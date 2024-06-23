Кевин Де Брёйне признан лучшим игроком матча Бельгии с Румынией на Евро-2024

Игра проходила на стадионе «Райн-Энерги» в Кёльне. В качестве главного арбитра встречи выступил Шимон Марциняк из Польши. Матч закончился победой сборной Бельгии со счётом 2:0.

После этого матча сборная Бельгии набрала три очка и догнала сборную Румынии в квартете Е, также имеющую в своём активе три очка и занимающую первое место в группе.