Коррупция, мафиозные прозвища, нарушения правил ФИФА. Как разрушали футбол в Румынии

Сборная Румынии сотворила одну из главных сенсаций Евро-2024. Команда с самой скромной (по данным Transfermarkt) стоимостью состава на турнире звонко разгромила Украину (3:0) и даже возглавила квартет E. Правда, еще два десятилетия назад такой результат не вызвал бы удивления — команда стабильно пробивалась в плей-офф чемпионатов мира и крошила топ-оппонентов. Но от той сборной остались лишь воспоминания — на мировых первенствах румыны не выступали с 1998-го, а после Евро-2000 лишь в третий раз пробились на континентальный форум.

Футбол Евро 2024 Группа E, 17.06.2024, 16:00 Румыния 3 Украина 0

С тех светлых времен футбол в стране стремительно разрушался: страдал от коррупции и бесхозности, которые погрузили его в глухую нищету. Причем проблемы начались еще в золотые 1990-е, но тогда таланта игроков из прошлого десятилетия хватило для исторических результатов сборной. Румыния, когда-то футбольный центр юго-востока Европы, превратилась в захолустье, из которого при первой же возможности бегут местные футболисты.

Выясняем, как так вышло.

Владельцы разоряют клубы

Кажется, в стране практически никто не заинтересован в долгосрочном планировании и развитии футбола. Единственным борцом за возвращение светлых времен выглядит Георге Хаджи, который сам в 1990-х выступал за «Реал» и «Барселону» и теперь страдает от урагана, прошедшего по румынскому футболу. В 2009-м он создал клуб «Виторул» (с румынского — «будущее»), который в 2021-м слился с «Фарулом». «Хаджи — единственный, кто вкладывает легальные деньги в румынский футбол», — высказался бывший агент Йоан Бекали, который работал с Адрианом Муту (в этом году его посадили на шесть лет за финансовые махинации при продаже футболистов).

Бекали был одним из тех, кто доил румынский футбол — с ним в сговоре работал брат Виктор и бывший игрок сборной Георгий Попеску (на фото), которые тоже получили сроки.

Пока эта троица и ей подобные выжимали последние песчинки золотой пыли, Хаджи пытался создать хотя бы один нормальный клуб в стране. Георге инвестировал в академию, стадион и команду, которая за 12 лет существования пробилась из третьего дивизиона в элиту, после чего объединилась с «Фарулом». Хаджи остался в руководстве команды, а инфраструктура продолжает функционировать до сих пор.

Подход бывшего игрока «Реала» и «Барселоны» к руководству клубом серьезно отличается от румынской модели. Сидевшие в тюрьме агенты — лишь одна из частей разорительного круговорота, и далеко не самая крупная. Что говорить о них, если владельцы рассматривают свои команды как короткий бизнес-проект: нужно лишь дождаться максимальных доходов и вовремя вывести все активы, а клуб оставить умирать в нищете.

Любимая схема румынских боссов: влить хорошие инвестиции на старте, добиться топ-результатов и выходов в еврокубки, получить дотации от УЕФА и телеправ, в несколько раз превышающие все затраты функционеров, после чего обрубить финансирование и скрыться со всеми деньгами. Это же настоящая преступная схема — вылитый рэкет от футбола. Так во тьму погрузились, например, «Униря» и «Оцелул».

«Униря» в сезоне-2008/09 впервые в истории выиграла чемпионат Румынии, а на следующий год заняла второе место. За это время команда выступила и в групповом этапе Лиги чемпионов, и в квалификации, где в третьем раунде кампании-2010/11 даже пободалась с «Зенитом» (1:4 и 1:1). После невыхода в групповую стадию еврокубков в августе 2010-го владелец Думитру Бучшару уволил всех футболистов и сказал, что заменит их воспитанниками. В результате процветавшая с 1954 года «Униря» вылетела из высшей лиги и даже не стала подавать заявку на новый сезон во второй дивизион. После этого клуб прекратил существование, а предприимчивый Бучшару растворился, забрав деньги от телетрансляций и выступлений в еврокубках.

«Оцелул», созданный в середине ХХ века (в 1964-м), в сезоне-2010/11 выиграл первое в истории чемпионство, после чего проник в групповой этап Лиги чемпионов и прикоснулся к жирненьким дотациям от телеправ и УЕФА. В группе румыны даже пересеклись с мощными «Манчестер Юнайтед» и «Бенфикой». Но уже в 2015-м «Оцелул» вылетел из элиты и после сезона-2015/16 на несколько лет прекратил существование. В кампании-2022/23 клуб воскрес и с первой попытки преодолел второй дивизион, а в прошедшем розыгрыше даже добрался до финала Кубка Румынии. Знать бы, такой ренессанс — это очередная бизнес-схема или реальное выздоровление?

Карта исчезнувших румынских команд или тех, кто столкнулся с серьезными финансовыми сложностями из-за махинаций владельцев, выглядит не скуднее российской «Небесной лиги». За последние годы с катастрофическими проблемами столкнулись не только «Униря» и «Оцелул», но и «Динамо» Бухарест, «Университатя Клуж», «Рапид» Бухарест, «Васлуй» и «ЧФР Клуж». Для многих владельцев их команды — лишь источник заработка или краткосрочная инвестиция. Почти никто не заинтересован в реальном развитии.

При этом некоторые боссы даже получали тюремные сроки за издевательства над футболом или другие преступления. Один из самых известных — экс-глава «Стяуа» и депутат Джиджи Бекали. Мужчину осудили за незаконное удержание троих людей у себя дома после драки на улице. Поговаривали, что им всерьез заинтересовались люди из министерства обороны. Бухарестский клуб — аналог ЦСКА, поэтому министрам в форме было очень больно от его разрушения имени Бекали.

Джиджи постоянно менял тренеров и стратегию: то скупал латиноамериканцев, то развивал воспитанников. После финансового кризиса 2008-го он обрубил «Стяуе» денежный кислород, ввел потолок зарплат в 10 тысяч евро в месяц и подписывал только свободных агентов. Одним из доказательств того, что Бекали доигрался до тюрьмы из-за футбола, служит синхронный арест исполнительного директора Михая Стойку. После этого клуб лишился эмблемы и сменил название (сейчас — «ФКСБ»). Марка «Стяуа» осталась за министерством обороны, а команда на какое-то время вообще стала безымянной — на одном из матчей чемпионата на табло стадиона было написано просто «Хозяева».

Права игроков не соблюдаются

В Румынии издеваются не только над клубами, но и над футболистами. Какой-то защитой и правами в стране обладают только легионеры, которые могут пожаловаться в ФИФА и уехать из страны. Местным футболистам бежать практически некуда, но многие из-за беспорядка покидают Румынию уже в юном возрасте и пристраиваются в низших европейских дивизионах, откуда могут даже попасть в команды посерьезнее.

В 2021-м юридический директор Международной федерации ассоциаций профессиональных футболистов Рой Вермеер был шокирован положением дел в Румынии. Организация выдвинула два дела в Спортивный арбитражный суд, оспаривающие конкретные решения Румынской федерации футбола. Вермеер обрисовал пять главных ужасов карпатского беспредела — от этих историй становится жутко даже в Трансильвании:

за последние восемь месяцев его наблюдений румынские футболисты подали 460 исков в местный профсоюз из-за невыплат зарплат либо ради расторжения контрактов по причине невыполнения условий со стороны работодателя;

к румынам относятся хуже, чем к иностранцам. Легионеры легко могут разорвать контракт после двух невыплаченных зарплат — это соответствует правилам ФИФА. Местные же должны защищаться не через Спортивный арбитражный суд или ФИФА, а через местные органы управления, которые могут рассматривать дела до нескольких месяцев. Все это время игроки должны оставаться на контрактах у своих клубов, даже соглашения не работают;

в марте 2021-го ФИФА запретил бухарестскому «Динамо» регистрировать новых футболистов из-за невыплаты зарплаты легионеру. Клуб объявил о банкротстве и потребовал снять ограничения — и в ФИФА это одобрили! После чего «Динамо» подписало новых игроков, но не заплатило прежним;

местная федерация одобряла сомнительную передачу прав на владение двумя клубами — в результате их новыми владельцами становились организации, названия которых почти не отличались от предыдущих;

молодые футболисты обязаны подписать контракт с воспитавшим их клубом, иначе могут получить дисквалификацию до двух лет! ФИФА подтвердила, что эти правила незаконны, но ничего не предприняла.

«Федерация футбола Румынии, к сожалению, является одним из примеров, когда основная цель ассоциации — максимальное ограничение прав игроков. В любой другой отрасли такие меры потребуют заключения коллективного договора. Тем не менее в футболе многие национальные ассоциации навязывают игрокам правила независимо от их прав, потребностей, проблем — и без каких-либо переговоров или соблюдения демократических принципов. Футболисты даже не считаются членами ассоциации, что вызывает вопросы, на каком основании национальные ассоциации действительно считают, что они имеют легитимность вводить трудовые ограничения», — подчеркивал Вермеер.

В 2015-м BBC публиковал историю 21-летнего Флорина Анитою. Футболисту пять месяцев не платили зарплату и под страхом дисквалификации запретили менять команду. То есть воспитавший его клуб практически заключил Флорина в рабство. В команде страдал не только он, но и остальные футболисты. Перед началом одного из матчей Анитою вместе с партнерами стоял в центре поля с кричащим баннером: «Футбол 2015 = рабство».

«Каждую ночь я плачу, а затем утром тренируюсь самостоятельно, — рассказывал Флорин. — Не понимаю, как ситуация может измениться в ближайшем будущем. Я не могу выжить в таких условиях — у меня появились долги, есть счета, которые нужно оплатить. В конце концов мне придется найти другую работу».

Дикостью румынского футбола оказался шокирован и португалец Геральдо Алвес, который на три года приезжал в «Астру». Клуб, кстати, не существует с сезона-2021/22, после того как занял последнее место во втором дивизионе. Причем до этого он с 2009-го выступал в элите, а в кампании-2015/16 даже стал чемпионом. Правда, быстро начались проблемы с финансами — знакомая история.

«Я был там три года, и все шло довольно хорошо, пока нашего президента не арестовали, — поделился португалец. — В итоге он прибегнул к процедуре банкротства, чтобы убежать от долгов. Это затронуло не только игроков, но и людей вокруг — врачей, массажистов, агрономов и других. Им не платят за семь или восемь месяцев, им нечего есть, они не знают, как выжить».

Источник: NurPhoto/NurPhoto via Getty Images

Все началось с 1990-х

Но как румынский футбол окунулся в такой кошмар? В 1990-х ведь все было неплохо. Однако последнее десятилетие ХХ века оказалось переломным. В 1989-м пал режим диктатора Чаушеску, и в стране разлился капитализм. Без ушлых «бизнесменов» не обошлось, и часть из них поработила футбольную индустрию. Сначала всех лучших румынских футболистов продали за границу — так уехали, например, Георге Хаджи в «Реал» и Дан Петреску в итальянскую «Фоджу».

Боссы некоторых местных клубов создали аналог «Коза ностры» и захватили власть в румынском футболе. Они настолько наслаждались свободой действий, что даже придумали себе красноречивые прозвища — президент высшей лиги Думитру Драгомир стал «Корлеоне», владелец «Глории Бистрица» Жан Падуряну и президент Румынской федерации футбола Мирча Санду — «Лордом» и «Крестным отцом».

Против Санду, кстати, долго велось расследование, но причастность к синдикату так и не выявили. А сам он, находясь в должности, срубал любые попытки разобраться в финансовых махинациях, проходивших в румынском футболе.

Футбол Евро 2024 Группа E, 22.06.2024, 22:00 Бельгия - Румыния -

Вся эта мафия в 1990-х превратила чемпионат страны в склад договорняков. В 2003-м один из участников этих дел Думитру Сечелариу признался, что участвовал в организации договорных матчей, а для их осуществления функционировала целая ассоциация. Разумеется, в таких условиях прогресс невозможен, а прошлые достижения быстро превратились в руины. Никто не был заинтересован в развитии, всех волновал только собственный заработок. 1990-е в румынском чемпионате назвали «Эпохой блата».

Многие владельцы клубов того времени оказались за решеткой, где занялись написанием книг. «Конкуренция», «Путеводитель по футболу для инвесторов», «Управление футбольными клубами, структурами и организациями», «Личность спортсмена — необходимое условие для успехов в спорте и футболе» — лишь некоторые названия литературных трудов. Максимум пафоса от людей, которые уничтожили в Румынии целый вид спорта.

Единственное, что им не удалось разрушить, — несколько независимых академий, выпускники которых не были скованы контрактами с клубами. Именно оттуда молодые румыны с 16 лет бегут из страны в поисках нормальной карьеры. В составе «карпатских ребят» на Евро-2024 находится всего восемь игроков из местной лиги. Для восстановления футбола в Румынии потребуются годы и огромная работа.