Бубнов оценил шансы сборной Грузии выйти в ⅛ финала Евро-2024
Футбольный эксперт Александр Бубнов оценил шансы сборной Грузии на выход в ⅛ финала Евро перед матчем третьего тура группового этапа со сборной Португалии.
Футбольный эксперт Александр Бубнов оценил шансы сборной Грузии на выход в ⅛ финала Евро перед матчем третьего тура группового этапа со сборной Португалии.
«Сборная Грузии, скорее всего, не выйдет в плей-офф, все же им последний матч с португальцами играть. Но дебют на чемпионате Европы у них неплохой получился, думаю, что болельщики будут довольны. Для них уже сам выход на Евро-2024 — достижение. Благодаря чему удалось добиться прогресса? Игроки и раньше здесь появлялись талантливые, теперь же добавили функционально. Причём как раз за счёт того, что едут в зарубежные европейские чемпионаты, да и к нам, где удаётся прогрессировать», — приводит слова Бубнова Sportbox.
После двух матчей сборная Португалии набрала шесть очков и обеспечила себе первое место в группе F. Турция, в активе которой три очка, занимает вторую строчку в группе. У команд Чехии и Грузии по одному очку.
Александр Бубнов выступал за «Спартак» с 1983 по 1989 года, дважды становясь с клубом чемпионом СССР, еще один раз Бубнов побеждал в союзном первенстве в составе московского «Динамо». В активе защитника 34 матча за сборную СССР.