Мартинес — о Роналду: Великий! Выходит один на один и отдает пас

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Роберто Мартинес оценил голевую передачу Криштиану Роналду в матче против сборной Турции (3:0). На 55-й минуте Криштиану Роналду вышел один на один с вратарем сборной Турции, но вместо удара отдал результативную передачу на Бруну Фернандеша, который забил в пустые ворота.

«Я думаю, что сегодня мы увидели нечто особенное. Великий нападающий выходит один на один с вратарем и ищет возможность отдать передачу. Какой прекрасный пример! Это нужно показывать в академиях по всей Португалии, эту самоотверженность и то, что всегда важно думать о команде», — сказал Роберто Мартинес.