня исполнилось 50 лет, возглавляет сборную Турции с сентября 2023 года, когда сменил на этом посту немца Штефана Кунца. До этого Монтелла тренировал турецкий клуб «Адана Демирспор», испанскую «Севилью» и несколько итальянских клубов — «Рому», «Катанию», «Сампдорию», «Фиорентину» и «Милан».