Килиан Мбаппе сыграл в маске в товарищеском матче, оформив дубль
Лидер сборной Франции дважды отличился в игре против команды из второй Бундеслиги.
Лидер сборной Франции дважды отличился в игре против команды из второй Бундеслиги.
Как сообщает RMC Sport, нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе принял участие в товарищеском матче с дублем немецкого «Падерборна» и забил два мяча. Игрок выступал в специальной маске в связи с травмой носа. По информации источника, матч состоял из двух таймов по 30 минут, а составы команд были смешанными.
В концовке матча первого тура против сборной Австрии (1:0) Мбаппе в столкновении с защитником Кевином Дансо получил перелом носа. Нападающему удалось избежать операции во время турнира — хирургическое вмешательство произойдет уже после Евро.
Франция и Нидерланды имеют по четыре очка и делят между собой лидерство в группе. В заключительном матче группового этапа «оранжевые» в Берлине сыграют со сборной Австрии, в то время как французы в Дортмунде будут играть с командой Польши. Матчи пройдут во вторник, 25 июня.