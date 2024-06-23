Тренер сборной Венгрии Росси: Мы с Шотландией находимся в одной лодке

«Думаю, Шотландия всегда агрессивна. Считаю, что она стремилась сыграть агрессивно в первых двух матчах. Будет ли столь же агрессивной и завтра, увидим. Мы с Шотландией в одной лодке: каждый хочет получить три очка. Если сумеем набрать этот максимум, это может помочь нам выйти в следующий этап», — приводит слова Росси пресс-служба УЕФА.