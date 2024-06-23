Руни назвал 12 ошибок главного тренера сборной Англии на Евро

25 фотографий 25 фотографий 25 фотографий

Как сообщает британское издание The Sun, Уэйн Руни назвал 12 ошибок, которые допустил наставник национальной команды Гарет Саутгейт на Евро-2024.

Игра защитника Трента Александер-Арнольда в полузащите. Расположение полузащитника Фила Фодена слева в атаке. Решение не выпускать в стартовом составе Энтони Гордона. Решение не взять на турнир полузащитников Джордана Хендерсона, Джека Грилиша, нападающего Маркуса Рашфорда. Нехватка энергии у игроков и недостаточный высокий темп игры сборной. Отсутствие прессинга. Недостаточное взаимодействие футболистов в игре в атаке. Саутгейт мало помогает игрокам подсказками с тренерской скамьи. Упрямство Саутгейта Неудачные замены в матче с Данией (1:1): на поле во втором тайме вышли Эберечи Эзе и Джаррод Боуэн, хотя напрашивалось появление Коула Палмера и Энтони Гордона. Фланговые футболисты несвоевременно смещаются в центр. Излишние размышления из-за большого количества вариантов.

Во втором туре сборная Англии сыграла вничью с командой Дании. После двух туров группового этапа команда Гарета Саутгейта набрала четыре очка и на текущий момент занимает первое место в квартете С, опережая сборные Дании, Словении и Сербии.

Во время чемпионата Европы 38-летний Уэйн Руни работает на телеканале BBC в качестве эксперта. С нового сезона он будет возглавлять «Плимут Аргайл», которая выступает во втором по силе дивизионе Англии — Чемпионшипе.