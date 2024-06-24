Получивший травму футболист сборной Венгрии Варга пропустит оставшиеся игры Евро

БЕРЛИН, 24 июня. /ТАСС/. Нападающий сборной Венгрии Барнабаш Варга, получивший травму в результате столкновения с вратарем шотландской команды в матче заключительного тура группового этапа чемпионата Европы в Германии, находится в стабильном состоянии, но точно больше не сыграет на текущем турнире. Об этом сообщает портал M4 Sport со ссылкой на главного тренера сборной Венгрии Марко Росси.

23 июня сборная Венгрии со счетом 1:0 обыграла шотландцев в матче третьего тура группового этапа чемпионата Европы, встреча прошла в Штутгарте. В середине второго тайма Варга столкнулся с вратарем шотландцев и упал на газон. Несколько минут игрок не мог подняться с поля, после чего его унесли на носилках, приложив кислородную маску. По информации телеканала Magenta TV, Варгу доставили в больницу Штутгарта. По пути в больницу футболист находился в сознании и разговаривал с врачами.