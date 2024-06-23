«Если бы Лобановский увидел, то перевернулся бы в гробу». Журналист жестко раскритиковал игру сборной Украины
Известный украинский журналист Игорь Цыганик раскритиковал игру сборной Украины по итогам матча Евро-2024 со Словакией (2:1).
Известный украинский журналист Игорь Цыганик раскритиковал игру сборной Украины по итогам матча Евро-2024 со Словакией (2:1).
«Почему-то я убежден, что команда была не полностью готова физически к турниру, да и вообще не готова к турниру. Мы так выбегали в прессинг, что, если бы Лобановский увидел, то перевернулся бы в гробу.
Никакой слаженности, мы имитировали прессинг. Прессинг должен выглядеть так, чтобы вонзались, бежали. А не так, что просто прессинг ради прессинга», — сказал Цыганик в эфире на своем ютуб-канале.