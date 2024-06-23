Тренер сборной Испании де ла Фуэнте: В матче с Албанией на кону будет очень многое

"Завтра на кону будет очень многое — престиж, признание, и мы хотим продолжать совершенствоваться. К этой игре мы подойдём так же, как и ко всем остальным, как будто она последняя. Конечно, у нас есть план действий для игроков, которые, по нашему мнению, подходят для этой игры. Мы концентрируемся только на победе, потому что хотим побеждать в каждой игре.