У Лукаку опять «украли» гол — это уже не смешно! А у вратаря Бельгии — голевой пас. Видео

Бельгия — Румыния — 2:0, видеообзор матча Евро-2024, видео голов: Тилеманс, Де Брёйне, статистика, 22 июня 2024 года | Источник: Getty Images

Сборная Бельгии победила Румынию во 2-м туре Евро-2024. Теперь ситуация в группе Е максимально запутанная — все четыре команды (включая также Словакию и Украину) имеют по три очка. Это самый интригующий квартет.

Бельгия была разозлена поражением, а Румыния успокоена победой. Поэтому прогнозировалось такое начало, какое и получилось. Команда Доменико Тедеско, поменявшего четырёх игроков основы после поражения в 1-м туре, набросилась на соперника, словно голодный зверь на добычу, и забила уже на второй минуте. Румыны не могли даже головы поднять под контрпрессингом бельгийцев. Левый защитник Никусор Банку потерял мяч на своей половине поля, и с этого началась голевая атака. Ромелу Лукаку дали принять мяч и откатить на набежавшего Юри Тилеманса, который точно пробил низом из-за штрафной. Опорная зона сборной Румынии тоже провалилась.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-179985743&hd=2&id=456249142&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture; screen-wake-lock;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Впрочем, команда Эдуарда Йордэнеску сразу ответила. Какой же феерический старт был у этой игры! Румыны едва не использовали один из своих козырей — стандарты. «Старичок» Ян Вертонген зазевался в собственной штрафной и подарил мяч сопернику, сборная Румынии разыграла угловой, а Раду Дрэгушин из «Тоттенхэма» выиграл воздух. Но голкипер Коэн Кастельс включил режим Тибо Куртуа — и потащил. Это был едва ли не лучший момент у «жёлтых» до перерыва.

Потом сборная Бельгия всё же контролировала игру: владела мячом 70% времени и шла вперёд крупными силами, несмотря на то что вела в счёте. Гибкую роль имел Тимоти Кастань. Будучи защитником, он больше играл на атаку. Максимально растягивал оборону румын на своём правом фланге, а слева ту же задачу выполнял вингер Жереми Доку. Команде Йордэнеску, в свою очередь, было очень непросто контролировать ширину, не разрываясь в центре, при такой тактике бельгийцев. Запомнились момент Лукаку (очередной, загубленный центрфорвардом), сумасшедший проход на дриблинге от Кевина Де Брёйне, несколько ключевых передач Доку. В общем, второй гол назревал.

Но — не созрел. Нанеся 10 ударов в первом тайме и попав четыре раза в створ, сборная Бельгии так и не забила. Румыны кое-как отбились, даже допустив девять потерь мяча за 45 минут на своей половине поля. Это очень много.

Дебют второго тайма настраивал болельщиков сборной Румынии на оптимистический лад. Несколько раз команда Йордэнеску успешно выходила из-под давления бельгийцев, видимо, какие-то коррективы внёс тренер с точки зрения открываний игроков. На первых минутах опасно бил Деннис Ман, а потом румыны улетели в контратаку, разбив прессинг за счёт движения центрфорварда Дениса Дрэгуша. Пару раз на ударных позициях оказывался ещё и вингер Валентин Михэйлэ.

Тем не менее преимущество бельгийцев в классе, конечно же, чувствовалось. Пара ударов Де Брёйне, яркие сольные проходы неудержимого Доку, ярость невезучего Лукаку — у ворот Флорина Ницэ было горячо после каждого выпада команды Тедеско. На исходе же часа матча случился эпизод, который заставил смеяться сквозь слёзы: уже третий гол Лукаку на Евро-2024 отменили судьи. А ведь какая получилась атака! Де Брёйне вырезал гениальный проникающий пас, и Ромелу технично реализовал выход один на один. Вот только у центрфорварда бельгийцев нашли офсайд в пару-тройку сантиметров.

Источник: Кадр из трансляции

Сборная Бельгии выигрывала этот матч, но не с большим запасом. Последний шанс уйти от поражения румыны упустили в середине тайма, когда Кастельс спас после выхода один на один. Голкипер бельгийцев — главный герой матча наряду с Де Брёйне. Более того, Кастельс стал автором голевой передачи в эпизоде со вторым голом! Момент начался с его выноса, мяч ударился о землю и перелетел защитников сборной Румынии. Де Брёйне блестяще прочитал эпизод, убежал от соперников и протолкнул мяч в сетку.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-179985743&hd=2&id=456249143&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture; screen-wake-lock;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.