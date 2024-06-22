Килиан Мбаппе сыграл в маске в товарищеском матче, оформив дубль

Источник: Alex Pantling - UEFA/UEFA via Getty Images

Как сообщает RMC Sport, нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе принял участие в товарищеском матче с дублем немецкого «Падерборна» и забил два мяча. Игрок выступал в специальной маске в связи с травмой носа. По информации источника, матч состоял из двух таймов по 30 минут, а составы команд были смешанными.

В концовке матча первого тура против сборной Австрии (1:0) Мбаппе в столкновении с защитником Кевином Дансо получил перелом носа. Нападающему удалось избежать операции во время турнира — хирургическое вмешательство произойдет уже после Евро.