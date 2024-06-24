Венгрия забила самый поздний гол в истории чемпионатов Европы
Кевин Чобот забил гол на временной отметке 99:32 — это самый поздний гол в истории Евро без учета экстра-таймов.
Кевин Чобот забил гол на временной отметке 99:32 — это самый поздний гол в истории Евро без учета экстра-таймов.
Сборная Венгрии вырвала победу в матче с командой Шотландии, отличившись на десятой добавленной ко второму тайму минуте. К матчу в Штутгарте были добавлены 10 минут дополнительного времени из-за паузы, связанной с травмой Барнабаша Варги. Он не смог продолжить игру после столкновения с вратарем сборной Шотландии Ангусом Ганном и был впоследствии госпитализирован.
Именно с футболкой Варги в руках нападающий Кевин Чобот праздновал забитый мяч в знак поддержки партнера по команде. По сообщениям СМИ, Варга находится в одной из больниц Штутгарта в стабильном состоянии.
Победа вывела команду Марко Росси на третье место в группе A — 3 очка и разница мячей «-3». Победу в группе одержала сборная Германии, которая в концовке матча с командой Швейцарии сравняла счет. Отличился нападающий дортмундской «Боруссии» Никлас Фюллькруг. Состав всех матчей ⅛ финала Евро-2024 будет известен 26 июня, когда завершится групповой этап турнира.