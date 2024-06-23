Тедеско прокомментировал победу Бельгии над румынами на Евро

МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Футболистам сборной Бельгии приходилось страдать в некоторых моментах во время матча с румынами на Евро-2024, но команда провела отличную игру и могла забивать больше, чем два мяча, заявил главный тренер бельгийской сборной Доменико Тедеско после матча второго тура группового этапа турнира в Германии.

Встреча группы E прошла в субботу в Кёльне и завершилась со счетом 2:0 в пользу бельгийцев, одержавших первую победу на Евро-2024. После поражения от словаков в первом туре (0:1) Тедеско сделал сразу четыре замены в стартовом составе сборной Бельгии.

«Мы прессинговали высоко, пытались выигрывать мяч высоко на стороне противника. Румыния любит контролировать игру. С ними было нелегко, но у нас был хороший настрой. Мы знали, как они будут играть со своей схемой “4−1−4−1”. Мы знали, как они будут защищаться. Поэтому мы решили сделать выбор в пользу данных игроков, чтобы противостоять этому. Иногда нам приходилось страдать, но это футбол», — приводит слова Тедеско официальный сайт УЕФА.