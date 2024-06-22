Португалец Леау пропустит матч с Грузией из-за симуляций
Игрок сборной Португалии получил желтую карточку за симуляцию во втором матче подряд.
Игрок сборной Португалии получил желтую карточку за симуляцию во втором матче подряд.
В Дортмунде в рамках второго тура группового этапа Евро-2024 сборная Португалии со счетом 3:0 обыграла команду Турции.
Вингер португальской сборной Рафаэл Леау на 39-й минуте получил желтую карточку за симуляцию. В первом матче группы F против сборной Чехии футболист также получил предупреждение за симуляцию.
Таким образом, португалец не сможет помочь своей команде в матче со сборной Грузии. Матчи третьего тура в рамках одной группы начинаются одновременно. 26 июня параллельно с встречей грузинской и португальской команд состоится игра Турция — Чехия.
25-летний Рафаэл Леау играет за «Милан». В составе итальянской команды он становился чемпионом Италии в сезоне-2021/22. Ранее Леау играл за французский «Лилль» и лиссабонский «Спортинг». Портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость футболиста в 90 миллионов евро.