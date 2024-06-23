На Евро-2024 новое футбольное правило. Но оно просто не работает

Чемпионат Европы по футболу 2024

Германия. 14 июня - 14 июля

Группа AЗавершен
тв
14.06Германия5Шотландия1
Группа AЗавершен
тв
15.06Венгрия1Швейцария3
Группа BЗавершен
тв
15.06Испания3Хорватия0
Группа BЗавершен
тв
15.06Италия2Албания1
Группа DЗавершен
тв
16.06Польша1Нидерланды2
Группа CЗавершен
тв
16.06Словения1Дания1
Группа CЗавершен
тв
16.06Сербия0Англия1
Группа EЗавершен
17.06Румыния3Украина0
Группа EЗавершен
тв
17.06Бельгия0Словакия1
Группа DЗавершен
тв
17.06Австрия0Франция1
Группа FЗавершен
тв
18.06Турция3Грузия1
Группа FЗавершен
тв
18.06Португалия2Чехия1
Группа BЗавершен
тв
19.06Хорватия2Албания2
Группа AЗавершен
тв
19.06Германия2Венгрия0
Группа AЗавершен
тв
19.06Шотландия1Швейцария1
Группа CЗавершен
тв
20.06Словения1Сербия1
Группа CЗавершен
тв
20.06Дания1Англия1
Группа BЗавершен
тв
20.06Испания1Италия0
Группа EЗавершен
21.06Словакия1Украина2
Группа DЗавершен
тв
21.06Польша1Австрия3
Группа DЗавершен
тв
21.06Нидерланды0Франция0
Группа FЗавершен
тв
22.06Грузия1Чехия1
Группа FЗавершен
тв
22.06Турция0Португалия3
Группа EЗавершен
тв
22.06Бельгия2Румыния0
Группа AНе начался
тв
22:00ШвейцарияГермания
Группа AНе начался
22:00ШотландияВенгрия
Группа BНе начался
24.06АлбанияИспания
Группа BНе начался
24.06ХорватияИталия
Группа DНе начался
25.06НидерландыАвстрия
Группа DНе начался
25.06ФранцияПольша
Группа CНе начался
25.06ДанияСербия
Группа CНе начался
25.06АнглияСловения
Группа EНе начался
26.06УкраинаБельгия
Группа EНе начался
26.06СловакияРумыния
Группа FНе начался
26.06ЧехияТурция
Группа FНе начался
26.06ГрузияПортугалия
1/8 финалаНе начался
29.062A2B
1/8 финалаНе начался
29.061A2C
1/8 финалаНе начался
30.061C3D/E/F
1/8 финалаНе начался
30.06Испания3A/D/E/F
1/8 финалаНе начался
1.072D2E
1/8 финалаНе начался
1.07Португалия3A/B/C
1/8 финалаНе начался
2.071E3A/B/C/D
1/8 финалаНе начался
2.071D2F
1/4 финалаНе начался
5.07W39W37
1/4 финалаНе начался
5.07W41W42
1/4 финалаНе начался
6.07W40W38
1/4 финалаНе начался
6.07W43W44
1/2 финалаНе начался
9.07W45W46
1/2 финалаНе начался
10.07W47W48
ФиналНе начался
14.07W49W50
Таблицы
Все таблицы
Группа A
1
Германия
26
2
Швейцария
24
3
Шотландия
21
4
Венгрия
20
Группа B
1
Испания
26
2
Италия
23
3
Албания
21
4
Хорватия
21
Группа C
1
Англия
24
2
Дания
22
3
Словения
22
4
Сербия
21
Группа D
1
Нидерланды
24
2
Франция
24
3
Австрия
23
4
Польша
20
Группа E
1
Румыния
23
2
Бельгия
23
3
Словакия
23
4
Украина
23
Группа F
1
Португалия
26
2
Турция
23
3
Чехия
21
4
Грузия
21
13:55 (мск), источник: Чемпионат.com

На Евро-2024 новое футбольное правило. Но оно просто не работает

Хотя, похоже, польза всё равно есть.

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Евро-2024, новое правило из-за споров с арбитрами, судейство на чемпионате Европы — 2024, подробности, ограничения | Источник: Getty Images

Ещё в мае стало известно, что на Евро-2024 будет работать новое правило. Теперь разговаривать с судьёй могут только капитаны команд (или назначенные полевые, если капитан — вратарь). Остальные футболисты будут наказаны жёлтой карточкой при общении с главным арбитром. В первую очередь удивительно, что нововведения резко появляются на таком крупном турнире. Испытания этого правила были, но не в топ-лигах, поэтому футболисты ещё просто к нему не привыкли.

Похожая ситуация была на ЧМ-2022, когда к матчу добавляли непривычно большое количество минут. Это было в новинку и для игроков, и для зрителей.

С другой стороны, понятно, откуда взялось ограничение на общение с судьями. На арбитров действительно много давят. И порой сразу 10 человек. Это уже стало регулярным явлением для мирового футбола. Бывший тренер ЦСКА Виктор Гончаренко в эфире «Okko Спорт» назвал новое правило великолепным.

Великолепное решение. Есть много команд, особенно южных, которые оказывают сильное влияние на судей. Можно вспомнить сборную Испании, например. С таким давлением не каждый арбитр справится. Насколько знаю, тренерам даже преподают, как воздействовать на судью — это важный аспект. Когда в каждом эпизоде начинают наваливаться все, тем более звёзды первой величины, то не каждый судья справится.

Виктор Гончаренко
бывший главный тренер ЦСКА

Управляющий директор УЕФА по судейству Роберто Розетти немного иначе объяснил причины. По его словам, дело не в том, что арбитр может не справиться, а в том, что футболисты недополучают информацию: «Рефери не может объяснить решение, когда на него нападают до 22 игроков. Это приводит к нарушению коммуникации, а красивая игра быстро становится уродливой, что плохо сказывается на имидже футбола».

IFAB выпустил целый перечень уточнений, как именно должно работать новое правило. Вот лишь некоторые пункты:

  • арбитр может инициировать протокол «только капитан» на любом этапе, но, скорее всего, он будет использовать его после важных решений и для предотвращения крупных конфронтаций;
  • судья даст свисток и инициирует протокол «только капитан», используя следующий новый сигнал:
    — поднятие обеих рук над головой и скрещивание их в запястьях;
    — расцепление рук и перемещение их перед собой с открытыми ладонями вперёд: толкающее движение, чтобы указать игрокам не приближаться;
  • зона только для капитанов растягивается на четыре метра вокруг судьи;
  • капитан несёт ответственность за то, чтобы убедить товарищей по команде уважать зону, предназначенную только для капитанов;
  • если в зону входит игрок, кроме капитана, то нарушитель должен получить предупреждение;
  • если капитаном является вратарь, то команда может отправить на общение с судьёй полевого футболиста без капитанской повязки;
  • капитан должен уважительно подходить к судье и взаимодействовать с ним, а невыполнение этого требования может повлечь за собой дисциплинарное взыскание.

Последний пункт — специально Джанлуиджи Доннарумме на заметку.

Уже по первым дням Евро-2024 стало понятно, что новое правило не совсем работает. Начиная с матча открытия возникали случаи, когда в разговор судьи и капитана вмешивался другой игрок. Например, на 44-й минуте это сделал шотландец Райан Портеус после фола на красную карточку. А Марсело Брозович выражал своё возмущение, когда хорватам не дали перебить пенальти. Никакой зоны в четыре метра не было и близко.

С другой стороны, правило в каком-то смысле работает. Массовых споров с судьёй на старте турнира не было, а капитаны действительно отгоняют партнёров от арбитра. Правда, пока прошло маловато матчей, чтобы делать выводы. Если же новое правило сохранят в футболе, то главный тренер сборной России Валерий Карпин уже не сможет говорить, что капитанская повязка — просто тряпочка, которая ни на что не влияет.

Григорий Телингатер

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История чемпионатов
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Италия
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ФРГ
ФРГ
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Бельгия
Бельгия
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Чехословакия
Чехословакия
1984
Франция
1
Франция
Франция
2
Испания
Испания
3
Португалия
Португалия
3
Дания
Дания
1996
Англия
1
Германия
Германия
2
Чехия
Чехия
3
Франция
Франция
3
Англия
Англия
2000
Бельгия/Нидерланды
1
Франция
Франция
2
Италия
Италия
3
Португалия
Португалия
3
Нидерланды
Нидерланды
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