Барнабаш Варга находится в сознании в больнице Штутгарта
Игрок сборной Венгрии потерял сознание и был госпитализирован после столкновения с голкипером сборной Шотландии Ангусом Ганном.
Игрок сборной Венгрии потерял сознание и был госпитализирован после столкновения с голкипером сборной Шотландии Ангусом Ганном.
Как сообщает ТАСС со ссылкой на германский телеканал Magenta TV, нападающий «Ференцвароша» и сборной Венгрии Барнабаш Варга, покинувший поле на носилках в матче Евро-2024, находится в одной из больниц Штутгарта в стабильном состоянии. В середине второго тайма Варга столкнулся с вратарем шотландцев и упал на газон. Несколько минут игрок не мог подняться с поля, после чего его унесли на носилках
Полузащитник сборной Венгрии Роланд Шаллаи поделился эмоциями после победы в матче с командой Шотландии.
«Самое главное, что Барни стало лучше, мы бились за него последние 20 минут. В итоге мы показали, что мы за команда — мы никогда не сдаемся, в этом наша сила», — приводит слова Роланда Шаллаи пресс-служба Венгерской футбольной федерации.
Сборная Венгрии одержала победу в игре с Шотландией, забив самый поздний гол в истории Евро без учета экстра-таймов. Команда Марко Росси заняла третье место в группе A и сохраняет шансы на попадание в плей-офф чемпионата Европы благодаря рейтингу команд, занявших третьи места. Состав всех матчей ⅛ финала Евро-2024 будет известен 26 июня, когда завершится групповой этап турнира.