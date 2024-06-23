У нападающего сборной Германии есть необычная фишка. Зачем Фюллькруг крутит уши руками?

Чемпионат Европы по футболу 2024

Германия. 14 июня - 14 июля

Группа AЗавершен
тв
14.06Германия5Шотландия1
Группа AЗавершен
тв
15.06Венгрия1Швейцария3
Группа BЗавершен
тв
15.06Испания3Хорватия0
Группа BЗавершен
тв
15.06Италия2Албания1
Группа DЗавершен
тв
16.06Польша1Нидерланды2
Группа CЗавершен
тв
16.06Словения1Дания1
Группа CЗавершен
тв
16.06Сербия0Англия1
Группа EЗавершен
17.06Румыния3Украина0
Группа EЗавершен
тв
17.06Бельгия0Словакия1
Группа DЗавершен
тв
17.06Австрия0Франция1
Группа FЗавершен
тв
18.06Турция3Грузия1
Группа FЗавершен
тв
18.06Португалия2Чехия1
Группа BЗавершен
тв
19.06Хорватия2Албания2
Группа AЗавершен
тв
19.06Германия2Венгрия0
Группа AЗавершен
тв
19.06Шотландия1Швейцария1
Группа CЗавершен
тв
20.06Словения1Сербия1
Группа CЗавершен
тв
20.06Дания1Англия1
Группа BЗавершен
тв
20.06Испания1Италия0
Группа EЗавершен
21.06Словакия1Украина2
Группа DЗавершен
тв
21.06Польша1Австрия3
Группа DЗавершен
тв
21.06Нидерланды0Франция0
Группа FЗавершен
тв
22.06Грузия1Чехия1
Группа FЗавершен
тв
22.06Турция0Португалия3
Группа EЗавершен
тв
22.06Бельгия2Румыния0
Группа AНе начался
тв
22:00ШвейцарияГермания
Группа AНе начался
22:00ШотландияВенгрия
Группа BНе начался
24.06АлбанияИспания
Группа BНе начался
24.06ХорватияИталия
Группа DНе начался
25.06НидерландыАвстрия
Группа DНе начался
25.06ФранцияПольша
Группа CНе начался
25.06ДанияСербия
Группа CНе начался
25.06АнглияСловения
Группа EНе начался
26.06УкраинаБельгия
Группа EНе начался
26.06СловакияРумыния
Группа FНе начался
26.06ЧехияТурция
Группа FНе начался
26.06ГрузияПортугалия
1/8 финалаНе начался
29.062A2B
1/8 финалаНе начался
29.061A2C
1/8 финалаНе начался
30.061C3D/E/F
1/8 финалаНе начался
30.06Испания3A/D/E/F
1/8 финалаНе начался
1.072D2E
1/8 финалаНе начался
1.07Португалия3A/B/C
1/8 финалаНе начался
2.071E3A/B/C/D
1/8 финалаНе начался
2.071D2F
1/4 финалаНе начался
5.07W39W37
1/4 финалаНе начался
5.07W41W42
1/4 финалаНе начался
6.07W40W38
1/4 финалаНе начался
6.07W43W44
1/2 финалаНе начался
9.07W45W46
1/2 финалаНе начался
10.07W47W48
ФиналНе начался
14.07W49W50
Таблицы
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1
Германия
26
2
Швейцария
24
3
Шотландия
21
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Венгрия
20
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Италия
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Албания
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4
Хорватия
21
Группа C
1
Англия
24
2
Дания
22
3
Словения
22
4
Сербия
21
Группа D
1
Нидерланды
24
2
Франция
24
3
Австрия
23
4
Польша
20
Группа E
1
Румыния
23
2
Бельгия
23
3
Словакия
23
4
Украина
23
Группа F
1
Португалия
26
2
Турция
23
3
Чехия
21
4
Грузия
21
08:53 (мск), источник: Чемпионат.com

У нападающего сборной Германии есть необычная фишка. Зачем Фюллькруг крутит уши руками?

Ритуал помог джокеру Нагельсмана стать одним из самых эффективных нападающих в истории бундестим.

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Швейцария — Германия, Евро-2024, 23 июня 2024: зачем Никлас Фюллькруг крутит уши, прозвище Щель, зубы, статистика | Источник: Getty Images

Нападающий сборной Германии Никлас Фюллькруг выходит на Евро-2024 лишь на замену, а основным форвардом команды остаётся номинальный полузащитник Кай Хаверц. Так происходит не потому, что уровень Фюллькруга не дотягивает до основы — просто на чемпионате Европы бомбардир дортмундской «Боруссии» играет с хронической травмой правого колена, обострившейся к концу сезона. Никлас доказал свой высочайший уровень в стартовом матче с Шотландией, когда забил дважды, правда, один из его мячей судья отменил из-за небольшого офсайда.

Никлас — забавный парень, который очень часто попадает в чудны́е, душевные и просто жизненные ситуации, но на домашнем Евро все только и говорят о его привычке крутить уши перед появлением на поле. Узнали, что это означает.

У Фюллькруга в среднем 0,71 гола за матч в составе сборной

В Бундеслиге сезона-2023/2024 Фюллькруг забил в три раза меньше лучшего бомбардира турнира Гарри Кейна — всего 12 мячей против 36 у британского суперфорварда. Вполне приличный результат с учётом первого сезона в Дортмунде (в августе 2023-го Никлас перешёл за € 17 млн из «Вердера») и наличия в команде всего одного игрока с более высоким результатом. На счету нидерландского нападающего Дониэлла Малена 13 голов. Также, по информации Bild, Фюллькруга не всегда жаловал недавно покинувший «Боруссию» тренер Эдин Терзич — прошлым летом он требовал у руководства клуба другого нападающего, но владельцы посчитали Никласа отличным вариантом для усиления атаки.

А вот тренер сборной Германии Юлиан Нагельсман очень ценит форварда за его потрясающую эффективность — в среднем 0,71 гола за встречу в составе Бундестим. В послевоенной истории только три игрока, сыгравших минимум 15 матчей в форме сборной Германии, имеют такой же или лучший показатель результативности: Герд Мюллер (1,1), Макс Морлок (0,81) и Клаус Фишер (0,72). «Да, я весьма хорош, — с присущей самоиронией реагирует на свои показатели Фюллькруг. — На самом деле, прежде чем войти в игру, я накапливаю как можно больше положительной энергии. Порой в сборной после замен мне хватало всего нескольких ситуаций, чтобы забить. Как против Шотландии в первой игре Евро-2024».

Никлас Фюллькруг с дочерью после победы над Шотландией | Источник: Reuters

После победы в стартовой игре чемпионата Европы фотографы запечатлели очень трогательную картину: Фюллькруг посадил на плечи свою пятилетнюю дочурку Эмилию и вместе с ней пошёл приветствовать болельщиков. На девочке была футболка сборной Германии с № 9 Фюллькруга и надписью «Папа». «Она уже в том возрасте, когда всё понемногу понимает. Для детей всегда очень важно, чтобы мы победили. Иначе ей будет грустно. Я не могу этого допустить», — признался нападающий изданию Kicker.

Накануне Евро-2024 Нагельсман придумал, как оригинально сообщить игрокам о включении в заявку на турнир — каждого футболиста представляли с помощью роликов на телеканалах или же в соцсетях. Никлас узнал о включении в число избранных с помощью видео в официальном аккаунте «Боруссии». Сцена была следующей: на кухне с радиоприёмником с лого «Дортмунда» человек за кадром взял жёлто-чёрную кружку и в момент объявления фамилии Фюллькруга развернул её. Зрители видели улыбающегося Никласа!

Переключатель между ушами, футбольная семья, жена — бывшая одноклассница

Футболисты в целом очень суеверный народ — часто можно видеть, как они крестятся перед выходом на поле, ступают на газон только с определённой ноги или придумывают себе другой ритуал. У Никласа тоже есть своя фишка: он берётся руками за уши и то ли крутит их, то ли массирует. Выглядит очень неожиданно и необычно. Нападающий признался, что использует такой способ зарядиться с детства.

Фюллькруг занимался под руководством своего отца Андреаса в родном Ганновере в молодёжном клубе TuS Ricklingen. С детьми всегда непросто из-за того, что им сложно сосредоточиться, внимание рассеянное, а уровень концентрации очень сложно поддерживать на высоком уровне. И тогда Фюллькруг-старший кое-что придумал. «Как-то перед тренировкой мы с ребятами, как всегда, стояли в кругу и галдели. Обсуждали далёкие от футбола вещи. Потом подошёл отец и сказал: “Так, парни, а вы знаете, что у вас между ушами есть переключатель? Если мы его задействуем, то будем думать только о футболе. Так что поворачиваем уши и концентрируемся на тренировке!”.

Во время загрузки произошла ошибка.

Задумка тренера понравилась ребятам, и с тех пор они вместе с Никласом врубали переключатель не только перед тренировками, но и перед играми. И добились успеха. «Как только срабатывал “переключатель”, никто уже не трепался о какой-то ерунде. Все знали, что нужно полностью погрузиться в процесс. Мы в команде всегда придерживались этого правила. Я до сих пор так делаю — это не просто привычка, но ещё и напоминание самому себе, кто ты есть и откуда родом. Такие вещи по-настоящему окрыляют», — признался форвард BVB-TV.

Отец игрока продолжает оставаться его болельщиком № 1. В целом у Никласа очень футбольная семья. Его дедушка Герд выступал за «Арминию Ганновер» во Второй Бундеслиге, сестра Анна-Лена работает учительницей и играет нападающей за женскую команду «Ганновер-96» в Северной региональной лиге, а младший брат Мика защищает цвета TuS Ricklingen в Региональной лиге. Кроме того, футболист женат на девушке, с которой вместе учился в школе, Лизе. О ней мало что известно — все профили в соцсетях закрыты. Девушка дорожит семейным счастьем, но присутствует на всех домашних матчах мужа.

Разрыв крестообразной связки, застрявший зуб соперника во лбу

Чету Фюллькруг роднит то, что в детстве у Никласа и Лизы была заметная щель между верхними зубами. Вот только если будущая жена исправила этот изъян при помощи брекетов, то проблема футболиста оказалась серьёзнее. Зубы располагались слишком редко, поэтому дантист освободил ему место в десне, чтобы со временем вставить в это пространство имплант. Однако с тех пор нападающий так и не собрался духом и по-прежнему играет без зуба.

«Нужно просто выбрать время, но, честно говоря, мне и так нормально. Даже с эстетической точки зрения не вижу особой проблемы. В конце концов, Лиза вышла за меня замуж, несмотря на отсутствие зуба. И зачем тогда что-то менять?» — философствует нападающий, которого родной «Вердер» представил в 2019 году лишь с помощью одной улыбки. Разумеется, все сразу узнали футболиста по прозвищу Щель. «Помню, мне было лет 14, мы играли на юношеском турнире. В одном из матчей я так сильно врезался в соперника, что его зуб застрял у меня во лбу! Это было очень опасно из-за угрозы заражения, мы оба потом лежали в больнице. К счастью, без серьёзных последствий», — поделился ещё одной зубной историей нападающий.

Футбол

Евро 2024
Группа A, 23.06.2024, 22:00

Швейцария-Германия-

Долгое время Никлас называл себя самоироничным прозвищем Гадкий утёнок — парню с огромным потенциалом никак не удавалось придать импульс карьере из-за травм. Особенно страдали колени — высокие нагрузки приводили к воспалению хряща, и эта проблема до сих пор имеет хронический характер. Кроме того, Фюллькруг пропустил почти весь сезон-2019/2020 из-за разрыва крестообразной связки.

Было время, когда Никлас выступал во Второй Бундеслиге, но даже тогда не переставал мечтать о сборной Германии. Он всегда помнил, что даже самый тяжёлый период — как в карьере, так и в жизни — обязательно сменится удачным. А если дурные мысли не покидали голову, то всегда оставался верный способ — просто дотронуться до уха и задействовать переключатель.

Анатолий Романов

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