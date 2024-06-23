Де Брёйне поддержал Лукаку после победы над Румынией

МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Футболист сборной Бельгии Ромелу Лукаку, три мяча которого на Евро-2024 в Германии были отменены после использования системы VAR, проводит отличный турнир, заявил капитан бельгийской команды Кевин Де Брёйне после победы над сборной Румынии.

Встреча группы E между сборными Бельгии и Румынии прошла в субботу в Кёльне и завершилась со счетом 2:0 в пользу бельгийцев. Лукаку отметился в матче голевой передачей, а также поразил ворота соперников, но его мяч был отменен из-за офсайда. В первом матче на турнире против сборной Словакии (0:1) были отменены два гола форварда «Ромы».