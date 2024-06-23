Впервые в истории Евро у всех четырех команд в одной группе по 3 очка перед последним туром
Сборная Бельгии одержала победу над Румынией со счетом 2:0 в матче 2-го тура группового раунда Евро-2024.
Сборная Бельгии одержала победу над Румынией со счетом 2:0 в матче 2-го тура группового раунда Евро-2024.
В первой игре команда Доменико Тедеско уступила Словакии (0:1), а румыны обыграли Украину (3:0). Украинцы, в свою очередь, во 2-м туре победили словаков (2:1).
Таким образом перед заключительным третьим игровым днем все команды группы Е имеют по 3 очка. По данным Opta Sports, такое произошло впервые в истории чемпионатов Европы.
Первое место занимает Румыния, Бельгия идет на 2-й срочке, Словакия — на 3-й и замыкает квартет Украина. В последнем туре Бельгия сыграет против Украины, а Словакия встретится с Румынией.