Чемпионат Европы по футболу 2024

Германия. 14 июня - 14 июля

Группа AЗавершен
тв
14.06Германия5Шотландия1
Группа AЗавершен
тв
15.06Венгрия1Швейцария3
Группа BЗавершен
тв
15.06Испания3Хорватия0
Группа BЗавершен
тв
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Группа DЗавершен
тв
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Группа CЗавершен
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Группа CЗавершен
тв
16.06Сербия0Англия1
Группа EЗавершен
17.06Румыния3Украина0
Группа EЗавершен
тв
17.06Бельгия0Словакия1
Группа DЗавершен
тв
17.06Австрия0Франция1
Группа FЗавершен
тв
18.06Турция3Грузия1
Группа FЗавершен
тв
18.06Португалия2Чехия1
Группа BЗавершен
тв
19.06Хорватия2Албания2
Группа AЗавершен
тв
19.06Германия2Венгрия0
Группа AЗавершен
тв
19.06Шотландия1Швейцария1
Группа CЗавершен
тв
20.06Словения1Сербия1
Группа CЗавершен
тв
20.06Дания1Англия1
Группа BЗавершен
тв
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Группа EЗавершен
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5.07W41W42
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6.07W43W44
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08:37 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Страшное столкновение в матче Шотландия — Венгрия. Флешбеки Эриксена-2021

Здоровья Барнабашу Варге.

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Источник: Reuters

В воскресенье, 23 июня, в матче 3-го тура группового этапа Евро-2024 сборная Венгрии обыграла Шотландию благодаря единственному голу Кевина Чобота на 90+10-й минуте. Эта победа команды Марко Росси сохранила ей шансы на выход в ⅛ финала: она финишировала третьей в группе А с тремя очками и может пробраться в плей-офф, если хотя бы две команды с третьих мест других квартетов закончат групповой этап с худшими показателями.

Не менее важный эпизод в матче случился на 68-й минуте при счете 0:0. Полузащитник сборной Венгрии Доминик Собослаи исполнил подачу со стандартного положения в центр штрафной, где друг с другом столкнулись его партнер по сборной Барнабаш Варга и голкипер шотландской команды Ангус Ганн. Венгерский форвард получил удар по голове, упал и не мог встать самостоятельно.

Почти сразу к Варге подбежали партнеры по сборной, которые тут же позвали на поле медицинскую бригаду. Во время оказания помощи венгра закрыли от посторонних одеялами. Футболисты и тренеры призывали на газон медицинских работников с носилками, но те выходили очень долго. В какой-то момент капитан венгерской команды Собослаи сам подбежал к ним и схватил носилки, пытаясь ускорить процесс. В итоге Варгу унесли с поля, его заменил Мартин Адам, а матч был прерван почти на десять минут.

Источник: Reuters

Этот эпизод напомнил события предыдущего чемпионата Европы: в матче между Данией и Финляндией полузащитник датчан Кристиан Эриксен внезапно рухнул на газон без контакта с кем-либо. Матч был прекращен на несколько часов, а позже выяснилось, что игрок пережил остановку сердца.

Что касается Варги, то во время паузы бригада арбитров во главе с Факундо Тельо пересматривала повтор момента, но не увидела оснований для назначения пенальти. Судья добавил к основному времени матча десять минут, в которые и уместился победный гол Чобота. Сразу после финального свистка сборная Венгрии взяла футболку Варги и продемонстрировала ее болельщикам, поддержав таким образом пострадавшего от столкновения партнера.

После игры стало известно, что Варга находится в сознании и был доставлен в одну из больниц Штутгарта. Его состояние — стабильное.

Во время загрузки произошла ошибка.

Гоша Чернов

Шотландия
0:1
Первый тайм: 0:0
Венгрия
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