Арриго Сакки: В поражении Италии от Испании нет вины Спаллетти

«Сразу уточним один момент: Спаллетти не виноват. Он тренер, который работает в сборной меньше года, унаследовал сложную ситуацию и пытается придать стиль стране, у которой его никогда не было. Серия А ему не помогает, большинство команд практикуют старый футбол, не очень соответствующий европейским принципам, игроки с трудом проявляют себя из-за массового присутствия иностранцев. Работа в таких условиях — серьёзная проблема, которую необходимо учитывать при оценке сборной Италии.





Все закончилось со счетом 1:0 в пользу Испании, но мы должны быть честными и признать, что для нас все сложилось хорошо, они могли легко забить пять или шесть голов, в то время как мы вообще не угрожали воротам Унаи Симона. Я сразу понял, что это будет сложный вечер. Италия казалась растерянной, почти запуганной, и такое отношение является результатом менталитета, который итальянцы всегда носили в себе. Мы не умеем рассуждать “как коллектив”, мы идем своим путем, мы индивидуалисты. У Испании, напротив, была идеальная архитектура, но им проще, все испанские команды играют именно так, в их ДНК заложено желание доминировать над соперником, удерживать мяч, идти и отбирать его, когда они проигрывают», — приводит слова Сакки Football Italia.