Феерия Португалии и вратаря Грузии. Что творится на чемпионате Европы

Чемпионат Европы по футболу 2024

Германия. 14 июня - 14 июля

Группа AЗавершен
тв
14.06Германия5Шотландия1
Группа AЗавершен
тв
15.06Венгрия1Швейцария3
Группа BЗавершен
тв
15.06Испания3Хорватия0
Группа BЗавершен
тв
15.06Италия2Албания1
Группа DЗавершен
тв
16.06Польша1Нидерланды2
Группа CЗавершен
тв
16.06Словения1Дания1
Группа CЗавершен
тв
16.06Сербия0Англия1
Группа EЗавершен
17.06Румыния3Украина0
Группа EЗавершен
тв
17.06Бельгия0Словакия1
Группа DЗавершен
тв
17.06Австрия0Франция1
Группа FЗавершен
тв
18.06Турция3Грузия1
Группа FЗавершен
тв
18.06Португалия2Чехия1
Группа BЗавершен
тв
19.06Хорватия2Албания2
Группа AЗавершен
тв
19.06Германия2Венгрия0
Группа AЗавершен
тв
19.06Шотландия1Швейцария1
Группа CЗавершен
тв
20.06Словения1Сербия1
Группа CЗавершен
тв
20.06Дания1Англия1
Группа BЗавершен
тв
20.06Испания1Италия0
Группа EЗавершен
21.06Словакия1Украина2
Группа DЗавершен
тв
21.06Польша1Австрия3
Группа DЗавершен
тв
21.06Нидерланды0Франция0
Группа FЗавершен
тв
22.06Грузия1Чехия1
Группа FЗавершен
тв
22.06Турция0Португалия3
Группа EЗавершен
тв
22.06Бельгия2Румыния0
Группа AНе начался
тв
22:00ШвейцарияГермания
Группа AНе начался
22:00ШотландияВенгрия
Группа BНе начался
24.06АлбанияИспания
Группа BНе начался
24.06ХорватияИталия
Группа DНе начался
25.06НидерландыАвстрия
Группа DНе начался
25.06ФранцияПольша
Группа CНе начался
25.06ДанияСербия
Группа CНе начался
25.06АнглияСловения
Группа EНе начался
26.06УкраинаБельгия
Группа EНе начался
26.06СловакияРумыния
Группа FНе начался
26.06ЧехияТурция
Группа FНе начался
26.06ГрузияПортугалия
1/8 финалаНе начался
29.062A2B
1/8 финалаНе начался
29.061A2C
1/8 финалаНе начался
30.061C3D/E/F
1/8 финалаНе начался
30.06Испания3A/D/E/F
1/8 финалаНе начался
1.072D2E
1/8 финалаНе начался
1.07Португалия3A/B/C
1/8 финалаНе начался
2.071E3A/B/C/D
1/8 финалаНе начался
2.071D2F
1/4 финалаНе начался
5.07W39W37
1/4 финалаНе начался
5.07W41W42
1/4 финалаНе начался
6.07W40W38
1/4 финалаНе начался
6.07W43W44
1/2 финалаНе начался
9.07W45W46
1/2 финалаНе начался
10.07W47W48
ФиналНе начался
14.07W49W50
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2
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Шотландия
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Венгрия
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Албания
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4
Хорватия
21
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Англия
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Словения
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4
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Бельгия
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Словакия
23
4
Украина
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Группа F
1
Португалия
26
2
Турция
23
3
Чехия
21
4
Грузия
21
08:44 (мск), источник: Чемпионат.com

Феерия Португалии и вратаря Грузии. Что творится на чемпионате Европы

А ещё у Лукаку «отняли» гол. Опять.

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Евро-2024: результаты 22 июня, обзор матчей, календарь, таблица групп E и F, Бельгия, Португалия, Грузия, Чехия, Румыния, Турция | Источник: Getty Images

Матчами в группах E и F завершился 2-й тур Евро-2024. В 3-м игры будут проходить одновременно — в прямом эфире всё сразу уже не посмотришь. Но это потом. А пока разберём, как там дела у Бельгии, Португалии, Грузии и других команд, которые украсили субботу.

Грузия обиднейше не добилась победы. Как и Чехия

Футбол

Евро 2024
Группа F, 22.06.2024, 16:00

Грузия1Чехия1

И грузины, и чехи уступили в 1-м туре. В личной встрече и тем, и другим нужна была только победа. В итоге все остались разочарованы. Первые — тем, что вели в счёте благодаря голу Жоржа Микаутадзе с пенальти в добавленное к первому тайму время, и из-за невероятного промаха Сабы Лобжанидзе из убойнейшей позиции на последних секундах матча.

Вторые — из-за града упущенных моментов: в чешских игроков будто вселились разом Лукаку образца нынешнего Евро и Кержаков времён Евро-2012. По ожидаемым голам преимущество целиком на стороне Чехии: 3,11 xG против 1,09 (данные Sofascore). Но забили чехи только один раз, отличился Патрик Шик — и даже не ударом — после качественного розыгрыша углового. Просто великолепно проявил себя в рамке Мамардашвили.

Теперь Грузии для прохода дальше нужно обязательно побеждать Португалию, а Чехии — разозлённую Турцию. Кстати о них.

Португалия раскромсала Турцию. Помог курьёзнейший автогол

Футбол

Евро 2024
Группа F, 22.06.2024, 19:00

Турция0Португалия3

Португальцам для гарантированного выхода в плей-офф нужна была вторая победа на турнире. И они её добились, причём максимально убедительно. Но не без помощи везения, потому что курьёзность второго гола не перебьёт уже ничего. Самет Акайдын не заметил перемещения Алтая Байындыра и отдал назад. Мяч, будто издеваясь, тихонечко закатился в ворота.

Ещё забили Бернарду Силва и Бруну Фернандеш, причём второй — после ассиста Криштиану Роналду. Они выбежали вдвоем на Байындыра. Роналду мог забивать сам и наверняка справился бы, однако отдал партнёру на пустые. Это первое голевое действие великого португальца на турнире.

Португалия уже при любых раскладах ворвётся в плей-офф с первого места, так как при равенстве очков смотрят на личные встречи. Поэтому против Грузии Мартинес наверняка задействует резервистов. И Криштиану, конечно: он едва ли откажется от возможности забить на Евро. Турции же для второй строчки нужна ничья с Чехией.

Бельгия победила. Но как же не везёт Лукаку!

Футбол

Евро 2024
Группа E, 22.06.2024, 22:00

Бельгия2Румыния0

Бельгийцы стали, пожалуй, главным разочарованием 1-го тура (тут может поспорить разве что сборная Украины, пропустившая три от Румынии): минимально уступили не самой сильной Словакии, запоров кучу моментов. Особенно «постарался» дважды забивший не по правилам Лукаку. Он и Румынию вскрыл из положения вне игры, причём забрался туда буквально на сантиметры. Фантастическое невезение. Однако теперь у бельгийцев нашлись те, кто оказался более удачлив.

Уже на второй минуте как раз Ромелу покатил на Юри Тилеманса, и тот мощным ударом открыл счёт. А во втором тайме отличился Кевин Де Брёйне. Между прочим, с передачи Коэна Кастельса! Пас от ворот — выход один на один — гол. Вот настолько всё просто. Огромный привет румынской обороне. Земляки Дракулы тоже были активны в атаке, но не забили.

Теперь в группе E окончательно всё запуталось: у всех четырёх команд по три очка, и дальше шагнуть способна любая. Разве что разница мячей хуже всех у Украины (-2). +1 у Румынии и Бельгии, а у Словакии — 0. Она будет играть решающую роль при сравнении команд с третьих мест. В 3-м туре Украина сразится с Бельгией, а Румыния — со Словакией.

Во время загрузки произошла ошибка.

Георгий Илющенко

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