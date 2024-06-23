Тедеско прокомментировал победу Бельгии над румынами на Евро
Тедеско: сборной Бельгии приходилось страдать во время матча с румынами на Евро.
Тедеско: сборной Бельгии приходилось страдать во время матча с румынами на Евро.
МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Футболистам сборной Бельгии приходилось страдать в некоторых моментах во время матча с румынами на Евро-2024, но команда провела отличную игру и могла забивать больше, чем два мяча, заявил главный тренер бельгийской сборной Доменико Тедеско после матча второго тура группового этапа турнира в Германии.
Встреча группы E прошла в субботу в Кёльне и завершилась со счетом 2:0 в пользу бельгийцев, одержавших первую победу на Евро-2024. После поражения от словаков в первом туре (0:1) Тедеско сделал сразу четыре замены в стартовом составе сборной Бельгии.
«Мы прессинговали высоко, пытались выигрывать мяч высоко на стороне противника. Румыния любит контролировать игру. С ними было нелегко, но у нас был хороший настрой. Мы знали, как они будут играть со своей схемой “4−1−4−1”. Мы знали, как они будут защищаться. Поэтому мы решили сделать выбор в пользу данных игроков, чтобы противостоять этому. Иногда нам приходилось страдать, но это футбол», — приводит слова Тедеско официальный сайт УЕФА.
«Я рад, что мы выиграли игру, было очень важно набрать три очка, и, конечно, мы упустили ряд моментов. Было бы здорово, если бы мы увеличили свое преимущество раньше. Думаю, что сегодня вечером мы могли забить три, четыре или пять голов. Здорово, что мы создаем столько моментов, но нужно быть терпеливыми», — добавил тренер.