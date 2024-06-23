Де Лигт — о недостатке игрового времени на Евро: Было ощущение, что я в хорошей форме

«У меня было ощущение, что я в хорошей форме, и мне удалось продемонстрировать это в “Баварии” во второй половине сезона. Хотелось бы продолжить показывать свои качества здесь. В этом смысле для меня это был фальстарт турнира. Конкуренция в обороне жёсткая. За свою карьеру я понял, что начало турнира или сезона приносит много положительных эмоций, но важен его конец. Вот почему я относительно спокоен. У меня также есть ощущение, что на этом турнире произойдёт что-то, что позволит мне по-прежнему быть важным. Это гарантирует, что я делаю всё возможное во время тренировок и всегда стараюсь быть в наилучшей физической форме. Всё будет зависеть от игровых моментов, травм или дисквалификаций. Вы должны быть готовы к этому», — приводит слова де Лигта интернет-издание AD.