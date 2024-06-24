Спасение Германии и самый поздний гол в истории Евро. Что творится на чемпионате Европы

Чемпионат Европы по футболу 2024

Германия. 14 июня - 14 июля

Группа AЗавершен
тв
14.06Германия5Шотландия1
Группа AЗавершен
тв
15.06Венгрия1Швейцария3
Группа BЗавершен
тв
15.06Испания3Хорватия0
Группа BЗавершен
тв
15.06Италия2Албания1
Группа DЗавершен
тв
16.06Польша1Нидерланды2
Группа CЗавершен
тв
16.06Словения1Дания1
Группа CЗавершен
тв
16.06Сербия0Англия1
Группа EЗавершен
17.06Румыния3Украина0
Группа EЗавершен
тв
17.06Бельгия0Словакия1
Группа DЗавершен
тв
17.06Австрия0Франция1
Группа FЗавершен
тв
18.06Турция3Грузия1
Группа FЗавершен
тв
18.06Португалия2Чехия1
Группа BЗавершен
тв
19.06Хорватия2Албания2
Группа AЗавершен
тв
19.06Германия2Венгрия0
Группа AЗавершен
тв
19.06Шотландия1Швейцария1
Группа CЗавершен
тв
20.06Словения1Сербия1
Группа CЗавершен
тв
20.06Дания1Англия1
Группа BЗавершен
тв
20.06Испания1Италия0
Группа EЗавершен
21.06Словакия1Украина2
Группа DЗавершен
тв
21.06Польша1Австрия3
Группа DЗавершен
тв
21.06Нидерланды0Франция0
Группа FЗавершен
тв
22.06Грузия1Чехия1
Группа FЗавершен
тв
22.06Турция0Португалия3
Группа EЗавершен
тв
22.06Бельгия2Румыния0
Группа AЗавершен
тв
23.06Швейцария1Германия1
Группа AЗавершен
23.06Шотландия0Венгрия1
Группа BНе начался
22:00АлбанияИспания
Группа BНе начался
22:00ХорватияИталия
Группа DНе начался
25.06НидерландыАвстрия
Группа DНе начался
25.06ФранцияПольша
Группа CНе начался
25.06ДанияСербия
Группа CНе начался
25.06АнглияСловения
Группа EНе начался
26.06УкраинаБельгия
Группа EНе начался
26.06СловакияРумыния
Группа FНе начался
26.06ЧехияТурция
Группа FНе начался
26.06ГрузияПортугалия
1/8 финалаНе начался
29.06Швейцария2B
1/8 финалаНе начался
29.06Германия2C
1/8 финалаНе начался
30.061C3D/E/F
1/8 финалаНе начался
30.06Испания3A/D/E/F
1/8 финалаНе начался
1.072D2E
1/8 финалаНе начался
1.07Португалия3A/B/C
1/8 финалаНе начался
2.071E3A/B/C/D
1/8 финалаНе начался
2.071D2F
1/4 финалаНе начался
5.07W39W37
1/4 финалаНе начался
5.07W41W42
1/4 финалаНе начался
6.07W40W38
1/4 финалаНе начался
6.07W43W44
1/2 финалаНе начался
9.07W45W46
1/2 финалаНе начался
10.07W47W48
ФиналНе начался
14.07W49W50
Таблицы
Все таблицы
Группа A
1
Германия
37
2
Швейцария
35
3
Венгрия
33
4
Шотландия
31
Группа B
1
Испания
26
2
Италия
23
3
Албания
21
4
Хорватия
21
Группа C
1
Англия
24
2
Дания
22
3
Словения
22
4
Сербия
21
Группа D
1
Нидерланды
24
2
Франция
24
3
Австрия
23
4
Польша
20
Группа E
1
Румыния
23
2
Бельгия
23
3
Словакия
23
4
Украина
23
Группа F
1
Португалия
26
2
Турция
23
3
Чехия
21
4
Грузия
21
08:23 (мск), источник: Чемпионат.com

Спасение Германии и самый поздний гол в истории Евро. Что творится на чемпионате Европы

Но мысли сборной Венгрии сейчас связаны с форвардом Варгой, получившим страшную травму.

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Евро-2024: результаты 23 июня, обзор матчей, календарь, таблица группы А, травма Варги, Швейцария, Германия, Шотландия, Венгрия | Источник: Getty Images

В воскресенье, 23 июня, стартовал 3-й тур группового этапа Евро-2024. Мы узнали ещё одну команду-участницу ⅛ финала. А также стали свидетелями ужасного эпизода с форвардом сборной Венгрии. Разбираемся во всех деталях игрового дня.

Германия была в двух минутах от проблем. Её спас Фюллькруг

Футбол

Евро 2024
Группа A, 23.06.2024, 22:00

Швейцария1Германия1

Германия обеспечила себе место в плей-офф ещё после 2-го тура. Однако за первое место команда Юлиана Нагельсмана рубилась со Швейцарией только в третьей встрече. Тренер немцев не стал ротировать состав: появились все те же, что и в матчах с Шотландией и Венгрией. Но, возможно, Нагельсману нужно было встряхнуть команду. Например, Германия испытывала проблемы с реализацией. В первом тайме команда могла забить парочку мячей, а закончила его с «нулём». Хотя на 17-й минуте Роберт Андрих отличился, пробив издали по воротам Яна Зоммера. Но судья Даниэле Орсато после помощи от VAR отменил гол из-за фола Джамала Мусиалы несколькими секундами ранее. Обидно. А вот Швейцария воспользовалась своим единственным моментом за тайм! На 31-й минуте Дан Ндой замкнул прострел Ремо Фройлера. Форвард швейцарцев находился на грани офсайда, однако повтор показал, что мяч засчитан верно.

Германия вырывает ничью и сохраняет первое место
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Во втором тайме Германия преимущественно атаковала, но всё тщетно. Дело шло к поражению, откату на второе место и к потенциальной встрече с Италией/Хорватией в ⅛ финала. Но Германию спас Никлас Фюллькруг! 31-летний форвард-мем вышел на поле на 76-й минуте, а уже в добавленное время сравнял счёт. Он выпрыгнул выше всех в штрафной Швейцарии после подачи от Раума, замкнув её головой. 1:1 — счастье, радость, ликование.

Германия в итоге заняла первое место в группе, а Швейцария забронировала вторую строчку. В ⅛ финала немцы сыграют со второй командой группы С (пока что это Дания), а швейцарцы — со вторым местом квартета В (Италия/Хорватия/Албания).

Венгрия вырвала победу на 90+10-й (!) минуте. Но матч запомнится страшной травмой

Футбол

Евро 2024
Группа A, 23.06.2024, 22:00

Шотландия0Венгрия1

Венгрия проиграла в первых двух встречах на Евро-2024: Швейцарии (1:3) и Германии (0:2). Для того чтобы надеяться на плей-офф, команде Марко Росси было необходимо побеждать Шотландию. Британцы уступили немцам (1:5) в матче открытия, а затем сыграли вничью со швейцарцами (1:1). Для прямого выхода в плей-офф Шотландия ждала совпадения результатов. Нужна была крупная победа Германии над Швейцарией плюс собственный успех в матче с венграми. Почему так? При потенциальном равенстве очков со швейцарцами всё решала бы разница мячей, так как между собой они сыграли вничью. У Шотландии она составляла «-4», у Швейцарии — «+2». Просто же победа гарантировала шотландцам только третью строчку.

Тяжело что-то сказать о матче. Он получился скучным: преобладала борьба, команды исполнили много стандартов, а на двоих набрали 29 фолов. Но всё же Венгрия вырвала победу. На 90+10-й минуте шотландцы исполняли угловой, после которого штурмовали штрафную венгров. Однако команда Росси перехватила мяч, убежала в быструю атаку, результатом которой стал гол Кевина Чобота. Как же ликовали сборная Венгрии и её болельщики! А на фанатов шотландцев было больно смотреть. Интересный факт от Opta: Венгрия забила самый поздний гол в истории Евро без учёта экстра-таймов (99.32).

Венгрия выгрызла третье место, набрав три очка. Теперь всё зависит от результатов в других группах. Только четыре лучшие сборные с третьих мест выйдут в плей-офф. Уже сейчас выше венгров располагаются Австрия и Словакия, не сыгравшие в 3-м туре. Да, шансы на успешный исход у Венгрии есть, но уже радоваться выходу в ⅛ финала преждевременно.

Во время загрузки произошла ошибка.

Стоп. Венгрия забила на 90+10-й минуте. А из-за чего же судья Факундо Тельо столько добавил? Всё дело в ужасном событии на 70-й минуте, которым наверняка запомнится матч. В результате столкновения в штрафной Шотландии с голкипером Ангусом Ганном форвард Венгрии Барнабаш Варга рухнул на газон и потерял сознание. На поле тут же выбежали медики, а игроку дали кислородную маску. Также стюарды закрыли Варгу от зрителей специальными тентами (подобное происходило на Евро-2020 с Кристианом Эриксеном).

Барнабашу очень долго оказывали помощь, после чего унесли на носилках. Страшнейший эпизод. К счастью, пресс-служба сборной Венгрии уже сообщила, что Варга находился в сознании и стабильном состоянии в больнице Штутгарта! Его же партнёры отметили забитый мяч, а затем и победу вместе с игровой футболкой Барнабаша.

Никита Паглазов

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Испания
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