Главный тренер сборной Румынии: Бельгия — кандидат на завоевание титула
Главный тренер сборной Румынии Эдвард Иордэнеску прокомментировал поражение от Бельгии (0:2) в матче 2-го тура группового этапа чемпионата Европы.
Главный тренер сборной Румынии Эдвард Иордэнеску прокомментировал поражение от Бельгии (0:2) в матче 2-го тура группового этапа чемпионата Европы.
"Вы видели качественную команду, у них есть скорость, взрывная мощь. Это полноценная команда. Они кандидаты на завоевание титула. Мы никогда не сдавались, мы боролись, было очень тяжело. Во втором тайме мы были лучше. Если бы нам повезло, мы могли бы взять очко. У нас были шансы сравнять счет.
С точки зрения испытаний это был высший уровень. Мы отлично начали турнир, теперь посмотрим, как мы справимся с трудностями. Нам нужна солидарность и единство", — сказал Иордэнеску на пресс-конференции.
В группе Е у всех четырех сборных по три очка. В последнем туре Бельгия сыграет против Украины, а Румыния встретится со Словакией.