Тренер сборной Шотландии Кларк: В матче с Венгрией мы ожидаем трудной игры
Главный тренер сборной Шотландии Стив Кларк поделился ожиданиями от матча 3-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2024 с Венгрией.
Главный тренер сборной Шотландии Стив Кларк поделился ожиданиями от матча 3-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2024 с Венгрией.
"Мы догадывались, что все может свестись к последней игре в группе. Прежде мы в такой ситуации уже оказывались [на ЕВРО-2020], так что есть надежда, что чему-то научились.
Если мы посмотрим на ее результаты за последние несколько лет, то увидим, что она шла к этому. Это хорошая команда, организованная, и у нее хороший тренер. Эта команда хорошо выглядит на поле, как с мячом, так и без него. В ее составе играют футболисты высокого уровня. Мы ожидаем трудной игры, и я уверен, что они ждут того же самого", — приводит слова Кларка пресс-служба УЕФА.
Встреча между сборными Шотландии и Венгрии состоится сегодня, 23 июня. Стартовый свисток о начале игры прозвучит в 22:00 мск.
Национальные команды на Евро-2024 выступают в группе A. Их соперниками по групповому этапу являются сборные Швейцарии и Германии. После 2-го тура немцы набрали шесть очков, швейцарцы — четыре, шотландцы — одно, в активе национальной команды Венгрии турнирных очков нет.