Швейцария вслед за Германией вышла в плей-офф Евро-2024
На чемпионате Европы стартовал заключительный тур группового этапа. В группе A определились две сборные, которые продолжат свое выступление на турнире.
На чемпионате Европы стартовал заключительный тур группового этапа. В группе A определились две сборные, которые продолжат свое выступление на турнире.
Во Франкфурте-на-Майне состоялся матч сборных Германии и Швейцарии, в котором определился победитель группы. В начале матча гол немецкого полузащитника Роберта Андриха в ворота Швейцарии был отменен после вмешательства видеоассистентов. На 28-й минуте нападающий сборной Швейцарии Дан Ндой открыл счет в игре, замкнув прострел Ремо Фройлера. Судьи также проверяли гол на наличие офсайда, однако Ндой в момент передачи на несколько сантиметров был позади немецкого защитника, и мяч был засчитан. На второй добавленной ко второму тайму минуте Никлас Фюллькруг забил гол ударом головой после навеса Давида Раума и установил окончательный счет в матче — 1:1.
Вратарь сборной Германии Мануэль Нойер стал рекордсменом среди вратарей по количеству матчей, сыгранных на Евро. Игра со Швейцарией стала для 38-летнего Нойера 18-й на чемпионатах Европы. Немецкий вратарь опередил по этому показателю легендарного итальянца Джанлуиджи Буффона.
В Штутгарте играли сборные Шотландии и Венгрии. В напряженной игре, в которой каждой из двух команд необходима была победа, развязка наступила на 90+10-й минуте. Кевин Чобот забил гол с передачи Роланда Шаллаи — 1:0. В середине второго тайма нападающий сборной Венгрии Барнабаш Варга не смог продолжить игру после столкновения с вратарем сборной Шотландии Ангусом Ганном. Партнеры по команде закрыли Барнабаша от камер в то время, как врачи оказывали футболисту помощь. Сообщается, что у Варги черепно-мозговая травма, он госпитализирован и пока не пришел в сознание.
Таким образом, Германия с 7 очками заняла первое место в группе A и в ⅛ финала сыграет со второй командой группы C. Сборная Швейцарии набрала 5 очков в группе и встретится с командой, которая финиширует на втором месте в группе B. Команда Венгрии расположилась на третьем месте в турнирной таблице — 3 очка и разница мячей «-3». У команды Марко Росси остаются шансы на выход в плей-офф, но отрицательная разница мячей может ей в этом помешать. Состав всех матчей ⅛ финала Евро-2024 будет известен 26 июня, когда завершится групповой этап турнира.