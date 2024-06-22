Хорватию оштрафовали на 28 тысяч евро по итогам матча с Албанией
Хорватский футбольный союз оштрафован за действия болельщиков на трибунах во время матча Евро-2024.
Хорватский футбольный союз оштрафован за действия болельщиков на трибунах во время матча Евро-2024.
Как сообщается на официальном сайте организации, УЕФА оштрафовал Хорватский футбольный союз на общую сумму в 28 тысяч евро по итогам матча группового этапа Евро-2024.
Встреча группы B прошла 19 июня в Гамбурге и завершилась со счетом 2:2. Хорватская сторона наказана за поведение болельщиков сборной, использовавших пиротехнику (17,5 тысяч евро) и бросавших посторонние предметы на поле (10,5 тысяч евро).
Во время матча болельщики обеих сборных скандировали кричалки с призывом убивать сербов. Генеральный секретарь Футбольного союза Сербии Йован Шурбатович допустил, что Сербия может сняться с Евро, если УЕФА не накажет Албанию и Хорватию за поведение болельщиков.
Ранее сообщалось, что УЕФА начал расследование в отношении футболиста сборной Албании и казанского «Рубина» Мирлинда Даку, которого обвиняют в оскорбительных скандированиях в адрес сербов и македонцев, а также назначил инспектора по этике и дисциплине для проведения расследования в отношении возможного расистского или дискриминационного поведения хорватских и албанских болельщиков сборных во время встречи.
Заключительный матч группового этапа хорваты проведут в Лейпциге против сборной Италии, а албанцы в Дюссельдорфе встретятся с командой Испании. Обе встречи пройдут в понедельник, 24 июня, и начнутся в одно время.