Руни назвал 12 ошибок главного тренера сборной Англии на Евро
Бывший игрок сборной Англии Уэйн Руни и «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни раскритиковал работу Гарета Саутгейта.
Бывший игрок сборной Англии Уэйн Руни и «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни раскритиковал работу Гарета Саутгейта.
Как сообщает британское издание The Sun, Уэйн Руни назвал 12 ошибок, которые допустил наставник национальной команды Гарет Саутгейт на Евро-2024.
Во втором туре сборная Англии сыграла вничью с командой Дании. После двух туров группового этапа команда Гарета Саутгейта набрала четыре очка и на текущий момент занимает первое место в квартете С, опережая сборные Дании, Словении и Сербии.
Во время чемпионата Европы 38-летний Уэйн Руни работает на телеканале BBC в качестве эксперта. С нового сезона он будет возглавлять «Плимут Аргайл», которая выступает во втором по силе дивизионе Англии — Чемпионшипе.