Спасение Германии и самый поздний гол в истории Евро. Что творится на чемпионате Европы

Евро-2024: результаты 23 июня, обзор матчей, календарь, таблица группы А, травма Варги, Швейцария, Германия, Шотландия, Венгрия | Источник: Getty Images

В воскресенье, 23 июня, стартовал 3-й тур группового этапа Евро-2024. Мы узнали ещё одну команду-участницу ⅛ финала. А также стали свидетелями ужасного эпизода с форвардом сборной Венгрии. Разбираемся во всех деталях игрового дня.

Германия была в двух минутах от проблем. Её спас Фюллькруг

Футбол Евро 2024 Группа A, 23.06.2024, 22:00 Швейцария 1 Германия 1

Германия обеспечила себе место в плей-офф ещё после 2-го тура. Однако за первое место команда Юлиана Нагельсмана рубилась со Швейцарией только в третьей встрече. Тренер немцев не стал ротировать состав: появились все те же, что и в матчах с Шотландией и Венгрией. Но, возможно, Нагельсману нужно было встряхнуть команду. Например, Германия испытывала проблемы с реализацией. В первом тайме команда могла забить парочку мячей, а закончила его с «нулём». Хотя на 17-й минуте Роберт Андрих отличился, пробив издали по воротам Яна Зоммера. Но судья Даниэле Орсато после помощи от VAR отменил гол из-за фола Джамала Мусиалы несколькими секундами ранее. Обидно. А вот Швейцария воспользовалась своим единственным моментом за тайм! На 31-й минуте Дан Ндой замкнул прострел Ремо Фройлера. Форвард швейцарцев находился на грани офсайда, однако повтор показал, что мяч засчитан верно.

Германия вырывает ничью и сохраняет первое место 27 фотографий 27 фотографий 27 фотографий

Во втором тайме Германия преимущественно атаковала, но всё тщетно. Дело шло к поражению, откату на второе место и к потенциальной встрече с Италией/Хорватией в ⅛ финала. Но Германию спас Никлас Фюллькруг! 31-летний форвард-мем вышел на поле на 76-й минуте, а уже в добавленное время сравнял счёт. Он выпрыгнул выше всех в штрафной Швейцарии после подачи от Раума, замкнув её головой. 1:1 — счастье, радость, ликование.

Германия в итоге заняла первое место в группе, а Швейцария забронировала вторую строчку. В ⅛ финала немцы сыграют со второй командой группы С (пока что это Дания), а швейцарцы — со вторым местом квартета В (Италия/Хорватия/Албания).

Венгрия вырвала победу на 90+10-й (!) минуте. Но матч запомнится страшной травмой

Футбол Евро 2024 Группа A, 23.06.2024, 22:00 Шотландия 0 Венгрия 1

Венгрия проиграла в первых двух встречах на Евро-2024: Швейцарии (1:3) и Германии (0:2). Для того чтобы надеяться на плей-офф, команде Марко Росси было необходимо побеждать Шотландию. Британцы уступили немцам (1:5) в матче открытия, а затем сыграли вничью со швейцарцами (1:1). Для прямого выхода в плей-офф Шотландия ждала совпадения результатов. Нужна была крупная победа Германии над Швейцарией плюс собственный успех в матче с венграми. Почему так? При потенциальном равенстве очков со швейцарцами всё решала бы разница мячей, так как между собой они сыграли вничью. У Шотландии она составляла «-4», у Швейцарии — «+2». Просто же победа гарантировала шотландцам только третью строчку.

Тяжело что-то сказать о матче. Он получился скучным: преобладала борьба, команды исполнили много стандартов, а на двоих набрали 29 фолов. Но всё же Венгрия вырвала победу. На 90+10-й минуте шотландцы исполняли угловой, после которого штурмовали штрафную венгров. Однако команда Росси перехватила мяч, убежала в быструю атаку, результатом которой стал гол Кевина Чобота. Как же ликовали сборная Венгрии и её болельщики! А на фанатов шотландцев было больно смотреть. Интересный факт от Opta: Венгрия забила самый поздний гол в истории Евро без учёта экстра-таймов (99.32).

Венгрия выгрызла третье место, набрав три очка. Теперь всё зависит от результатов в других группах. Только четыре лучшие сборные с третьих мест выйдут в плей-офф. Уже сейчас выше венгров располагаются Австрия и Словакия, не сыгравшие в 3-м туре. Да, шансы на успешный исход у Венгрии есть, но уже радоваться выходу в ⅛ финала преждевременно.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456241706&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture; screen-wake-lock;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Стоп. Венгрия забила на 90+10-й минуте. А из-за чего же судья Факундо Тельо столько добавил? Всё дело в ужасном событии на 70-й минуте, которым наверняка запомнится матч. В результате столкновения в штрафной Шотландии с голкипером Ангусом Ганном форвард Венгрии Барнабаш Варга рухнул на газон и потерял сознание. На поле тут же выбежали медики, а игроку дали кислородную маску. Также стюарды закрыли Варгу от зрителей специальными тентами (подобное происходило на Евро-2020 с Кристианом Эриксеном).

Барнабашу очень долго оказывали помощь, после чего унесли на носилках. Страшнейший эпизод. К счастью, пресс-служба сборной Венгрии уже сообщила, что Варга находился в сознании и стабильном состоянии в больнице Штутгарта! Его же партнёры отметили забитый мяч, а затем и победу вместе с игровой футболкой Барнабаша.