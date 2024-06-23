Хорватию оштрафовали за поведение фанатов в матче Евро-2024 с Албанией
УЕФА оштрафовал Хорватский футбольный союз (HNS) по итогам матча группового этапа Евро-2024 с Албанией. Об этом сообщается на официальном сайте HNS.
УЕФА оштрафовал Хорватский футбольный союз (HNS) по итогам матча группового этапа Евро-2024 с Албанией. Об этом сообщается на официальном сайте HNS.
Матч состоялся 19 июня и завершился со счетом 2:2. Хорваты наказаны за поведение болельщиков сборной, использовавших пиротехнику и бросавших посторонние предметы на поле. Общая сумма штрафа составила 28 тысяч евро.
Хорватский футбольный союз поблагодарил фанатов за «отличную поддержку» и призвал не использовать файеры.
При этом ничего не сказано о скандировании фразы «Убей серба!», из-за которой сборная Сербии может сняться с турнира.