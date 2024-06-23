Сборная Бельгии обыграла Румынию в матче Евро-2024

Встреча в Кельне в рамках второго тура группового этапа чемпионата Европы завершилась победой сборной Бельгии — 2:0.

На второй минуте встречи сборная Бельгии открыла счет. Отличился Юри Тилеманс с передачи Ромелу Лукаку.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-179985743&hd=2&id=456249142&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture; screen-wake-lock;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Во втором тайме Лукаку забил сам, но уже в третий раз на турнире гол бельгийского нападающего был отменен после вмешательства видеоассистентов. В этот раз система VAR зафиксировала у нападающего еле заметный офсайд.

Источник: Кадр из трансляции

На 79-й минуте капитан сборной Бельгии Кевин Де Брейне установил окончательный счет в матче. Голевую передачу на Де Брейне через все поле сделал вратарь бельгийцев Кун Кастельс.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-179985743&hd=2&id=456249143&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture; screen-wake-lock;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.