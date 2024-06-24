Жуткая травма и ураганная развязка: Венгрия вырвала победу на 90+10-й минуте! Но хватит ли ее для плей-офф?

Чемпионат Европы по футболу 2024

Германия. 14 июня - 14 июля

Группа AЗавершен
тв
14.06Германия5Шотландия1
Группа AЗавершен
тв
15.06Венгрия1Швейцария3
Группа BЗавершен
тв
15.06Испания3Хорватия0
Группа BЗавершен
тв
15.06Италия2Албания1
Группа DЗавершен
тв
16.06Польша1Нидерланды2
Группа CЗавершен
тв
16.06Словения1Дания1
Группа CЗавершен
тв
16.06Сербия0Англия1
Группа EЗавершен
17.06Румыния3Украина0
Группа EЗавершен
тв
17.06Бельгия0Словакия1
Группа DЗавершен
тв
17.06Австрия0Франция1
Группа FЗавершен
тв
18.06Турция3Грузия1
Группа FЗавершен
тв
18.06Португалия2Чехия1
Группа BЗавершен
тв
19.06Хорватия2Албания2
Группа AЗавершен
тв
19.06Германия2Венгрия0
Группа AЗавершен
тв
19.06Шотландия1Швейцария1
Группа CЗавершен
тв
20.06Словения1Сербия1
Группа CЗавершен
тв
20.06Дания1Англия1
Группа BЗавершен
тв
20.06Испания1Италия0
Группа EЗавершен
21.06Словакия1Украина2
Группа DЗавершен
тв
21.06Польша1Австрия3
Группа DЗавершен
тв
21.06Нидерланды0Франция0
Группа FЗавершен
тв
22.06Грузия1Чехия1
Группа FЗавершен
тв
22.06Турция0Португалия3
Группа EЗавершен
тв
22.06Бельгия2Румыния0
Группа AЗавершен
тв
23.06Швейцария1Германия1
Группа AЗавершен
23.06Шотландия0Венгрия1
Группа BНе начался
22:00АлбанияИспания
Группа BНе начался
22:00ХорватияИталия
Группа DНе начался
25.06НидерландыАвстрия
Группа DНе начался
25.06ФранцияПольша
Группа CНе начался
25.06ДанияСербия
Группа CНе начался
25.06АнглияСловения
Группа EНе начался
26.06УкраинаБельгия
Группа EНе начался
26.06СловакияРумыния
Группа FНе начался
26.06ЧехияТурция
Группа FНе начался
26.06ГрузияПортугалия
1/8 финалаНе начался
29.06Швейцария2B
1/8 финалаНе начался
29.06Германия2C
1/8 финалаНе начался
30.061C3D/E/F
1/8 финалаНе начался
30.06Испания3A/D/E/F
1/8 финалаНе начался
1.072D2E
1/8 финалаНе начался
1.07Португалия3A/B/C
1/8 финалаНе начался
2.071E3A/B/C/D
1/8 финалаНе начался
2.071D2F
1/4 финалаНе начался
5.07W39W37
1/4 финалаНе начался
5.07W41W42
1/4 финалаНе начался
6.07W40W38
1/4 финалаНе начался
6.07W43W44
1/2 финалаНе начался
9.07W45W46
1/2 финалаНе начался
10.07W47W48
ФиналНе начался
14.07W49W50
Таблицы
Все таблицы
Группа A
1
Германия
37
2
Швейцария
35
3
Венгрия
33
4
Шотландия
31
Группа B
1
Испания
26
2
Италия
23
3
Албания
21
4
Хорватия
21
Группа C
1
Англия
24
2
Дания
22
3
Словения
22
4
Сербия
21
Группа D
1
Нидерланды
24
2
Франция
24
3
Австрия
23
4
Польша
20
Группа E
1
Румыния
23
2
Бельгия
23
3
Словакия
23
4
Украина
23
Группа F
1
Португалия
26
2
Турция
23
3
Чехия
21
4
Грузия
21
00:48 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Жуткая травма и ураганная развязка: Венгрия вырвала победу на 90+10-й минуте! Но хватит ли ее для плей-офф?

Мощнейший сюжет при скучнейшей игре.

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Жуткая травма и ураганная развязка: Венгрия вырвала победу на 90+10-й минуте! Но хватит ли ее для плей-офф? | Источник: Reuters

На Евро-2024 сборные Шотландии и Венгрии находились в тени. В группе они были лишь андердогами на фоне Германии и Швейцарии (которым и уступили в плане медийной вывески в третьем туре), и готовились скорее к разрушению, чем организации собственной игры.

По крайней мере, такое впечатление сложилось по итогам матчей этих команд на старте турнира. Шотландцы тотально провалились против Германии и остались без двух центральных защитников — Тирни травмировался, Портеус словил дисквалификацию. Затем были не самые веселые 1:1 со швейцарцами. В общем, к матчу против Венгрии «тартановая армия» подходила в не самой грозной форме. Зато задача стояла весьма понятная: побеждать и тем самым практически гарантировать себе выход в плей-офф с третьего места.

Что касается мадьяров, то тут ситуация выглядела ненамного лучше. С одной стороны, команда Марко России произвела куда более приятное впечатление, чем Шотландия — например, могла забивать несколько Германии, здорово вскрывала швейцарскую оборону. С другой, венгры совсем нестабильны в обороне, и пять пропущенных голов за два первых тура об этом прямо говорили. Последнее место и ноль очков почти не оставляли Венгрии шансов на плей-офф. Но хотя бы для теоретической возможности надо было обыгрывать Шотландию, причем делать это крупно.

Но вряд ли кто-то рассчитывал на то, что их очных матч получится веселым. Не очень трудно догадаться, какой выйдет игра двух соперников, действующих в три центральных защитника с одним нападающим и лучше умеющих защищаться, чем атаковать.

Так все и получилось. События первого тайма можно уместить в пару предложений. Шотландия и Венгрия увязли в центре поля в бесконечных мелких стыках — мяч доставляли в штрафную редко, и то лишь навесами. На более осмысленную игру не хватало ни ресурса, ни пространства. И если венгры еще изредка атаковали ворота Ганна со стандартов (5 ударов), то британцы, хоть и больше контролировали мяч, будто не понимали, что с ним делать, когда тот оказывался на чужой половине поля (0 ударов). В общем, зрелище совсем уж на любителя, пересматривать такое вряд ли кто-то решится. Впрочем, ладно, один крутой момент до перерыва был: Собослаи подал со штрафного, и Орбан бил из пределов вратарской, но мяч «лизнул» штангу и ушел за пределы поля.

Во втором тайме картина не сильно изменилась — снова обилие стыков, потерь и пауз, снова минимум опасных моментов. На 70-й минуте игра на время остановилась совсем. Венгерский нападающий Барнабаш Варга столкнулся с шотландским вратарем Ганном и остался лежать на газоне. С футболистом явно произошло что-то серьезное — до появления медиков тому оказывали первую помощь, а унесли на носилках и в кислородной маске.

После возобновления игры пошло время замен — вплоть до 90-й минуты тренеры убивали время, меняя своих футболистов. Самое интересное началось в дополнительное время. Обе команды вдруг вспомнили, что вообще-то ничья не устраивает никого из них. Шотландцы поперли вперед, но наткнулись на уверенное сопротивление. Зато оголили тылы, и венгры начали за это наказывать. Ганну пришлось совершить пару крутых сэйвов, а на 93-й минуте и вовсе зазвенела штанга.

Во время загрузки произошла ошибка.

И под таким напором шотландцы все-таки треснули. Вышедший на замену Кевин Чобот замкнул передачу после очередной скоростной атаки и принес сборной Венгрии первые очки на турнире.

Шотландия точно мимо плей-офф, ну, а венгры благодаря чудо-развязке шансы на выход из группы оставляют. Пусть и весьма призрачные. Теперь им остается лишь ждать окончания группового этапа и надеяться на попадание в число лучших команд, финишировавших третьими.

Марк Бессонов

Шотландия
0:1
Первый тайм: 0:0
Венгрия
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