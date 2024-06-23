Сборная Бельгии обыграла Румынию в матче Евро-2024
Команда Доменико Тедеско реабилитировалась за поражение от сборной Словакии (0:1) в первом туре группового этапа Евро-2024.
Команда Доменико Тедеско реабилитировалась за поражение от сборной Словакии (0:1) в первом туре группового этапа Евро-2024.
Встреча в Кельне в рамках второго тура группового этапа чемпионата Европы завершилась победой сборной Бельгии — 2:0.
На второй минуте встречи сборная Бельгии открыла счет. Отличился Юри Тилеманс с передачи Ромелу Лукаку.
Во втором тайме Лукаку забил сам, но уже в третий раз на турнире гол бельгийского нападающего был отменен после вмешательства видеоассистентов. В этот раз система VAR зафиксировала у нападающего еле заметный офсайд.
На 79-й минуте капитан сборной Бельгии Кевин Де Брейне установил окончательный счет в матче. Голевую передачу на Де Брейне через все поле сделал вратарь бельгийцев Кун Кастельс.
Таким образом, после двух туров у всех четырех команд группы E по три очка — одна победа и одно поражение. В заключительном туре сборная Бельгии играет с Украиной, а команда Румынии — со Словакией. Обе встречи пройдут 26 июня и начнутся в одно время.