Швейцария вслед за Германией вышла в плей-офф Евро-2024

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Во Франкфурте-на-Майне состоялся матч сборных Германии и Швейцарии, в котором определился победитель группы. В начале матча гол немецкого полузащитника Роберта Андриха в ворота Швейцарии был отменен после вмешательства видеоассистентов. На 28-й минуте нападающий сборной Швейцарии Дан Ндой открыл счет в игре, замкнув прострел Ремо Фройлера. Судьи также проверяли гол на наличие офсайда, однако Ндой в момент передачи на несколько сантиметров был позади немецкого защитника, и мяч был засчитан. На второй добавленной ко второму тайму минуте Никлас Фюллькруг забил гол ударом головой после навеса Давида Раума и установил окончательный счет в матче — 1:1.

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Вратарь сборной Германии Мануэль Нойер стал рекордсменом среди вратарей по количеству матчей, сыгранных на Евро. Игра со Швейцарией стала для 38-летнего Нойера 18-й на чемпионатах Европы. Немецкий вратарь опередил по этому показателю легендарного итальянца Джанлуиджи Буффона.

В Штутгарте играли сборные Шотландии и Венгрии. В напряженной игре, в которой каждой из двух команд необходима была победа, развязка наступила на 90+10-й минуте. Кевин Чобот забил гол с передачи Роланда Шаллаи — 1:0. В середине второго тайма нападающий сборной Венгрии Барнабаш Варга не смог продолжить игру после столкновения с вратарем сборной Шотландии Ангусом Ганном. Партнеры по команде закрыли Барнабаша от камер в то время, как врачи оказывали футболисту помощь. Сообщается, что у Варги черепно-мозговая травма, он госпитализирован и пока не пришел в сознание.

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