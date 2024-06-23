Филипп Лам назвал двух главных талантов в составе сборной Германии на Евро-2024

"Как немец, я особо отмечу двух игроков: Флориана Вирца и Джамала Мусиала. Германии повезло иметь таких футболистов. Им обоим всего 21, у них огромный талант, который вдохновляет и вселяет надежду. Их исключительный талант сразу бросается в глаза. Оба готовы в любой момент пойти в обводку и в отбор. Что мне особенно нравится, так это то, что Вирц и Мусиала — командные игроки. Я вижу, что у них есть связь с партнёрами на поле. Они много бегают и помогают в защите. Из их интервью ясно, что они мыслят категориями команды в целом.