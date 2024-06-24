Барнабаш Варга находится в сознании в больнице Штутгарта

Как сообщает ТАСС со ссылкой на германский телеканал Magenta TV, нападающий «Ференцвароша» и сборной Венгрии Барнабаш Варга, покинувший поле на носилках в матче Евро-2024, находится в одной из больниц Штутгарта в стабильном состоянии. В середине второго тайма Варга столкнулся с вратарем шотландцев и упал на газон. Несколько минут игрок не мог подняться с поля, после чего его унесли на носилках

Полузащитник сборной Венгрии Роланд Шаллаи поделился эмоциями после победы в матче с командой Шотландии.

«Самое главное, что Барни стало лучше, мы бились за него последние 20 минут. В итоге мы показали, что мы за команда — мы никогда не сдаемся, в этом наша сила», — приводит слова Роланда Шаллаи пресс-служба Венгерской футбольной федерации.