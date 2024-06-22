Мартинес — о Роналду: Великий! Выходит один на один и отдает пас
Главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес считает, что поступок Криштиану Роналду должен стать примером для юных футболистов.
Главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес считает, что поступок Криштиану Роналду должен стать примером для юных футболистов.
Роберто Мартинес оценил голевую передачу Криштиану Роналду в матче против сборной Турции (3:0). На 55-й минуте Криштиану Роналду вышел один на один с вратарем сборной Турции, но вместо удара отдал результативную передачу на Бруну Фернандеша, который забил в пустые ворота.
«Я думаю, что сегодня мы увидели нечто особенное. Великий нападающий выходит один на один с вратарем и ищет возможность отдать передачу. Какой прекрасный пример! Это нужно показывать в академиях по всей Португалии, эту самоотверженность и то, что всегда важно думать о команде», — сказал Роберто Мартинес.
Криштиану Роналду стал лучшим ассистентом в истории Евро с 7 голевыми. Также 39-летний португалец стал самым возрастным автором голевой передачи в истории чемпионатов Европы. Ранее Роналду установил рекорд по количеству участий в чемпионатах Европы. Нынешний турнир стал шестым в его карьере.