«Если бы Лобановский увидел, то перевернулся бы в гробу». Журналист жестко раскритиковал игру сборной Украины

«Почему-то я убежден, что команда была не полностью готова физически к турниру, да и вообще не готова к турниру. Мы так выбегали в прессинг, что, если бы Лобановский увидел, то перевернулся бы в гробу.



Никакой слаженности, мы имитировали прессинг. Прессинг должен выглядеть так, чтобы вонзались, бежали. А не так, что просто прессинг ради прессинга», — сказал Цыганик в эфире на своем ютуб-канале.