Кевин Де Брёйне признан лучшим игроком матча Бельгии с Румынией на Евро-2024

Футбол, Евро, Группа E22.06.2024, 22:00 (МСК UTC+3)RheinEnergieStadion, 42535 зрителей
|Доменико Тедеско
|Эдвард Йордэнеску
|Юри Тилеманс(Ромелу Лукаку)
|2′
|Кевин Де Брейне
|80′
|1
|Кун Кастелс
|1
|Флорин Ницэ
|4
|Ваут Фас
|3
|Раду Дрэгушин
|5
|Ян Вертонген
|11
|Никушор Банку
59′
|21
|Тимоти Кастань
|15
|Андрей Буркэ
|7
|Кевин Де Брейне
|18
|Рэзван Марин
|24
|Амаду Онана
|20
|Деннис Ман
|10
|Ромелу Лукаку
|21
|Николае Станчу
|3
|Артур Теат
77′
|2
|Андрей Рацю
90′
|2
|Зено Дебаст
|23
|Деян Сореску
|8
|Юри Тилеманс
72′
|6
|Мариус Марин
65′68′
|11
|Янник Феррейра-Карраско
|10
|Янис Хаджи
|14
|Доди Лукебакио
35′56′
|13
|Валентин Михэйлэ
68′
|9
|Леандро Троссар
|14
|Дариус Олару
|22
|Жереми Доку
72′
|19
|Денис Дрэгуш
81′
|18
|Орель Мангаля
|7
|Денис Алибек
|1
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|19
|Удары (всего)
|13
|9
|Удары в створ
|4
|0
|Штанги, перекладины
|0
|7
|Угловые
|7
|9
|Фолы
|11
|5
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Шимон Марчиняк(Польша)
|Боковой судья
|Томаш Листкевич(Польша)
|Боковой судья
|Адам Купсик(Польша)
|ВАР
|Томаш Квятковски(Польша)
|Первый ассистент ВАР
|Бартош Франковски(Польша)
|Второй ассистент ВАР
|Нейц Кайтазович(Словения)