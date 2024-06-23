Левандовски высказался о вылете сборной Польши с Евро-2024

Напомним, 21 июня поляки уступили сборной Австрии со счетом 1:3 в матче второго тура группового этапа ЕВРО-2024. Левандовски начал эту игру на скамейке запасных и вышел на поле на 60-й минуте.

«Мы не набрали ни одного очка. Это очень обидно. Все должно было быть иначе», — приводит слова Левандовски Sport.pl..

Форвард считает неудачным начало встречи с австрийцами. Он отметил, что риск, на который пошла сборная Польши в этой игре, оказался неоправданным.

Сборная Польши, потерявшая шансы на выход в плей-офф, выступает в группе D вместе с командами Франции, Нидерландов и Австрии. Ранее, в первом туре польская команда проиграла голландцам со счетом 1:2. В заключительном, третьем туре польские футболисты сыграют с французами.