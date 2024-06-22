Друид обвинил экоактивистов, осквернивших Стоунхендж, в слабой игре Англии

Как сообщает английский таблоид The Sun, друид обвинил экоактивистов в ничьей Англии и Дании (1:1). Артур Пендрагон вызывал древних духов, чтобы помочь сборной Англии показать уверенную игру и добиться победы в матче с датчанами, но ему помешали.

По словам друида, осквернение древнего памятника напрямую привело к ничьей с Данией и слабой игре Англии на Евро-2024.

Бывший байкер и военный Джон Ротуэлл в 1986 году сменил имя на Артур Пендрагон. Он проводит обряды в Стоунхендже, внесенном в список Всемирного наследия ЮНЕСКО каменным мегалитическим сооружением в графстве Уилтшир. Себя он называет реинкарнацией знаменитого героя английских легенд короля Артура.

Каменное мегалитическое сооружение Стоунхендж возводилось в несколько этапов начиная с примерно 3100 года до 1600 года до нашей эры. Монумент включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО и расположен на Солсберийской равнине в графстве Уилтшир на юге Англии. Объект мог использоваться как обсерватория или солнечный календарь, многими считается, что Стоунхендж был святилищем жрецов кельтских народов — друидов.