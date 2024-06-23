УЕФА усилит меры безопасности на Евро после инцидента с Роналду

УЕФА усилит меры безопасности в связи с выбежавшими на поле болельщиками в матче чемпионата Европы в Германии между сборными Турции и Португалии (0:3).

«На стадионах будут развернуты дополнительные меры безопасности, чтобы соответствовать требованиям турнира и предотвратить подобные инциденты. По соображениям безопасности, мы не можем комментировать конкретные меры. Напоминаем, что любое вторжение на поле представляет собой нарушение правил поведения на стадионе и влечет за собой выдворение со стадиона, запрет на присутствие на любых международных матчах и заявление во внутренние органы за незаконное вторжение на территорию», — сообщил журналист Sky News Роб Харрис.

По ходу матча несколько болельщиков выбежали на поле и направились к капитану команды Португалии Криштиану Роналду, чтобы сделать с ним селфи.