Геннадий Орлов назвал футболиста Украины, впечатлившего на Евро

«Левандовски и Жиру подтверждают мою теорию: малоподвижные футбольные “столбы”, которые привязаны к одному месту и цепляются за мяч, все меньше актуальны в футболе и отходят на второй план. У нас Дзюба это хорошо делал в свое время. Сегодня это уже никому не помогает. Посмотрите, какие скоростные нападающие в топ-командах. Сравните с диапазоном действий Гризманна, который без устали ищет мяч. Тот же Холанд — парень немаленький, но какой у него диапазон действий по всему фронту атаки! А на Евро из больших ребят пока только Роман Яремчук впечатляет. Его гол словакам меня просто потряс», — приводит слова Орлова «Чемпионат».