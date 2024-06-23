Шакири — автор лучшего гола, Канте — самый полезный игрок. Итоги второго тура Евро-2024

Чемпионат Европы по футболу 2024

Германия. 14 июня - 14 июля

Группа AЗавершен
тв
14.06Германия5Шотландия1
Группа AЗавершен
тв
15.06Венгрия1Швейцария3
Группа BЗавершен
тв
15.06Испания3Хорватия0
Группа BЗавершен
тв
15.06Италия2Албания1
Группа DЗавершен
тв
16.06Польша1Нидерланды2
Группа CЗавершен
тв
16.06Словения1Дания1
Группа CЗавершен
тв
16.06Сербия0Англия1
Группа EЗавершен
17.06Румыния3Украина0
Группа EЗавершен
тв
17.06Бельгия0Словакия1
Группа DЗавершен
тв
17.06Австрия0Франция1
Группа FЗавершен
тв
18.06Турция3Грузия1
Группа FЗавершен
тв
18.06Португалия2Чехия1
Группа BЗавершен
тв
19.06Хорватия2Албания2
Группа AЗавершен
тв
19.06Германия2Венгрия0
Группа AЗавершен
тв
19.06Шотландия1Швейцария1
Группа CЗавершен
тв
20.06Словения1Сербия1
Группа CЗавершен
тв
20.06Дания1Англия1
Группа BЗавершен
тв
20.06Испания1Италия0
Группа EЗавершен
21.06Словакия1Украина2
Группа DЗавершен
тв
21.06Польша1Австрия3
Группа DЗавершен
тв
21.06Нидерланды0Франция0
Группа FЗавершен
тв
22.06Грузия1Чехия1
Группа FЗавершен
тв
22.06Турция0Португалия3
Группа EЗавершен
тв
22.06Бельгия2Румыния0
Группа AНе начался
тв
22:00ШвейцарияГермания
Группа AНе начался
22:00ШотландияВенгрия
Группа BНе начался
24.06АлбанияИспания
Группа BНе начался
24.06ХорватияИталия
Группа DНе начался
25.06НидерландыАвстрия
Группа DНе начался
25.06ФранцияПольша
Группа CНе начался
25.06ДанияСербия
Группа CНе начался
25.06АнглияСловения
Группа EНе начался
26.06УкраинаБельгия
Группа EНе начался
26.06СловакияРумыния
Группа FНе начался
26.06ЧехияТурция
Группа FНе начался
26.06ГрузияПортугалия
1/8 финалаНе начался
29.062A2B
1/8 финалаНе начался
29.061A2C
1/8 финалаНе начался
30.061C3D/E/F
1/8 финалаНе начался
30.06Испания3A/D/E/F
1/8 финалаНе начался
1.072D2E
1/8 финалаНе начался
1.07Португалия3A/B/C
1/8 финалаНе начался
2.071E3A/B/C/D
1/8 финалаНе начался
2.071D2F
1/4 финалаНе начался
5.07W39W37
1/4 финалаНе начался
5.07W41W42
1/4 финалаНе начался
6.07W40W38
1/4 финалаНе начался
6.07W43W44
1/2 финалаНе начался
9.07W45W46
1/2 финалаНе начался
10.07W47W48
ФиналНе начался
14.07W49W50
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Швейцария
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Шотландия
21
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Венгрия
20
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26
2
Италия
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3
Албания
21
4
Хорватия
21
Группа C
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Англия
24
2
Дания
22
3
Словения
22
4
Сербия
21
Группа D
1
Нидерланды
24
2
Франция
24
3
Австрия
23
4
Польша
20
Группа E
1
Румыния
23
2
Бельгия
23
3
Словакия
23
4
Украина
23
Группа F
1
Португалия
26
2
Турция
23
3
Чехия
21
4
Грузия
21
17:35 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Шакири — автор лучшего гола, Канте — самый полезный игрок. Итоги второго тура Евро-2024

Польша — главное разочарование.

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Шакири — автор лучшего гола, Канте — самый полезный игрок. Итоги второго тура Евро-2024 | Источник: Reuters

Позади уже два тура Евро-2024. Турнир пока очень радует — сборные забивают много голов, играют в открытый футбол и приятно удивляют.

Снова выбираем лучших, но уже по итогам второго тура. И фиксируем, что новый лучший игрок турнира играет в Саудовской Аравии (и это не Роналду), самый изящный гол на счету футболиста из МЛС, а самый огненный матч запомнился не только голами, но и стильными бутсами.

Лучшая команда — Испания

Перед началом турнира группа B считалась самой интригующей, а встречу испанцев и итальянцев ждали особенно сильно. Для обновленной сборной Испании это был тест — проверить свои силы против действующих чемпионов Европы. Сейчас с уверенностью можно сказать, что тест пройден. Хотя и не с отличием.

Испанцы просто задушили итальянцев прессингом, Марк Кукурелья выдал сумасшедший перфоманс, а Ямаль и Уильямс на флангах действовали максимально свободно. Пусть вас не смущает то, что итальянцы забили сами себе — это как раз-таки результат давления, оказываемого по ходу 90 минут.

Испания одолела Италию на Евро-2024
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Испанию по делу хвалят — в матче с приставкой «топ» сборная показала высокий класс, тактическую гибкость и собранность в обороне. Но пятерку с плюсом за эту встречу мы им не поставим — отметим то, что испанцы даже с таким перевесом по игре все-таки не забили сами и — что самое главное — не прикончили интригу раньше. Но это все равно было мощно.

Лучший игрок — Нголо Канте

Канте в заявке сборной Франции изначально казался большим приветом из прошлого — Дешам словно вызвал полузащитника из-за прежних заслуг. Ну, знаете, сначала работаешь на свое имя, а потом имя работает на тебя. 33-летний Канте сейчас бегает в Саудовской Аравии в одной команде с Бензема — «Аль-Иттихад» со звездным составом занял только пятое место и отстал от чемпиона «Аль-Хиляля» аж на 42 (!) очка.

Но в Германии быстро выяснилось, что Канте вызвали в сборную не для того, чтобы подбадривать игроков в раздевалке и давать дружеские советы. За два тура группового этапа Нголо стал единственным игроком, которому дважды вручили награду лучшего игрока матча.

Нидерланды — Франция: первая нулевая ничья
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Дешам правильно использует самое сильное качество Нголо — сумасшедшую выносливость. Поэтому Канте играет на позиции «восьмерки» и носится по всему полю — успевает подчищать в обороне и отличается точными передачами вперед.

Провал тура — Польша

Для сборной Польши третий тур группового этапа уже ничего не значит — вне зависимости от результатов в параллельных матчах Левандовски и компания займут последнюю строчку и отправятся домой.

Начиналось все неплохо — поляки забили первыми голландцам и проиграли только из-за Вегхорста в концовке матча, а с австрийцами выглядели здорово — но лишь до выхода на поле главной звезды.

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Левандовски пропустил первый тур из-за травмы, а во втором вышел спасать результат. Только вот он стал и главной проблемой — как только Роберт появился на поле в матче с Австрией, Польша пропустила еще два мяча. Конечно, не один он виноват в неудачах сборной — просто кажется, что поляки сильно понадеялись на талант своей главной звезды.

Лучший матч — Хорватия — Албания

Албанцы во второй раз показали, что приехали на Евро не за тем, чтобы раздать очки соперникам и отправиться домой. Албания снова забила быстрый мяч и принялась защищать результат. Игру сборной не назовешь красивой, но тактика была избрана верно — настаивать на своем стиле было бы очень тяжело. Тем более хорваты при огромном преимуществе не могли создать ничего опасного — свалились в примитивный навал и бесконечные навесы.

Оборона албанцев провалилась в тот момент, когда команда Далича вместо высокой подачи сделала пас в штрафную низом — отсюда и пришел первый гол. После этого албанцы просто посыпались, пропустили еще один, и казалось, вот-вот проиграют второй матч подряд.

Хорватия и Албания дали жару на Евро
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Уже в добавленное время ничью выцарапал Гьясула — он, кстати, срезал в свои ворота второй мяч хорватов. Албания сохраняет шансы на выход из группы (хотя теперь надо побеждать Испанию), а Хорватия рискует отправиться домой — у команды всего одно очко и последнее место.

Матч запомнился еще и внезапным стилем от Ясира Асани, который похвастался перед зрителями кастомными бутсами Puma с изображением братьев Марио и попал во все подборки лучших моментов Евро.

Открытие тура — Мортен Юльманн

Датский футболист приятно удивляет — после окончания Евро он обязательно должен уехать из «Спортинга» в какой-нибудь топ-клуб (а хороший опорник нужен едва ли не каждой топовой команде).

В матче с англичанами Юльманн отметился шикарным дальним ударом в угол ворот Пикфорда, которым он сравнял счет. Но Мортен вообще-то хорош не атакующими действиями, а защитными: делает по четыре подбора за матч, хорошо отбирает, перехватывает и управляет игрой из глубины.

Лучший гол — Джердан Шакири

Шакири — легенда и уникальный футболист, который врывается в топ-чарты раз в два года на крупном турнире сборных и стабильно показывает свой класс. Джердан забил уже на шести последних турнирах (ЧМ и Евро) подряд и стал первым представителем МЛС, который забил на чемпионате Европы.

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Матч с шотландцами стал для Джердана первым на Евро-2024 — он появился на поле вместо Квадво Дуа, потому что Мурат Якин отказался от ярко выраженного центрфорварда. Шакири выступал своеобразной ложной девяткой, выдвинутым плеймейкером, который должен был находить быстрых вингеров передачами из глубины.

План сработал не совсем так, как планировали швейцарцы. Гол-то пришел, но не после передачи из центра — шотландцы сами ошиблись в обороне, а Джердан наказал точным ударом в ближнюю девятку. Это очередной шедевр из-за штрафной и еще одна мощная заявка на звание автора лучшего мяча турнира. Не будем утверждать, что футболист переплюнул Гюлера, но исполнил действительно красиво.

Даниил Матвеев

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