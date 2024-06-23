Нойер побил рекорд по числу матчей на чемпионатах Европы по футболу среди вратарей

Нойер вышел в стартовом составе германской сборной на матч третьего тура группового этапа против команды Швейцарии. Этот матч стал для Нойера 18-м на чемпионатах Европы. Предыдущее достижение принадлежало итальянцу Джанлуиджи Буффону (17).

Нойеру 38 лет, он является двукратным бронзовым призером чемпионатов Европы (2012, 2016). Также вместе с германской сборной вратарь стал чемпионом мира (2014). С 2011 года Нойер выступает за мюнхенскую «Баварию», с которой 11 раз стал чемпионом Германии, 5 раз — обладателем Кубка Германии и дважды — победителем Лиги чемпионов.