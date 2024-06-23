Хвича проваливает Евро. Но мы запомним эту сборную Грузии не из-за него | Источник: AFP 2023

Сборная Грузии еще до старта Евро приковывала к себе внимание. Как-никак, для нее этот турнир в любом случае исторический — первый. И причины такого успеха большинство связывало с одним именем — Хвича.

Действительно, велик соблазн грузинское достижение поставить в заслугу человеку, которого называют Кварадоной и которого признали лучшим игроком прошлого сезона во всей серии А. Да и Transfermarkt как будто намекает, что Хвича — это ровно половина команды (портал оценивает его в 80 миллионов евро, всю сборную Грузии — в 161).

Но вот мы посмотрели два первых тура — и что Квара? Ноль результативных действий, минимум влияния на атаку, расхлябанные действия в обороне. А сборная в целом произвела очень приятное впечатление — чуть больше везения, и могли вырывать ничью с Турцией и победу над Чехией. Тут на первый план выходит техническое мастерство. Помните ведь моменты у Кочорашвили с турками и у Лобжанидзе с чехами на последних минутах? Представьте, что мяч в тех стопроцентных эпизодах оказался бы в сетке — все бы точно гудели о главной сенсации Евро, которая в противовес всем прогнозам продралась в плей-офф. И фигура Хвичи тут была бы на вторых-третьих ролях. Для него этот турнир если не провальный, то как минимум весьма серый.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456241698&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture; screen-wake-lock;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Понятно, что сейчас шансы Грузии на плей-офф минимальны — с даже немотивированной Португалией рассчитывать, по сути, не на что. Но главное — воспоминания о заряженности и борцовских качествах кавказской команды отпечатаются в нашем мозгу.

И это парадокс — когда лидер сборной-андердога занимается на поле непонятно чем, в то время как его партнеры врезаются в память.

Георгий Мамардашвили — вторая звезда Грузии. Сильный вратарь, который набирает висты на наших глазах и подтверждает статус одного из самых перспективных исполнителей на своей позиции.

Гурам Кашия — ветеран и лидер обороны, который самоотверженно полетит на любой мяч, не оглядываясь на статус соперника.

Георгий Кочорашвили — энерджайзер, который и выжигает весь центр поля, и организует остроту у чужих ворот.

Джордж Микаутадзе — внезапный герой-бомбардир, который появился из ниоткуда и зарабатывает себе оффер от серьезного клуба (выступать в лиге 2 в следующем сезоне он точно не заслужил).

Мамардашвили — супергерой Грузии на Евро-2024. Так много сейвов на турнире не совершали 12 лет.

Но сборная Грузии — это не про личности. Не про Хвичу, Мамардишвили или Микаутадзе. Это про энергию, борьбу, самоотверженность и уверенность в том, что за счет настроя можно нивелировать разницу в классе. И потому эта сборная вызывает симпатию — сила команды тут превалирует над весом личностей.

Скорее всего, в следующем туре Евро-2024 для сборной Грузии закончится. Но как же круто, что запомним мы ее не из-за финтов и голов Хвичи, а из-за горячего южного драйва. Это куда ценнее.