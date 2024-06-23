Форвард сборной Швейцарии Эмболо: Наш матч с Германией можно считать дерби

Чемпионат Европы по футболу 2024

Германия. 14 июня - 14 июля

Группа AЗавершен
тв
14.06Германия5Шотландия1
Группа AЗавершен
тв
15.06Венгрия1Швейцария3
Группа BЗавершен
тв
15.06Испания3Хорватия0
Группа BЗавершен
тв
15.06Италия2Албания1
Группа DЗавершен
тв
16.06Польша1Нидерланды2
Группа CЗавершен
тв
16.06Словения1Дания1
Группа CЗавершен
тв
16.06Сербия0Англия1
Группа EЗавершен
17.06Румыния3Украина0
Группа EЗавершен
тв
17.06Бельгия0Словакия1
Группа DЗавершен
тв
17.06Австрия0Франция1
Группа FЗавершен
тв
18.06Турция3Грузия1
Группа FЗавершен
тв
18.06Португалия2Чехия1
Группа BЗавершен
тв
19.06Хорватия2Албания2
Группа AЗавершен
тв
19.06Германия2Венгрия0
Группа AЗавершен
тв
19.06Шотландия1Швейцария1
Группа CЗавершен
тв
20.06Словения1Сербия1
Группа CЗавершен
тв
20.06Дания1Англия1
Группа BЗавершен
тв
20.06Испания1Италия0
Группа EЗавершен
21.06Словакия1Украина2
Группа DЗавершен
тв
21.06Польша1Австрия3
Группа DЗавершен
тв
21.06Нидерланды0Франция0
Группа FЗавершен
тв
22.06Грузия1Чехия1
Группа FЗавершен
тв
22.06Турция0Португалия3
Группа EЗавершен
тв
22.06Бельгия2Румыния0
Группа AНе начался
тв
22:00ШвейцарияГермания
Группа AНе начался
22:00ШотландияВенгрия
Группа BНе начался
24.06АлбанияИспания
Группа BНе начался
24.06ХорватияИталия
Группа DНе начался
25.06НидерландыАвстрия
Группа DНе начался
25.06ФранцияПольша
Группа CНе начался
25.06ДанияСербия
Группа CНе начался
25.06АнглияСловения
Группа EНе начался
26.06УкраинаБельгия
Группа EНе начался
26.06СловакияРумыния
Группа FНе начался
26.06ЧехияТурция
Группа FНе начался
26.06ГрузияПортугалия
1/8 финалаНе начался
29.062A2B
1/8 финалаНе начался
29.061A2C
1/8 финалаНе начался
30.061C3D/E/F
1/8 финалаНе начался
30.06Испания3A/D/E/F
1/8 финалаНе начался
1.072D2E
1/8 финалаНе начался
1.07Португалия3A/B/C
1/8 финалаНе начался
2.071E3A/B/C/D
1/8 финалаНе начался
2.071D2F
1/4 финалаНе начался
5.07W39W37
1/4 финалаНе начался
5.07W41W42
1/4 финалаНе начался
6.07W40W38
1/4 финалаНе начался
6.07W43W44
1/2 финалаНе начался
9.07W45W46
1/2 финалаНе начался
10.07W47W48
ФиналНе начался
14.07W49W50
Таблицы
Все таблицы
Группа A
1
Германия
26
2
Швейцария
24
3
Шотландия
21
4
Венгрия
20
Группа B
1
Испания
26
2
Италия
23
3
Албания
21
4
Хорватия
21
Группа C
1
Англия
24
2
Дания
22
3
Словения
22
4
Сербия
21
Группа D
1
Нидерланды
24
2
Франция
24
3
Австрия
23
4
Польша
20
Группа E
1
Румыния
23
2
Бельгия
23
3
Словакия
23
4
Украина
23
Группа F
1
Португалия
26
2
Турция
23
3
Чехия
21
4
Грузия
21
18:28 (мск), источник: Чемпионат.com

Форвард сборной Швейцарии Эмболо: Наш матч с Германией можно считать дерби

Нападающий сборной Швейцарии Брил Эмболо высказался о характере предстоящего матча 3-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2024 с Германией.

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Форвард сборной Швейцарии Эмболо: наш матч с Германией можно считать дерби | Источник: Getty Images

"Это важная игра для обеих команд, потому что обе могут занять первое место. Я думаю, тот факт, что мы соседи, делает этот матч особенным для болельщиков. Это что-то вроде дерби, если можно так выразиться.

Поддержка отличная. Нам помогает то, что [Швейцария и Германия] являются соседями, поэтому нашим соотечественникам легче сюда приехать. Мы стараемся сделать их счастливыми, продемонстрировать наш уровень и заставить их гордиться нами. Это особенная игра не только для команды, но и для всей страны", — приводит слова Эмболо пресс-служба УЕФА.

Футбол

Евро 2024
Группа A, 23.06.2024, 22:00

Швейцария-Германия-

Встреча между сборными Швейцарии и Германии состоится сегодня, 23 июня. Стартовый свисток о начале игры прозвучит в 22:00 мск.

После двух сыгранных туров сборная Германии набрала шесть очков и единолично возглавляет турнирную таблицу группы А. На втором месте идёт Швейцария. Подопечные Мурада Якина имеют в своём активе четыре очка. На третьей строчке расположилась национальная команда Шотландии с одним очком. Замыкает таблицу данной группы Венгрия, также набравшая одно очко.

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1976
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Чехословакия
2
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ФРГ
3
Нидерланды
Нидерланды
1988
ФРГ
1
Нидерланды
Нидерланды
2
СССР
СССР
3
ФРГ
ФРГ
3
Италия
Италия
2008
Австрия/Швейцария
1
Испания
Испания
2
Германия
Германия
3
Турция
Турция
3
Россия
Россия
2012
Польша/Украина
1
Испания
Испания
2
Италия
Италия
3
Португалия
Португалия
3
Германия
Германия
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