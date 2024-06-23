Тарханов назвал причину большого количества автоголов на Евро

«Я видел все эти голы — это чисто случайность. Отскоки неожиданные. Всегда, когда неожиданно, защитники не успевают сориентироваться, группироваться, чтобы в свои ворота не попасть. Например, автогол Турции в матче с Португалией. Конечно, игрок не видел, не посмотрел, где вратарь находится. Вратарь выскочил под мяч, и он ему в пустые ворота закатился. Причина автоголов — в расхлябанности обороны? Нет, это не расхлябанность — чистая случайность. Защитники не всегда правильно принимают решения», — приводит слова Тарханова сайт Vprognoze.ru.