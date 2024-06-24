Получивший травму футболист сборной Венгрии Варга пропустит оставшиеся игры Евро

Чемпионат Европы по футболу 2024

Германия. 14 июня - 14 июля

Группа AЗавершен
тв
14.06Германия5Шотландия1
Группа AЗавершен
тв
15.06Венгрия1Швейцария3
Группа BЗавершен
тв
15.06Испания3Хорватия0
Группа BЗавершен
тв
15.06Италия2Албания1
Группа DЗавершен
тв
16.06Польша1Нидерланды2
Группа CЗавершен
тв
16.06Словения1Дания1
Группа CЗавершен
тв
16.06Сербия0Англия1
Группа EЗавершен
17.06Румыния3Украина0
Группа EЗавершен
тв
17.06Бельгия0Словакия1
Группа DЗавершен
тв
17.06Австрия0Франция1
Группа FЗавершен
тв
18.06Турция3Грузия1
Группа FЗавершен
тв
18.06Португалия2Чехия1
Группа BЗавершен
тв
19.06Хорватия2Албания2
Группа AЗавершен
тв
19.06Германия2Венгрия0
Группа AЗавершен
тв
19.06Шотландия1Швейцария1
Группа CЗавершен
тв
20.06Словения1Сербия1
Группа CЗавершен
тв
20.06Дания1Англия1
Группа BЗавершен
тв
20.06Испания1Италия0
Группа EЗавершен
21.06Словакия1Украина2
Группа DЗавершен
тв
21.06Польша1Австрия3
Группа DЗавершен
тв
21.06Нидерланды0Франция0
Группа FЗавершен
тв
22.06Грузия1Чехия1
Группа FЗавершен
тв
22.06Турция0Португалия3
Группа EЗавершен
тв
22.06Бельгия2Румыния0
Группа AЗавершен
тв
23.06Швейцария1Германия1
Группа AЗавершен
23.06Шотландия0Венгрия1
Группа BНе начался
22:00АлбанияИспания
Группа BНе начался
22:00ХорватияИталия
Группа DНе начался
25.06НидерландыАвстрия
Группа DНе начался
25.06ФранцияПольша
Группа CНе начался
25.06ДанияСербия
Группа CНе начался
25.06АнглияСловения
Группа EНе начался
26.06УкраинаБельгия
Группа EНе начался
26.06СловакияРумыния
Группа FНе начался
26.06ЧехияТурция
Группа FНе начался
26.06ГрузияПортугалия
1/8 финалаНе начался
29.06Швейцария2B
1/8 финалаНе начался
29.06Германия2C
1/8 финалаНе начался
30.061C3D/E/F
1/8 финалаНе начался
30.06Испания3A/D/E/F
1/8 финалаНе начался
1.072D2E
1/8 финалаНе начался
1.07Португалия3A/B/C
1/8 финалаНе начался
2.071E3A/B/C/D
1/8 финалаНе начался
2.071D2F
1/4 финалаНе начался
5.07W39W37
1/4 финалаНе начался
5.07W41W42
1/4 финалаНе начался
6.07W40W38
1/4 финалаНе начался
6.07W43W44
1/2 финалаНе начался
9.07W45W46
1/2 финалаНе начался
10.07W47W48
ФиналНе начался
14.07W49W50
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Все таблицы
Группа A
1
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37
2
Швейцария
35
3
Венгрия
33
4
Шотландия
31
Группа B
1
Испания
26
2
Италия
23
3
Албания
21
4
Хорватия
21
Группа C
1
Англия
24
2
Дания
22
3
Словения
22
4
Сербия
21
Группа D
1
Нидерланды
24
2
Франция
24
3
Австрия
23
4
Польша
20
Группа E
1
Румыния
23
2
Бельгия
23
3
Словакия
23
4
Украина
23
Группа F
1
Португалия
26
2
Турция
23
3
Чехия
21
4
Грузия
21
09:08 (мск), источник: ТАСС

Получивший травму футболист сборной Венгрии Варга пропустит оставшиеся игры Евро

Футболист несколько минут не мог подняться с поля после столкновения с вратарем команды Шотландии.

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Источник: AP 2023

БЕРЛИН, 24 июня. /ТАСС/. Нападающий сборной Венгрии Барнабаш Варга, получивший травму в результате столкновения с вратарем шотландской команды в матче заключительного тура группового этапа чемпионата Европы в Германии, находится в стабильном состоянии, но точно больше не сыграет на текущем турнире. Об этом сообщает портал M4 Sport со ссылкой на главного тренера сборной Венгрии Марко Росси.

Отмечается, что у Варги предположительно повреждена скула.

23 июня сборная Венгрии со счетом 1:0 обыграла шотландцев в матче третьего тура группового этапа чемпионата Европы, встреча прошла в Штутгарте. В середине второго тайма Варга столкнулся с вратарем шотландцев и упал на газон. Несколько минут игрок не мог подняться с поля, после чего его унесли на носилках, приложив кислородную маску. По информации телеканала Magenta TV, Варгу доставили в больницу Штутгарта. По пути в больницу футболист находился в сознании и разговаривал с врачами.

Сборная Венгрии заняла третье место в группе A и сохраняет шансы на попадание в плей-офф чемпионата Европы благодаря рейтингу команд, занявших третьи места.

Шотландия
0:1
Первый тайм: 0:0
Венгрия
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