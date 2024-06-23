Шакири — автор лучшего гола, Канте — самый полезный игрок. Итоги второго тура Евро-2024 | Источник: Reuters

Позади уже два тура Евро-2024. Турнир пока очень радует — сборные забивают много голов, играют в открытый футбол и приятно удивляют.

Снова выбираем лучших, но уже по итогам второго тура. И фиксируем, что новый лучший игрок турнира играет в Саудовской Аравии (и это не Роналду), самый изящный гол на счету футболиста из МЛС, а самый огненный матч запомнился не только голами, но и стильными бутсами.

Лучшая команда — Испания

Перед началом турнира группа B считалась самой интригующей, а встречу испанцев и итальянцев ждали особенно сильно. Для обновленной сборной Испании это был тест — проверить свои силы против действующих чемпионов Европы. Сейчас с уверенностью можно сказать, что тест пройден. Хотя и не с отличием.

Испанцы просто задушили итальянцев прессингом, Марк Кукурелья выдал сумасшедший перфоманс, а Ямаль и Уильямс на флангах действовали максимально свободно. Пусть вас не смущает то, что итальянцы забили сами себе — это как раз-таки результат давления, оказываемого по ходу 90 минут.

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Испанию по делу хвалят — в матче с приставкой «топ» сборная показала высокий класс, тактическую гибкость и собранность в обороне. Но пятерку с плюсом за эту встречу мы им не поставим — отметим то, что испанцы даже с таким перевесом по игре все-таки не забили сами и — что самое главное — не прикончили интригу раньше. Но это все равно было мощно.

Лучший игрок — Нголо Канте

Канте в заявке сборной Франции изначально казался большим приветом из прошлого — Дешам словно вызвал полузащитника из-за прежних заслуг. Ну, знаете, сначала работаешь на свое имя, а потом имя работает на тебя. 33-летний Канте сейчас бегает в Саудовской Аравии в одной команде с Бензема — «Аль-Иттихад» со звездным составом занял только пятое место и отстал от чемпиона «Аль-Хиляля» аж на 42 (!) очка.

Но в Германии быстро выяснилось, что Канте вызвали в сборную не для того, чтобы подбадривать игроков в раздевалке и давать дружеские советы. За два тура группового этапа Нголо стал единственным игроком, которому дважды вручили награду лучшего игрока матча.

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Дешам правильно использует самое сильное качество Нголо — сумасшедшую выносливость. Поэтому Канте играет на позиции «восьмерки» и носится по всему полю — успевает подчищать в обороне и отличается точными передачами вперед.

Провал тура — Польша

Для сборной Польши третий тур группового этапа уже ничего не значит — вне зависимости от результатов в параллельных матчах Левандовски и компания займут последнюю строчку и отправятся домой.

Начиналось все неплохо — поляки забили первыми голландцам и проиграли только из-за Вегхорста в концовке матча, а с австрийцами выглядели здорово — но лишь до выхода на поле главной звезды.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-179985743&hd=2&id=456249125&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture; screen-wake-lock;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Левандовски пропустил первый тур из-за травмы, а во втором вышел спасать результат. Только вот он стал и главной проблемой — как только Роберт появился на поле в матче с Австрией, Польша пропустила еще два мяча. Конечно, не один он виноват в неудачах сборной — просто кажется, что поляки сильно понадеялись на талант своей главной звезды.

Лучший матч — Хорватия — Албания

Албанцы во второй раз показали, что приехали на Евро не за тем, чтобы раздать очки соперникам и отправиться домой. Албания снова забила быстрый мяч и принялась защищать результат. Игру сборной не назовешь красивой, но тактика была избрана верно — настаивать на своем стиле было бы очень тяжело. Тем более хорваты при огромном преимуществе не могли создать ничего опасного — свалились в примитивный навал и бесконечные навесы.

Оборона албанцев провалилась в тот момент, когда команда Далича вместо высокой подачи сделала пас в штрафную низом — отсюда и пришел первый гол. После этого албанцы просто посыпались, пропустили еще один, и казалось, вот-вот проиграют второй матч подряд.

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Уже в добавленное время ничью выцарапал Гьясула — он, кстати, срезал в свои ворота второй мяч хорватов. Албания сохраняет шансы на выход из группы (хотя теперь надо побеждать Испанию), а Хорватия рискует отправиться домой — у команды всего одно очко и последнее место.

Матч запомнился еще и внезапным стилем от Ясира Асани, который похвастался перед зрителями кастомными бутсами Puma с изображением братьев Марио и попал во все подборки лучших моментов Евро.

Открытие тура — Мортен Юльманн

Датский футболист приятно удивляет — после окончания Евро он обязательно должен уехать из «Спортинга» в какой-нибудь топ-клуб (а хороший опорник нужен едва ли не каждой топовой команде).

В матче с англичанами Юльманн отметился шикарным дальним ударом в угол ворот Пикфорда, которым он сравнял счет. Но Мортен вообще-то хорош не атакующими действиями, а защитными: делает по четыре подбора за матч, хорошо отбирает, перехватывает и управляет игрой из глубины.

Лучший гол — Джердан Шакири

Шакири — легенда и уникальный футболист, который врывается в топ-чарты раз в два года на крупном турнире сборных и стабильно показывает свой класс. Джердан забил уже на шести последних турнирах (ЧМ и Евро) подряд и стал первым представителем МЛС, который забил на чемпионате Европы.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-179985743&hd=2&id=456249153&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture; screen-wake-lock;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Матч с шотландцами стал для Джердана первым на Евро-2024 — он появился на поле вместо Квадво Дуа, потому что Мурат Якин отказался от ярко выраженного центрфорварда. Шакири выступал своеобразной ложной девяткой, выдвинутым плеймейкером, который должен был находить быстрых вингеров передачами из глубины.

План сработал не совсем так, как планировали швейцарцы. Гол-то пришел, но не после передачи из центра — шотландцы сами ошиблись в обороне, а Джердан наказал точным ударом в ближнюю девятку. Это очередной шедевр из-за штрафной и еще одна мощная заявка на звание автора лучшего мяча турнира. Не будем утверждать, что футболист переплюнул Гюлера, но исполнил действительно красиво.