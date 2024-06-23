Тарханов назвал причину большого количества автоголов на Евро
Известный российский специалист Александр Тарханов объяснил, почему на чемпионате Европы-2024 футболисты часто забивают голы в свои ворота.
Известный российский специалист Александр Тарханов объяснил, почему на чемпионате Европы-2024 футболисты часто забивают голы в свои ворота.
«Я видел все эти голы — это чисто случайность. Отскоки неожиданные. Всегда, когда неожиданно, защитники не успевают сориентироваться, группироваться, чтобы в свои ворота не попасть. Например, автогол Турции в матче с Португалией. Конечно, игрок не видел, не посмотрел, где вратарь находится. Вратарь выскочил под мяч, и он ему в пустые ворота закатился. Причина автоголов — в расхлябанности обороны? Нет, это не расхлябанность — чистая случайность. Защитники не всегда правильно принимают решения», — приводит слова Тарханова сайт Vprognoze.ru.
После двух туров групповой стадии на Евро-2024 зафиксировано 6 автоголов. На предыдущем чемпионате Европы футболисты забивали мяч в свои ворота 11 раз.
Александр Тарханов, которому в сентябре исполнится 70 лет, провел 429 матчей на посту главного тренера в чемпионатах России. Тарханов в Высшем дивизионе и Премьер-лиге возглавлял ЦСКА, «Торпедо», «Крылья Советов», «Сатурн», «Терек» и «Урал». По количеству матчей Тарханов уступает только троим — Юрию Семину, Валерию Газзаеву и Кубану Бердыеву.