Главный тренер сборной Румынии: Бельгия — кандидат на завоевание титула

"Вы видели качественную команду, у них есть скорость, взрывная мощь. Это полноценная команда. Они кандидаты на завоевание титула. Мы никогда не сдавались, мы боролись, было очень тяжело. Во втором тайме мы были лучше. Если бы нам повезло, мы могли бы взять очко. У нас были шансы сравнять счет.