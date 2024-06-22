Тетрадзе объяснил, с чем связана тусклая игра Кварацхелии на чемпионате Европы

«Хвича Кварацхелия на чемпионате Европы не похож сам на себя. Я считаю, что на него повлияли слухи и новости о возможном переходе в “ПСЖ”. Зная психологию футболистов, не имеет значение, кто будет играть, но такие слухи очень сильно сказываются на самоподготовку футболиста. Он отвлекается и думает больше о переходе, чем о футболе. Отсюда тусклая игра Кварацхелии», — сказал Тетрадзе в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.