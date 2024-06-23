На Евро-2024 новое футбольное правило. Но оно просто не работает

Евро-2024, новое правило из-за споров с арбитрами, судейство на чемпионате Европы — 2024, подробности, ограничения | Источник: Getty Images

Ещё в мае стало известно, что на Евро-2024 будет работать новое правило. Теперь разговаривать с судьёй могут только капитаны команд (или назначенные полевые, если капитан — вратарь). Остальные футболисты будут наказаны жёлтой карточкой при общении с главным арбитром. В первую очередь удивительно, что нововведения резко появляются на таком крупном турнире. Испытания этого правила были, но не в топ-лигах, поэтому футболисты ещё просто к нему не привыкли.

Похожая ситуация была на ЧМ-2022, когда к матчу добавляли непривычно большое количество минут. Это было в новинку и для игроков, и для зрителей.

С другой стороны, понятно, откуда взялось ограничение на общение с судьями. На арбитров действительно много давят. И порой сразу 10 человек. Это уже стало регулярным явлением для мирового футбола. Бывший тренер ЦСКА Виктор Гончаренко в эфире «Okko Спорт» назвал новое правило великолепным.

Великолепное решение. Есть много команд, особенно южных, которые оказывают сильное влияние на судей. Можно вспомнить сборную Испании, например. С таким давлением не каждый арбитр справится. Насколько знаю, тренерам даже преподают, как воздействовать на судью — это важный аспект. Когда в каждом эпизоде начинают наваливаться все, тем более звёзды первой величины, то не каждый судья справится. Виктор Гончаренко бывший главный тренер ЦСКА

Управляющий директор УЕФА по судейству Роберто Розетти немного иначе объяснил причины. По его словам, дело не в том, что арбитр может не справиться, а в том, что футболисты недополучают информацию: «Рефери не может объяснить решение, когда на него нападают до 22 игроков. Это приводит к нарушению коммуникации, а красивая игра быстро становится уродливой, что плохо сказывается на имидже футбола».

IFAB выпустил целый перечень уточнений, как именно должно работать новое правило. Вот лишь некоторые пункты:

арбитр может инициировать протокол «только капитан» на любом этапе, но, скорее всего, он будет использовать его после важных решений и для предотвращения крупных конфронтаций;

судья даст свисток и инициирует протокол «только капитан», используя следующий новый сигнал:

— поднятие обеих рук над головой и скрещивание их в запястьях;

— расцепление рук и перемещение их перед собой с открытыми ладонями вперёд: толкающее движение, чтобы указать игрокам не приближаться;

— поднятие обеих рук над головой и скрещивание их в запястьях; — расцепление рук и перемещение их перед собой с открытыми ладонями вперёд: толкающее движение, чтобы указать игрокам не приближаться; зона только для капитанов растягивается на четыре метра вокруг судьи;

капитан несёт ответственность за то, чтобы убедить товарищей по команде уважать зону, предназначенную только для капитанов;

если в зону входит игрок, кроме капитана, то нарушитель должен получить предупреждение;

если капитаном является вратарь, то команда может отправить на общение с судьёй полевого футболиста без капитанской повязки;

капитан должен уважительно подходить к судье и взаимодействовать с ним, а невыполнение этого требования может повлечь за собой дисциплинарное взыскание.

Последний пункт — специально Джанлуиджи Доннарумме на заметку.

Уже по первым дням Евро-2024 стало понятно, что новое правило не совсем работает. Начиная с матча открытия возникали случаи, когда в разговор судьи и капитана вмешивался другой игрок. Например, на 44-й минуте это сделал шотландец Райан Портеус после фола на красную карточку. А Марсело Брозович выражал своё возмущение, когда хорватам не дали перебить пенальти. Никакой зоны в четыре метра не было и близко.

С другой стороны, правило в каком-то смысле работает. Массовых споров с судьёй на старте турнира не было, а капитаны действительно отгоняют партнёров от арбитра. Правда, пока прошло маловато матчей, чтобы делать выводы. Если же новое правило сохранят в футболе, то главный тренер сборной России Валерий Карпин уже не сможет говорить, что капитанская повязка — просто тряпочка, которая ни на что не влияет.