Бубнов оценил шансы сборной Грузии выйти в ⅛ финала Евро-2024

Чемпионат Европы по футболу 2024

Германия. 14 июня - 14 июля

Группа AЗавершен
тв
14.06Германия5Шотландия1
Группа AЗавершен
тв
15.06Венгрия1Швейцария3
Группа BЗавершен
тв
15.06Испания3Хорватия0
Группа BЗавершен
тв
15.06Италия2Албания1
Группа DЗавершен
тв
16.06Польша1Нидерланды2
Группа CЗавершен
тв
16.06Словения1Дания1
Группа CЗавершен
тв
16.06Сербия0Англия1
Группа EЗавершен
17.06Румыния3Украина0
Группа EЗавершен
тв
17.06Бельгия0Словакия1
Группа DЗавершен
тв
17.06Австрия0Франция1
Группа FЗавершен
тв
18.06Турция3Грузия1
Группа FЗавершен
тв
18.06Португалия2Чехия1
Группа BЗавершен
тв
19.06Хорватия2Албания2
Группа AЗавершен
тв
19.06Германия2Венгрия0
Группа AЗавершен
тв
19.06Шотландия1Швейцария1
Группа CЗавершен
тв
20.06Словения1Сербия1
Группа CЗавершен
тв
20.06Дания1Англия1
Группа BЗавершен
тв
20.06Испания1Италия0
Группа EЗавершен
21.06Словакия1Украина2
Группа DЗавершен
тв
21.06Польша1Австрия3
Группа DЗавершен
тв
21.06Нидерланды0Франция0
Группа FЗавершен
тв
22.06Грузия1Чехия1
Группа FЗавершен
тв
22.06Турция0Португалия3
Группа EЗавершен
тв
22.06Бельгия2Румыния0
Группа AНе начался
тв
22:00ШвейцарияГермания
Группа AНе начался
22:00ШотландияВенгрия
Группа BНе начался
24.06АлбанияИспания
Группа BНе начался
24.06ХорватияИталия
Группа DНе начался
25.06НидерландыАвстрия
Группа DНе начался
25.06ФранцияПольша
Группа CНе начался
25.06ДанияСербия
Группа CНе начался
25.06АнглияСловения
Группа EНе начался
26.06УкраинаБельгия
Группа EНе начался
26.06СловакияРумыния
Группа FНе начался
26.06ЧехияТурция
Группа FНе начался
26.06ГрузияПортугалия
1/8 финалаНе начался
29.062A2B
1/8 финалаНе начался
29.061A2C
1/8 финалаНе начался
30.061C3D/E/F
1/8 финалаНе начался
30.06Испания3A/D/E/F
1/8 финалаНе начался
1.072D2E
1/8 финалаНе начался
1.07Португалия3A/B/C
1/8 финалаНе начался
2.071E3A/B/C/D
1/8 финалаНе начался
2.071D2F
1/4 финалаНе начался
5.07W39W37
1/4 финалаНе начался
5.07W41W42
1/4 финалаНе начался
6.07W40W38
1/4 финалаНе начался
6.07W43W44
1/2 финалаНе начался
9.07W45W46
1/2 финалаНе начался
10.07W47W48
ФиналНе начался
14.07W49W50
Таблицы
Все таблицы
Группа A
1
Германия
26
2
Швейцария
24
3
Шотландия
21
4
Венгрия
20
Группа B
1
Испания
26
2
Италия
23
3
Албания
21
4
Хорватия
21
Группа C
1
Англия
24
2
Дания
22
3
Словения
22
4
Сербия
21
Группа D
1
Нидерланды
24
2
Франция
24
3
Австрия
23
4
Польша
20
Группа E
1
Румыния
23
2
Бельгия
23
3
Словакия
23
4
Украина
23
Группа F
1
Португалия
26
2
Турция
23
3
Чехия
21
4
Грузия
21
21:29 (мск), источник: Sportmail.ru

Бубнов оценил шансы сборной Грузии выйти в ⅛ финала Евро-2024

Футбольный эксперт Александр Бубнов оценил шансы сборной Грузии на выход в ⅛ финала Евро перед матчем третьего тура группового этапа со сборной Португалии.

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Источник: Чемпионат.com

«Сборная Грузии, скорее всего, не выйдет в плей-офф, все же им последний матч с португальцами играть. Но дебют на чемпионате Европы у них неплохой получился, думаю, что болельщики будут довольны. Для них уже сам выход на Евро-2024 — достижение. Благодаря чему удалось добиться прогресса? Игроки и раньше здесь появлялись талантливые, теперь же добавили функционально. Причём как раз за счёт того, что едут в зарубежные европейские чемпионаты, да и к нам, где удаётся прогрессировать», — приводит слова Бубнова Sportbox.

После двух матчей сборная Португалии набрала шесть очков и обеспечила себе первое место в группе F. Турция, в активе которой три очка, занимает вторую строчку в группе. У команд Чехии и Грузии по одному очку.

Александр Бубнов выступал за «Спартак» с 1983 по 1989 года, дважды становясь с клубом чемпионом СССР, еще один раз Бубнов побеждал в союзном первенстве в составе московского «Динамо». В активе защитника 34 матча за сборную СССР.

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История чемпионатов
1964
Испания
1
Испания
Испания
2
СССР
СССР
3
Венгрия
Венгрия
1968
Италия
1
Италия
Италия
2
Югославия
Югославия
3
Англия
Англия
1972
Бельгия
1
ФРГ
ФРГ
2
СССР
СССР
3
Бельгия
Бельгия
1988
ФРГ
1
Нидерланды
Нидерланды
2
СССР
СССР
3
ФРГ
ФРГ
3
Италия
Италия
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