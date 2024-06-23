Гризманн рассмеялся от вида Мбаппе в новой маске: видео

Сборная Франции провела тренировку перед матчем заключительного тура группового этапа Евро-2024 с Польшей.

Килиан Мбаппе появился на тренировке в новой маске, в которой он будет проводить матчи из-за сломанного носа. Эта маска специально была сделана в черном цвете, соответствуя регламенту УЕФА. На первую тренировку после полученной травмы Килиан вышел в защитной маске, окрашенной в цвета французского флага.

Вид Мбаппе в черной маске позабавил Гризманна. На видео попала его реакция, где он сильно смеется, глядя на Килиана. Как сообщает RMC Sport, Гризманн в этот момент шутил про Зорро.