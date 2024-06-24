Страшное столкновение в матче Шотландия — Венгрия. Флешбеки Эриксена-2021

В воскресенье, 23 июня, в матче 3-го тура группового этапа Евро-2024 сборная Венгрии обыграла Шотландию благодаря единственному голу Кевина Чобота на 90+10-й минуте. Эта победа команды Марко Росси сохранила ей шансы на выход в ⅛ финала: она финишировала третьей в группе А с тремя очками и может пробраться в плей-офф, если хотя бы две команды с третьих мест других квартетов закончат групповой этап с худшими показателями.

Не менее важный эпизод в матче случился на 68-й минуте при счете 0:0. Полузащитник сборной Венгрии Доминик Собослаи исполнил подачу со стандартного положения в центр штрафной, где друг с другом столкнулись его партнер по сборной Барнабаш Варга и голкипер шотландской команды Ангус Ганн. Венгерский форвард получил удар по голове, упал и не мог встать самостоятельно.

Почти сразу к Варге подбежали партнеры по сборной, которые тут же позвали на поле медицинскую бригаду. Во время оказания помощи венгра закрыли от посторонних одеялами. Футболисты и тренеры призывали на газон медицинских работников с носилками, но те выходили очень долго. В какой-то момент капитан венгерской команды Собослаи сам подбежал к ним и схватил носилки, пытаясь ускорить процесс. В итоге Варгу унесли с поля, его заменил Мартин Адам, а матч был прерван почти на десять минут.

Этот эпизод напомнил события предыдущего чемпионата Европы: в матче между Данией и Финляндией полузащитник датчан Кристиан Эриксен внезапно рухнул на газон без контакта с кем-либо. Матч был прекращен на несколько часов, а позже выяснилось, что игрок пережил остановку сердца.

Что касается Варги, то во время паузы бригада арбитров во главе с Факундо Тельо пересматривала повтор момента, но не увидела оснований для назначения пенальти. Судья добавил к основному времени матча десять минут, в которые и уместился победный гол Чобота. Сразу после финального свистка сборная Венгрии взяла футболку Варги и продемонстрировала ее болельщикам, поддержав таким образом пострадавшего от столкновения партнера.

После игры стало известно, что Варга находится в сознании и был доставлен в одну из больниц Штутгарта. Его состояние — стабильное.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456241706&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture; screen-wake-lock;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.