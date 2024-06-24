Швейцария вслед за Германией вышла в плей-офф Евро-2024

Чемпионат Европы по футболу 2024

Германия. 14 июня - 14 июля

Группа AЗавершен
тв
14.06Германия5Шотландия1
Группа AЗавершен
тв
15.06Венгрия1Швейцария3
Группа BЗавершен
тв
15.06Испания3Хорватия0
Группа BЗавершен
тв
15.06Италия2Албания1
Группа DЗавершен
тв
16.06Польша1Нидерланды2
Группа CЗавершен
тв
16.06Словения1Дания1
Группа CЗавершен
тв
16.06Сербия0Англия1
Группа EЗавершен
17.06Румыния3Украина0
Группа EЗавершен
тв
17.06Бельгия0Словакия1
Группа DЗавершен
тв
17.06Австрия0Франция1
Группа FЗавершен
тв
18.06Турция3Грузия1
Группа FЗавершен
тв
18.06Португалия2Чехия1
Группа BЗавершен
тв
19.06Хорватия2Албания2
Группа AЗавершен
тв
19.06Германия2Венгрия0
Группа AЗавершен
тв
19.06Шотландия1Швейцария1
Группа CЗавершен
тв
20.06Словения1Сербия1
Группа CЗавершен
тв
20.06Дания1Англия1
Группа BЗавершен
тв
20.06Испания1Италия0
Группа EЗавершен
21.06Словакия1Украина2
Группа DЗавершен
тв
21.06Польша1Австрия3
Группа DЗавершен
тв
21.06Нидерланды0Франция0
Группа FЗавершен
тв
22.06Грузия1Чехия1
Группа FЗавершен
тв
22.06Турция0Португалия3
Группа EЗавершен
тв
22.06Бельгия2Румыния0
Группа AЗавершен
тв
23.06Швейцария1Германия1
Группа AЗавершен
23.06Шотландия0Венгрия1
Группа BНе начался
22:00АлбанияИспания
Группа BНе начался
22:00ХорватияИталия
Группа DНе начался
25.06НидерландыАвстрия
Группа DНе начался
25.06ФранцияПольша
Группа CНе начался
25.06ДанияСербия
Группа CНе начался
25.06АнглияСловения
Группа EНе начался
26.06УкраинаБельгия
Группа EНе начался
26.06СловакияРумыния
Группа FНе начался
26.06ЧехияТурция
Группа FНе начался
26.06ГрузияПортугалия
1/8 финалаНе начался
29.062A2B
1/8 финалаНе начался
29.061A2C
1/8 финалаНе начался
30.061C3D/E/F
1/8 финалаНе начался
30.06Испания3A/D/E/F
1/8 финалаНе начался
1.072D2E
1/8 финалаНе начался
1.07Португалия3A/B/C
1/8 финалаНе начался
2.071E3A/B/C/D
1/8 финалаНе начался
2.071D2F
1/4 финалаНе начался
5.07W39W37
1/4 финалаНе начался
5.07W41W42
1/4 финалаНе начался
6.07W40W38
1/4 финалаНе начался
6.07W43W44
1/2 финалаНе начался
9.07W45W46
1/2 финалаНе начался
10.07W47W48
ФиналНе начался
14.07W49W50
Таблицы
Все таблицы
Группа A
1
Германия
26
2
Швейцария
24
3
Шотландия
21
4
Венгрия
20
Группа B
1
Испания
26
2
Италия
23
3
Албания
21
4
Хорватия
21
Группа C
1
Англия
24
2
Дания
22
3
Словения
22
4
Сербия
21
Группа D
1
Нидерланды
24
2
Франция
24
3
Австрия
23
4
Польша
20
Группа E
1
Румыния
23
2
Бельгия
23
3
Словакия
23
4
Украина
23
Группа F
1
Португалия
26
2
Турция
23
3
Чехия
21
4
Грузия
21
00:11 (мск), источник: Sportmail.ru

Швейцария вслед за Германией вышла в плей-офф Евро-2024

На чемпионате Европы стартовал заключительный тур группового этапа. В группе A определились две сборные, которые продолжат свое выступление на турнире.

Наверх
27
фотографий
27
фотографий
27
фотографий

Во Франкфурте-на-Майне состоялся матч сборных Германии и Швейцарии, в котором определился победитель группы. В начале матча гол немецкого полузащитника Роберта Андриха в ворота Швейцарии был отменен после вмешательства видеоассистентов. На 28-й минуте нападающий сборной Швейцарии Дан Ндой открыл счет в игре, замкнув прострел Ремо Фройлера. Судьи также проверяли гол на наличие офсайда, однако Ндой в момент передачи на несколько сантиметров был позади немецкого защитника, и мяч был засчитан. На второй добавленной ко второму тайму минуте Никлас Фюллькруг забил гол ударом головой после навеса Давида Раума и установил окончательный счет в матче — 1:1.

Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.

Вратарь сборной Германии Мануэль Нойер стал рекордсменом среди вратарей по количеству матчей, сыгранных на Евро. Игра со Швейцарией стала для 38-летнего Нойера 18-й на чемпионатах Европы. Немецкий вратарь опередил по этому показателю легендарного итальянца Джанлуиджи Буффона.

В Штутгарте играли сборные Шотландии и Венгрии. В напряженной игре, в которой каждой из двух команд необходима была победа, развязка наступила на 90+10-й минуте. Кевин Чобот забил гол с передачи Роланда Шаллаи — 1:0. В середине второго тайма нападающий сборной Венгрии Барнабаш Варга не смог продолжить игру после столкновения с вратарем сборной Шотландии Ангусом Ганном. Партнеры по команде закрыли Барнабаша от камер в то время, как врачи оказывали футболисту помощь. Сообщается, что у Варги черепно-мозговая травма, он госпитализирован и пока не пришел в сознание.

Во время загрузки произошла ошибка.

Таким образом, Германия с 7 очками заняла первое место в группе A и в ⅛ финала сыграет со второй командой группы C. Сборная Швейцарии набрала 5 очков в группе и встретится с командой, которая финиширует на втором месте в группе B. Команда Венгрии расположилась на третьем месте в турнирной таблице — 3 очка и разница мячей «-3». У команды Марко Росси остаются шансы на выход в плей-офф, но отрицательная разница мячей может ей в этом помешать. Состав всех матчей ⅛ финала Евро-2024 будет известен 26 июня, когда завершится групповой этап турнира.

Все фотогалереи
ВидеоФото
27Германия вырывает ничью и сохраняет первое место
20Португалия выиграла свою группу на Евро
27Нидерланды — Франция: первая нулевая ничья
20Испания одолела Италию на Евро-2024
24Англия не справилась с Данией
12Сербия спаслась в конце матча против Словении
18Германия вышла в плей-офф чемпионата Европы
19Хорватия и Албания дали жару на Евро
15Криштиану начал свой шестой Евро с победы
15Французы смогли победить только благодаря автоголу
Главные темы
Гол Фюллькруга спас немцев от поражения и встречи с Италией
Румыния и Словакия распишут ничью и подставят Украину?
Форварда из РПЛ забанили на Евро после скандала
УЕФА забанил ребенка, сделавшего селфи с Роналду на поле
Нойер побил рекорд по числу матчей на чемпионатах Европы по футболу среди вратарей
Шотландия — Венгрия: стали известны стартовые составы на матч Евро
Тарханов назвал причину большого количества автоголов на Евро
Руни назвал 12 ошибок главного тренера сборной Англии на Евро
Юрий Сёмин назвал сборную, которая лучше всех играет в футбол на Евро-2024
Пашалич: Сборная Хорватии должна реабилитироваться на Евро-2024 в игре с Италией
УЕФА усилит меры безопасности на Евро после инцидента с Роналду
Филипп Лам назвал двух главных талантов в составе сборной Германии на Евро-2024
Гарри Кейн ответил на критику сборной Англии на Евро-2024
Вся история чемпионатов
История чемпионатов
1972
Бельгия
1
ФРГ
ФРГ
2
СССР
СССР
3
Бельгия
Бельгия
1976
Югославия
1
Чехословакия
Чехословакия
2
ФРГ
ФРГ
3
Нидерланды
Нидерланды
2008
Австрия/Швейцария
1
Испания
Испания
2
Германия
Германия
3
Турция
Турция
3
Россия
Россия
2016
Франция
1
Португалия
Португалия
2
Франция
Франция
3
Германия
Германия
3
Уэльс
Уэльс
Геннадий Орлов назвал футболиста Украины, впечатлившего на Евро
Форвард сборной Швейцарии Эмболо: Наш матч с Германией можно считать дерби
Геннадий Орлов: Сейчас сборная Франции — команда двух игроков
УЕФА дисквалифицировал игрока сборной Албании Даку на два матча
Милота дня: Девочка влюбленным взглядом смотрит на Роналду
Шакири — автор лучшего гола, Канте — самый полезный игрок. Итоги второго тура Евро-2024
Тренер сборной Шотландии Кларк: В матче с Венгрией мы ожидаем трудной игры
Де Лигт — о недостатке игрового времени на Евро: Было ощущение, что я в хорошей форме
Тренер сборной Венгрии Росси: Мы с Шотландией находимся в одной лодке
Дешам рассказал, что маска мешает обзору Мбаппе, но он в порядке
На Евро-2024 новое футбольное правило. Но оно просто не работает
Левандовски высказался о вылете сборной Польши с Евро-2024
Принц Уильям поддержал футболистов сборной Англии после матча Евро
Хорватию оштрафовали за поведение фанатов в матче Евро-2024 с Албанией
«Если бы Лобановский увидел, то перевернулся бы в гробу». Журналист жестко раскритиковал игру сборной Украины
Тедеско прокомментировал победу Бельгии над румынами на Евро
Де Брёйне поддержал Лукаку после победы над Румынией
Украинские фанаты провели акцию на Евро-2024
Битва двух соседей за лидерство, последний шанс для Венгрии и Шотландии: 23 июня на Евро-2024
Хвича проваливает Евро. Но мы запомним эту сборную Грузии не из-за него
У нападающего сборной Германии есть необычная фишка. Зачем Фюллькруг крутит уши руками?
Феерия Португалии и вратаря Грузии. Что творится на чемпионате Европы
Впервые в истории Евро у всех четырех команд в одной группе по 3 очка перед последним туром
Все стадионы
Стадионы
Арена АуфШальке (Фелтинс-Арена, Шальке)
Арена Мюнхен (Альянц Арена, Мюнхен)
Дюссельдорф Арена (Меркур Шпиль-Арена, Дюссельдорф)
Олимпиаштадион (Берлин)
Стадион BVB (Сигнал Идуна Парк, Дортмунд)
Стадион Кельн (Рейн Энерги, Кельн)
Стадион Лейпциг (Ред Булл Арена, Лейпциг)
Фолькспаркштадион (Гамбург)
Франкфурт Арена (Дойче банк Парк, Франкфурт-на-Майне)
Штутгарт Арена (МХП-Арена, Штутгарт)
Главный тренер сборной Румынии: Бельгия — кандидат на завоевание титула
Юрий Сёмин оценил шансы сборной Грузии на выход в плей-офф Евро-2024
У Лукаку опять «украли» гол — это уже не смешно! А у вратаря Бельгии — голевой пас. Видео
Кевин Де Брёйне признан лучшим игроком матча Бельгии с Румынией на Евро-2024
Сборная Бельгии обыграла Румынию в матче Евро-2024
Подпишитесь на нас
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь