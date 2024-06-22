Чемпионат Европы по футболу 2024

Германия. 14 июня - 14 июля

Группа AЗавершен
тв
14.06Германия5Шотландия1
Группа AЗавершен
тв
15.06Венгрия1Швейцария3
Группа BЗавершен
тв
15.06Испания3Хорватия0
Группа BЗавершен
тв
15.06Италия2Албания1
Группа DЗавершен
тв
16.06Польша1Нидерланды2
Группа CЗавершен
тв
16.06Словения1Дания1
Группа CЗавершен
тв
16.06Сербия0Англия1
Группа EЗавершен
17.06Румыния3Украина0
Группа EЗавершен
тв
17.06Бельгия0Словакия1
Группа DЗавершен
тв
17.06Австрия0Франция1
Группа FЗавершен
тв
18.06Турция3Грузия1
Группа FЗавершен
тв
18.06Португалия2Чехия1
Группа BЗавершен
тв
19.06Хорватия2Албания2
Группа AЗавершен
тв
19.06Германия2Венгрия0
Группа AЗавершен
тв
19.06Шотландия1Швейцария1
Группа CЗавершен
тв
20.06Словения1Сербия1
Группа CЗавершен
тв
20.06Дания1Англия1
Группа BЗавершен
тв
20.06Испания1Италия0
Группа EЗавершен
21.06Словакия1Украина2
Группа DЗавершен
тв
21.06Польша1Австрия3
Группа DЗавершен
тв
21.06Нидерланды0Франция0
Группа FЗавершен
тв
16:00Грузия1Чехия1
Группа F2-й тайм
тв
19:00Турция0Португалия3
Группа EНе начался
тв
22:00БельгияРумыния
Группа AНе начался
тв
23.06ШвейцарияГермания
Группа AНе начался
23.06ШотландияВенгрия
Группа BНе начался
24.06АлбанияИспания
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20:18 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Коррупция, мафиозные прозвища, нарушения правил ФИФА. Как разрушали футбол в Румынии

Молодые игроки покидают страну при первой возможности.

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Источник: Reuters

Сборная Румынии сотворила одну из главных сенсаций Евро-2024. Команда с самой скромной (по данным Transfermarkt) стоимостью состава на турнире звонко разгромила Украину (3:0) и даже возглавила квартет E. Правда, еще два десятилетия назад такой результат не вызвал бы удивления — команда стабильно пробивалась в плей-офф чемпионатов мира и крошила топ-оппонентов. Но от той сборной остались лишь воспоминания — на мировых первенствах румыны не выступали с 1998-го, а после Евро-2000 лишь в третий раз пробились на континентальный форум.

Футбол

Евро 2024
Группа E, 17.06.2024, 16:00

Румыния3Украина0

С тех светлых времен футбол в стране стремительно разрушался: страдал от коррупции и бесхозности, которые погрузили его в глухую нищету. Причем проблемы начались еще в золотые 1990-е, но тогда таланта игроков из прошлого десятилетия хватило для исторических результатов сборной. Румыния, когда-то футбольный центр юго-востока Европы, превратилась в захолустье, из которого при первой же возможности бегут местные футболисты.

Выясняем, как так вышло.

Источник: Reuters

Владельцы разоряют клубы

Кажется, в стране практически никто не заинтересован в долгосрочном планировании и развитии футбола. Единственным борцом за возвращение светлых времен выглядит Георге Хаджи, который сам в 1990-х выступал за «Реал» и «Барселону» и теперь страдает от урагана, прошедшего по румынскому футболу. В 2009-м он создал клуб «Виторул» (с румынского — «будущее»), который в 2021-м слился с «Фарулом». «Хаджи — единственный, кто вкладывает легальные деньги в румынский футбол», — высказался бывший агент Йоан Бекали, который работал с Адрианом Муту (в этом году его посадили на шесть лет за финансовые махинации при продаже футболистов).

Источник: Reuters

Бекали был одним из тех, кто доил румынский футбол — с ним в сговоре работал брат Виктор и бывший игрок сборной Георгий Попеску (на фото), которые тоже получили сроки.

Пока эта троица и ей подобные выжимали последние песчинки золотой пыли, Хаджи пытался создать хотя бы один нормальный клуб в стране. Георге инвестировал в академию, стадион и команду, которая за 12 лет существования пробилась из третьего дивизиона в элиту, после чего объединилась с «Фарулом». Хаджи остался в руководстве команды, а инфраструктура продолжает функционировать до сих пор.

Источник: AFP 2023

Подход бывшего игрока «Реала» и «Барселоны» к руководству клубом серьезно отличается от румынской модели. Сидевшие в тюрьме агенты — лишь одна из частей разорительного круговорота, и далеко не самая крупная. Что говорить о них, если владельцы рассматривают свои команды как короткий бизнес-проект: нужно лишь дождаться максимальных доходов и вовремя вывести все активы, а клуб оставить умирать в нищете.

Любимая схема румынских боссов: влить хорошие инвестиции на старте, добиться топ-результатов и выходов в еврокубки, получить дотации от УЕФА и телеправ, в несколько раз превышающие все затраты функционеров, после чего обрубить финансирование и скрыться со всеми деньгами. Это же настоящая преступная схема — вылитый рэкет от футбола. Так во тьму погрузились, например, «Униря» и «Оцелул».

«Униря» в сезоне-2008/09 впервые в истории выиграла чемпионат Румынии, а на следующий год заняла второе место. За это время команда выступила и в групповом этапе Лиги чемпионов, и в квалификации, где в третьем раунде кампании-2010/11 даже пободалась с «Зенитом» (1:4 и 1:1). После невыхода в групповую стадию еврокубков в августе 2010-го владелец Думитру Бучшару уволил всех футболистов и сказал, что заменит их воспитанниками. В результате процветавшая с 1954 года «Униря» вылетела из высшей лиги и даже не стала подавать заявку на новый сезон во второй дивизион. После этого клуб прекратил существование, а предприимчивый Бучшару растворился, забрав деньги от телетрансляций и выступлений в еврокубках.

«Оцелул», созданный в середине ХХ века (в 1964-м), в сезоне-2010/11 выиграл первое в истории чемпионство, после чего проник в групповой этап Лиги чемпионов и прикоснулся к жирненьким дотациям от телеправ и УЕФА. В группе румыны даже пересеклись с мощными «Манчестер Юнайтед» и «Бенфикой». Но уже в 2015-м «Оцелул» вылетел из элиты и после сезона-2015/16 на несколько лет прекратил существование. В кампании-2022/23 клуб воскрес и с первой попытки преодолел второй дивизион, а в прошедшем розыгрыше даже добрался до финала Кубка Румынии. Знать бы, такой ренессанс — это очередная бизнес-схема или реальное выздоровление?

Карта исчезнувших румынских команд или тех, кто столкнулся с серьезными финансовыми сложностями из-за махинаций владельцев, выглядит не скуднее российской «Небесной лиги». За последние годы с катастрофическими проблемами столкнулись не только «Униря» и «Оцелул», но и «Динамо» Бухарест, «Университатя Клуж», «Рапид» Бухарест, «Васлуй» и «ЧФР Клуж». Для многих владельцев их команды — лишь источник заработка или краткосрочная инвестиция. Почти никто не заинтересован в реальном развитии.

При этом некоторые боссы даже получали тюремные сроки за издевательства над футболом или другие преступления. Один из самых известных — экс-глава «Стяуа» и депутат Джиджи Бекали. Мужчину осудили за незаконное удержание троих людей у себя дома после драки на улице. Поговаривали, что им всерьез заинтересовались люди из министерства обороны. Бухарестский клуб — аналог ЦСКА, поэтому министрам в форме было очень больно от его разрушения имени Бекали.

Джиджи постоянно менял тренеров и стратегию: то скупал латиноамериканцев, то развивал воспитанников. После финансового кризиса 2008-го он обрубил «Стяуе» денежный кислород, ввел потолок зарплат в 10 тысяч евро в месяц и подписывал только свободных агентов. Одним из доказательств того, что Бекали доигрался до тюрьмы из-за футбола, служит синхронный арест исполнительного директора Михая Стойку. После этого клуб лишился эмблемы и сменил название (сейчас — «ФКСБ»). Марка «Стяуа» осталась за министерством обороны, а команда на какое-то время вообще стала безымянной — на одном из матчей чемпионата на табло стадиона было написано просто «Хозяева».

Источник: AP 2023

Права игроков не соблюдаются

В Румынии издеваются не только над клубами, но и над футболистами. Какой-то защитой и правами в стране обладают только легионеры, которые могут пожаловаться в ФИФА и уехать из страны. Местным футболистам бежать практически некуда, но многие из-за беспорядка покидают Румынию уже в юном возрасте и пристраиваются в низших европейских дивизионах, откуда могут даже попасть в команды посерьезнее.

В 2021-м юридический директор Международной федерации ассоциаций профессиональных футболистов Рой Вермеер был шокирован положением дел в Румынии. Организация выдвинула два дела в Спортивный арбитражный суд, оспаривающие конкретные решения Румынской федерации футбола. Вермеер обрисовал пять главных ужасов карпатского беспредела — от этих историй становится жутко даже в Трансильвании:

  • за последние восемь месяцев его наблюдений румынские футболисты подали 460 исков в местный профсоюз из-за невыплат зарплат либо ради расторжения контрактов по причине невыполнения условий со стороны работодателя;
  • к румынам относятся хуже, чем к иностранцам. Легионеры легко могут разорвать контракт после двух невыплаченных зарплат — это соответствует правилам ФИФА. Местные же должны защищаться не через Спортивный арбитражный суд или ФИФА, а через местные органы управления, которые могут рассматривать дела до нескольких месяцев. Все это время игроки должны оставаться на контрактах у своих клубов, даже соглашения не работают;
  • в марте 2021-го ФИФА запретил бухарестскому «Динамо» регистрировать новых футболистов из-за невыплаты зарплаты легионеру. Клуб объявил о банкротстве и потребовал снять ограничения — и в ФИФА это одобрили! После чего «Динамо» подписало новых игроков, но не заплатило прежним;
  • местная федерация одобряла сомнительную передачу прав на владение двумя клубами — в результате их новыми владельцами становились организации, названия которых почти не отличались от предыдущих;
  • молодые футболисты обязаны подписать контракт с воспитавшим их клубом, иначе могут получить дисквалификацию до двух лет! ФИФА подтвердила, что эти правила незаконны, но ничего не предприняла.

«Федерация футбола Румынии, к сожалению, является одним из примеров, когда основная цель ассоциации — максимальное ограничение прав игроков. В любой другой отрасли такие меры потребуют заключения коллективного договора. Тем не менее в футболе многие национальные ассоциации навязывают игрокам правила независимо от их прав, потребностей, проблем — и без каких-либо переговоров или соблюдения демократических принципов. Футболисты даже не считаются членами ассоциации, что вызывает вопросы, на каком основании национальные ассоциации действительно считают, что они имеют легитимность вводить трудовые ограничения», — подчеркивал Вермеер.

В 2015-м BBC публиковал историю 21-летнего Флорина Анитою. Футболисту пять месяцев не платили зарплату и под страхом дисквалификации запретили менять команду. То есть воспитавший его клуб практически заключил Флорина в рабство. В команде страдал не только он, но и остальные футболисты. Перед началом одного из матчей Анитою вместе с партнерами стоял в центре поля с кричащим баннером: «Футбол 2015 = рабство».

«Каждую ночь я плачу, а затем утром тренируюсь самостоятельно, — рассказывал Флорин. — Не понимаю, как ситуация может измениться в ближайшем будущем. Я не могу выжить в таких условиях — у меня появились долги, есть счета, которые нужно оплатить. В конце концов мне придется найти другую работу».

Дикостью румынского футбола оказался шокирован и португалец Геральдо Алвес, который на три года приезжал в «Астру». Клуб, кстати, не существует с сезона-2021/22, после того как занял последнее место во втором дивизионе. Причем до этого он с 2009-го выступал в элите, а в кампании-2015/16 даже стал чемпионом. Правда, быстро начались проблемы с финансами — знакомая история.

«Я был там три года, и все шло довольно хорошо, пока нашего президента не арестовали, — поделился португалец. — В итоге он прибегнул к процедуре банкротства, чтобы убежать от долгов. Это затронуло не только игроков, но и людей вокруг — врачей, массажистов, агрономов и других. Им не платят за семь или восемь месяцев, им нечего есть, они не знают, как выжить».

Источник: NurPhoto/NurPhoto via Getty Images

Все началось с 1990-х

Но как румынский футбол окунулся в такой кошмар? В 1990-х ведь все было неплохо. Однако последнее десятилетие ХХ века оказалось переломным. В 1989-м пал режим диктатора Чаушеску, и в стране разлился капитализм. Без ушлых «бизнесменов» не обошлось, и часть из них поработила футбольную индустрию. Сначала всех лучших румынских футболистов продали за границу — так уехали, например, Георге Хаджи в «Реал» и Дан Петреску в итальянскую «Фоджу».

Боссы некоторых местных клубов создали аналог «Коза ностры» и захватили власть в румынском футболе. Они настолько наслаждались свободой действий, что даже придумали себе красноречивые прозвища — президент высшей лиги Думитру Драгомир стал «Корлеоне», владелец «Глории Бистрица» Жан Падуряну и президент Румынской федерации футбола Мирча Санду — «Лордом» и «Крестным отцом».

Против Санду, кстати, долго велось расследование, но причастность к синдикату так и не выявили. А сам он, находясь в должности, срубал любые попытки разобраться в финансовых махинациях, проходивших в румынском футболе.

Футбол

Евро 2024
Группа E, 22.06.2024, 22:00

Бельгия-Румыния-

Вся эта мафия в 1990-х превратила чемпионат страны в склад договорняков. В 2003-м один из участников этих дел Думитру Сечелариу признался, что участвовал в организации договорных матчей, а для их осуществления функционировала целая ассоциация. Разумеется, в таких условиях прогресс невозможен, а прошлые достижения быстро превратились в руины. Никто не был заинтересован в развитии, всех волновал только собственный заработок. 1990-е в румынском чемпионате назвали «Эпохой блата».

Многие владельцы клубов того времени оказались за решеткой, где занялись написанием книг. «Конкуренция», «Путеводитель по футболу для инвесторов», «Управление футбольными клубами, структурами и организациями», «Личность спортсмена — необходимое условие для успехов в спорте и футболе» — лишь некоторые названия литературных трудов. Максимум пафоса от людей, которые уничтожили в Румынии целый вид спорта.

Единственное, что им не удалось разрушить, — несколько независимых академий, выпускники которых не были скованы контрактами с клубами. Именно оттуда молодые румыны с 16 лет бегут из страны в поисках нормальной карьеры. В составе «карпатских ребят» на Евро-2024 находится всего восемь игроков из местной лиги. Для восстановления футбола в Румынии потребуются годы и огромная работа.

Автор: Артемий Кутейников

Румыния
3:0
Первый тайм: 1:0
Украина
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