Чемпионат Европы по футболу 2024

Германия. 14 июня - 14 июля

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14.06Германия5Шотландия1
Группа AЗавершен
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15.06Испания3Хорватия0
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Группа CЗавершен
тв
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тв
16.06Сербия0Англия1
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17.06Румыния3Украина0
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тв
17.06Бельгия0Словакия1
Группа DЗавершен
тв
17.06Австрия0Франция1
Группа FЗавершен
тв
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Группа BЗавершен
тв
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Группа AЗавершен
тв
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Группа AЗавершен
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Группа CЗавершен
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Группа CНе начался
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Группа FНе начался
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19:45 (мск), источник: Чемпионат.com

Форварда из РПЛ забанили на Евро после скандала. Оправдать оскорбления сербов не удалось

В Сербии такое наказание для Даку наверняка покажется даже мягким. Это уже не первый скандал у албанца в сборной.

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ЧЕ-2024, скандал из-за сборной Албании — форварда «Рубина» Мирлинда Даку забанили на два матча, что случилось | Источник: Getty Images

Сборной Албании предстоит сыграть с Испанией в 3-м туре группового этапа Евро-2024. Нападающий «Рубина» Мирлинд Даку понаблюдает за этим матчем со стороны. Как и за следующим, если албанцы неожиданно разберутся или сыграют вничью с фаворитом и пролезут в плей-офф. Рассказываем, почему так произошло.

Что случилось?

Даку сильно воодушевился спасённой албанцами ничьей с хорватами (2:2) и после матча начал заряжать в мегафон оскорбительные заряды против Северной Македонии и Сербии. Первых, к слову, вообще нет на Евро, но какая разница, верно? «Нафиг македонцев! Нафиг сербов!» — выкрикивал Мирлинд (в оригинале используется нецензурная лексика. — Прим. «Чемпионата»). Трибуны радостно подхватили его порыв.

Поведение Даку ожидаемо вызвало шквал негатива в оскорблённых им странах. Разгневанные представители футбольной федерации Северной Македонии тут же обратились к УЕФА и потребовали по всей строгости наказать нападающего за разжигание межнациональной розни:

«Принципы политического нейтралитета закреплены в регламентах международных ассоциаций, в том числе ФИФА и УЕФА. Федерация футбола Северной Македонии направит официальное письмо в УЕФА из-за скандального происшествия. Мы также призываем расследовать инцидент и принять надлежащие дисциплинарные меры. Наша приверженность единству, уважению и честной игре остаётся на первом месте».

А Сербия так вообще хотела сняться с Евро, ведь были и другие не самые приятные инциденты.

  • Во время игры Сербии и Англии журналист из Косово Арлинд Садику услышал заряд сербских болельщиков «Косово je srce Srbije» («Косово — сердце Сербии»), оскорбился этим и в ответ показал означающий независимость Косово «жест орла».
  • в том же самом матче Албании и Хорватии, после которого чудил Даку, на 59-й минуте болельщики обеих команд хором скандировали «Убей, убей, убей серба».

Садику лишили аккредитации на чемпионат Европы за неправомерное поведение. Теперь пришла очередь и Даку: его дисквалифицировали на два матча Евро.

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Реакция «Рубина», самого Даку и его окружения

Ещё до вынесения приговора со стороны окружения Даку пошли извинения и оправдания:

«Из‑за шума на стадионе Мирлинд не слышал, что скандируют болельщики. Как только они начали заряжать, Даку опустил и отдал мегафон. Я не считаю, что видео является доказательством того, что Мирлинд кого‑то оскорбил», — отмечал в комментарии для «Матч ТВ» агент футболиста с говорящей фамилией Харис Факич.

«Мой сын не говорил таких вещей, которые приписывают ему СМИ. Просто Мирлинд эмоциональный и взрывной. Он сделал это ненамеренно и уже попросил прощения у тех, кому больно от этого. Для нас будет очень тяжело, если Мирлинда дисквалифицируют, но я не верю, что он попрощается с турниром. 100% неправильно призывать убивать сербов! Просто сын пытался сказать слово ***** (оскорбительное слово, которым иногда называют секс-работниц), но не сказал этого полностью», — утверждал Sport24 отец игрока Фехми Даку.

Сам Мирлинд также покаялся в своих соцсетях.

«Всем привет. Во-первых, я благодарен всем тем, кто поддерживал нас в хорошие и трудные моменты на Евро-2024. Как и у любого футболиста, в такие моменты эмоции переходят на другой уровень, который можно понять только на поле. Трудно описать ощущения от игры за эту национальную команду, за этих замечательных болельщиков, которые дарят нам безграничную любовь, как и наш девиз “Любите Албанию без границ”. Чувствую, что я кого-то обидел после матча с Хорватией, это так сказался эффект от игры. Я продолжаю работать вместе со всей командой над нашими мечтами. Просить прощения свойственно мужчине, и я чувствую моральный и профессиональный долг сделать это ради всех тех, кто пострадал. С уважением, Мирлинд Даку».

«Рубин» не стал защищать своего игрока и осудил его поступок:

«Наш клуб осознаёт ответственность за случившееся. ФК “Рубин” представляет многонациональный состав и всегда придерживается принципов уважения и равноправия, категорически осуждая любые формы дискриминации и оскорблений на национальной, религиозной или расовой почве. По возвращении в расположение клуба к футболисту будут применены дисциплинарные и финансовые санкции. Также с игроками клуба будет проведена разъяснительная беседа, чтобы в дальнейшем избежать подобных инцидентов», — официальное в сообщение клуба.

Хорватия и Албания дали жару на Евро
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Это уже не первый скандал Даку в сборной

И предыдущий тоже связан с Сербией. Видимо, у Мирлинда к ней особенные чувства. В сентябре 2023-го он впервые забил за Албанию, на эмоциях снял футболку и продемонстрировал посвящённое Агиму Рамадани тату. Это военный командир, который воевал с Сербией за освобождение Косова.

На спине Даку изображена нога солдата на разбитом каменном блоке, который символизирует границу между Албанией и Косовом, и крупная надпись «Катана 138» — именно так прозвали Рамадани. Вот как Мирлинд прокомментировал то празднование: «Посвящаю этот гол жертвам в Косове, которые отдали всё ради родины. Только благодаря им мы сегодня можем сыграть здесь и объединить все албанские территории».

Сербы тогда также возмущались и призывали УЕФА принять меры. Однако ничего предпринято не было. Но нынешний инцидент чиновники проигнорировать уже не могли. Кстати, за «Рубин» также играют Игор Вуячич (серб и черногорец по национальности), Урош Дрезгич (Сербия), Богдан Йочич (Сербия) и Никола Чумич (Сербия). И это клуб ещё покинули Дарко Йевтич (швейцарец из Сербии), Лазар Ранджелович (Сербия) и Лука Биелович (Сербия). Интересно, как они отреагировали на антисербский заряд Даку?

Георгий Илющенко

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