Турция — Португалия: стартовые составы команд на матч Евро-2024

Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Феликсом Цвайером (Берлин, Германия). Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск.

Стали известны стартовые составы команд.

Турция: Байындыр, Челик, Акайдын, Кёкчю, Актюркоглу, Чалханоглу, Бардакджи, Кадыоглу, Алпер Йылмаз, Айхан, Акгюн.

Португалия: Кошта, Пепе, Диаш, Пальинья, Роналду, Фернандеш, Силва, Леау, Мендеш, Канселу, Витинья.

Национальные команды Турции и Португалии на Евро-2024 выступают в группе F с Грузией и Чехией.

В 1-м туре Турция обыграла Грузию со счётом 3:1, а Португалия вырвала победу в добавленное время в матче с Чехией (2:1).