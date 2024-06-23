Бубнов оценил шансы сборной Грузии выйти в ⅛ финала Евро-2024

«Сборная Грузии, скорее всего, не выйдет в плей-офф, все же им последний матч с португальцами играть. Но дебют на чемпионате Европы у них неплохой получился, думаю, что болельщики будут довольны. Для них уже сам выход на Евро-2024 — достижение. Благодаря чему удалось добиться прогресса? Игроки и раньше здесь появлялись талантливые, теперь же добавили функционально. Причём как раз за счёт того, что едут в зарубежные европейские чемпионаты, да и к нам, где удаётся прогрессировать», — приводит слова Бубнова Sportbox.