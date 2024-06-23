Пашалич: Сборная Хорватии должна реабилитироваться на Евро-2024 в игре с Италией

«Это будет трудная игра против непростого соперника. Мы знаем, что должны реабилитироваться в этой игре. В первом матче против Албании Италия показала себя с лучшей стороны, но не так хорошо, как против Испании, в больше степени потому, что Испания не давала сопернику проявить себя. Это будет отличная игра, так как обеим командам нужен результат», — приводит слова Пашалича пресс-служба УЕФА.