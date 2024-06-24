Получивший травму футболист сборной Венгрии Варга пропустит оставшиеся игры Евро
Футболист несколько минут не мог подняться с поля после столкновения с вратарем команды Шотландии.
Футболист несколько минут не мог подняться с поля после столкновения с вратарем команды Шотландии.
БЕРЛИН, 24 июня. /ТАСС/. Нападающий сборной Венгрии Барнабаш Варга, получивший травму в результате столкновения с вратарем шотландской команды в матче заключительного тура группового этапа чемпионата Европы в Германии, находится в стабильном состоянии, но точно больше не сыграет на текущем турнире. Об этом сообщает портал M4 Sport со ссылкой на главного тренера сборной Венгрии Марко Росси.
Отмечается, что у Варги предположительно повреждена скула.
23 июня сборная Венгрии со счетом 1:0 обыграла шотландцев в матче третьего тура группового этапа чемпионата Европы, встреча прошла в Штутгарте. В середине второго тайма Варга столкнулся с вратарем шотландцев и упал на газон. Несколько минут игрок не мог подняться с поля, после чего его унесли на носилках, приложив кислородную маску. По информации телеканала Magenta TV, Варгу доставили в больницу Штутгарта. По пути в больницу футболист находился в сознании и разговаривал с врачами.
Сборная Венгрии заняла третье место в группе A и сохраняет шансы на попадание в плей-офф чемпионата Европы благодаря рейтингу команд, занявших третьи места.