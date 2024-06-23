Геннадий Орлов назвал футболиста Украины, впечатлившего на Евро
Российский спортивный комментатор и журналист Геннадий Орлов в составе сборной Украины выделил нападающего «Валенсии» Романа Яремчука.
Российский спортивный комментатор и журналист Геннадий Орлов в составе сборной Украины выделил нападающего «Валенсии» Романа Яремчука.
Геннадий Орлов восхитился игрой форварда сборной Украины Романа Яремчука на Евро-2024 и его голом в ворота Словакии (2:1) во втором туре группового раунда.
«Левандовски и Жиру подтверждают мою теорию: малоподвижные футбольные “столбы”, которые привязаны к одному месту и цепляются за мяч, все меньше актуальны в футболе и отходят на второй план. У нас Дзюба это хорошо делал в свое время. Сегодня это уже никому не помогает. Посмотрите, какие скоростные нападающие в топ-командах. Сравните с диапазоном действий Гризманна, который без устали ищет мяч. Тот же Холанд — парень немаленький, но какой у него диапазон действий по всему фронту атаки! А на Евро из больших ребят пока только Роман Яремчук впечатляет. Его гол словакам меня просто потряс», — приводит слова Орлова «Чемпионат».
После двух туров у всех команд группы E по три очка — одна победа и одно поражение. В заключительном туре команда Украины сыграет со сборной Бельгии, а Словакия — с Румынией. Обе встречи состоятся 26 июня и начнутся в одно время.
Геннадию Орлову 79 лет. В 1960-е годы он выступал на позиции нападающего за «Зенит», ленинградское «Динамо» и харьковский «Металлист». После завершения карьеры начал заниматься журналистской деятельностью, впервые вышел в эфир в качестве спортивного комментатора в январе 1974 года.