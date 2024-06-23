Тренер сборной Шотландии Кларк: В матче с Венгрией мы ожидаем трудной игры

"Мы догадывались, что все может свестись к последней игре в группе. Прежде мы в такой ситуации уже оказывались [на ЕВРО-2020], так что есть надежда, что чему-то научились.

Если мы посмотрим на ее результаты за последние несколько лет, то увидим, что она шла к этому. Это хорошая команда, организованная, и у нее хороший тренер. Эта команда хорошо выглядит на поле, как с мячом, так и без него. В ее составе играют футболисты высокого уровня. Мы ожидаем трудной игры, и я уверен, что они ждут того же самого", — приводит слова Кларка пресс-служба УЕФА.