Гризманн рассмеялся от вида Мбаппе в новой маске: видео
Звездный нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе сломал нос в первом матче на Евро-2024.
Звездный нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе сломал нос в первом матче на Евро-2024.
Сборная Франции провела тренировку перед матчем заключительного тура группового этапа Евро-2024 с Польшей.
Килиан Мбаппе появился на тренировке в новой маске, в которой он будет проводить матчи из-за сломанного носа. Эта маска специально была сделана в черном цвете, соответствуя регламенту УЕФА. На первую тренировку после полученной травмы Килиан вышел в защитной маске, окрашенной в цвета французского флага.
Вид Мбаппе в черной маске позабавил Гризманна. На видео попала его реакция, где он сильно смеется, глядя на Килиана. Как сообщает RMC Sport, Гризманн в этот момент шутил про Зорро.
Во втором туре группового этапа Евро-2024 сборная Франции сыграла вничью со сборной Нидерландов (0:0). «Оранжевые» лидируют в турнирной таблице группы D, опережая команду Дидье Дешама по количеству забитых мячей. В заключительном туре нидерландцы встретятся с командой Австрии, а французы сыграют со сборной Польши, которая проиграла оба матча и потеряла шансы на выход в ⅛ финала. Обе встречи состоятся 25 июня и начнутся в одно время.