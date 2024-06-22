Бельгия — Румыния: стартовые составы команд на матч Евро-2024

Чемпионат Европы по футболу 2024

Германия. 14 июня - 14 июля

Группа AЗавершен
тв
14.06Германия5Шотландия1
Группа AЗавершен
тв
15.06Венгрия1Швейцария3
Группа BЗавершен
тв
15.06Испания3Хорватия0
Группа BЗавершен
тв
15.06Италия2Албания1
Группа DЗавершен
тв
16.06Польша1Нидерланды2
Группа CЗавершен
тв
16.06Словения1Дания1
Группа CЗавершен
тв
16.06Сербия0Англия1
Группа EЗавершен
17.06Румыния3Украина0
Группа EЗавершен
тв
17.06Бельгия0Словакия1
Группа DЗавершен
тв
17.06Австрия0Франция1
Группа FЗавершен
тв
18.06Турция3Грузия1
Группа FЗавершен
тв
18.06Португалия2Чехия1
Группа BЗавершен
тв
19.06Хорватия2Албания2
Группа AЗавершен
тв
19.06Германия2Венгрия0
Группа AЗавершен
тв
19.06Шотландия1Швейцария1
Группа CЗавершен
тв
20.06Словения1Сербия1
Группа CЗавершен
тв
20.06Дания1Англия1
Группа BЗавершен
тв
20.06Испания1Италия0
Группа EЗавершен
21.06Словакия1Украина2
Группа DЗавершен
тв
21.06Польша1Австрия3
Группа DЗавершен
тв
21.06Нидерланды0Франция0
Группа FЗавершен
тв
16:00Грузия1Чехия1
Группа FЗавершен
тв
19:00Турция0Португалия3
Группа EПерерыв
тв
22:00Бельгия1Румыния0
Группа AНе начался
тв
23.06ШвейцарияГермания
Группа AНе начался
23.06ШотландияВенгрия
Группа BНе начался
24.06АлбанияИспания
Группа BНе начался
24.06ХорватияИталия
Группа DНе начался
25.06НидерландыАвстрия
Группа DНе начался
25.06ФранцияПольша
Группа CНе начался
25.06ДанияСербия
Группа CНе начался
25.06АнглияСловения
Группа EНе начался
26.06УкраинаБельгия
Группа EНе начался
26.06СловакияРумыния
Группа FНе начался
26.06ЧехияТурция
Группа FНе начался
26.06ГрузияПортугалия
1/8 финалаНе начался
29.062A2B
1/8 финалаНе начался
29.061A2C
1/8 финалаНе начался
30.061C3D/E/F
1/8 финалаНе начался
30.06Испания3A/D/E/F
1/8 финалаНе начался
1.072D2E
1/8 финалаНе начался
1.07Португалия3A/B/C
1/8 финалаНе начался
2.071E3A/B/C/D
1/8 финалаНе начался
2.071D2F
1/4 финалаНе начался
5.07W39W37
1/4 финалаНе начался
5.07W41W42
1/4 финалаНе начался
6.07W40W38
1/4 финалаНе начался
6.07W43W44
1/2 финалаНе начался
9.07W45W46
1/2 финалаНе начался
10.07W47W48
ФиналНе начался
14.07W49W50
Таблицы
Все таблицы
Группа A
1
Германия
26
2
Швейцария
24
3
Шотландия
21
4
Венгрия
20
Группа B
1
Испания
26
2
Италия
23
3
Албания
21
4
Хорватия
21
Группа C
1
Англия
24
2
Дания
22
3
Словения
22
4
Сербия
21
Группа D
1
Нидерланды
24
2
Франция
24
3
Австрия
23
4
Польша
20
Группа E
1
Румыния
13
2
Украина
23
3
Словакия
23
4
Бельгия
10
Группа F
1
Португалия
26
2
Турция
23
3
Чехия
21
4
Грузия
21
22:02 (мск), источник: Чемпионат.com

Бельгия — Румыния: стартовые составы команд на матч Евро-2024

Сегодня, 22 июня, состоится матч 2-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2024, в котором встретятся сборные Бельгии и Румынии.

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Источник: Reuters

Игра пройдёт на стадионе «Райн-Энерги» в Кёльне. В качестве главного арбитра встречи выступит Шимон Марциняк из Польши. Матч начнётся в 22:00 мск.

Стали известны стартовые составы играющих команд:

Бельгия: Кастельс, Кастань, Фас, Теате, Вертонген, Тилеманс, Онана, Де Брёйне, Доку, Лукаку, Лукебакио.

Румыния: Ницэ, Рациу, Дрэгушин, Буркэ, Банку, М. Марин, Ман, Р. Марин, Станчу, Дрэгуш, Михэйлэ.

В 1-м туре группового этапа чемпионата Европы — 2024 сборная Бельгии проиграла Словакии со счётом 0:1. Румыния победила сборную Украины со счётом 3:0.

После 1-го тура группового этапа Евро-2024 сборная Бельгии не набрала ни одного очка и занимает последнее место в квартете Е. Румынская национальная команда, заработавшая три очка, располагается на первой строчке.

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1964
Испания
1
Испания
Испания
2
СССР
СССР
3
Венгрия
Венгрия
1976
Югославия
1
Чехословакия
Чехословакия
2
ФРГ
ФРГ
3
Нидерланды
Нидерланды
1980
Италия
1
ФРГ
ФРГ
2
Бельгия
Бельгия
3
Чехословакия
Чехословакия
2012
Польша/Украина
1
Испания
Испания
2
Италия
Италия
3
Португалия
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3
Германия
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Фолькспаркштадион (Гамбург)
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