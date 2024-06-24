Решающий день Евро-2024 для Италии и Хорватии. Что нужно командам для выхода в плей-офф?

Расписание матчей Евро-2024 на 24 июня, расклады на выход в плей-офф, Хорватия — Италия, Албания — Испания | Источник: Getty Images

Сегодня, 24 июня, состоятся решающие матчи в группе B. Испания уже обеспечила себе выход в плей-офф. А вот Италия, Хорватия и Албания поборются за путёвку в ⅛ финала. Ждём двух огненных матчей! Разбираемся, что нужно каждой из сборных для выхода в плей-офф.

Хорватия — Италия

Футбол Евро 2024 Группа B, 24.06.2024, 22:00 Хорватия - Италия -

Бронзовые призёры ЧМ-2022 проводят не самый удачный Евро. В 1-м туре Хорватия разгромно уступила Испании — 0:3, а затем упустила победу над Албанией на 90+5-й минуте — 2:2. Одно очко — не тот результат, на который команда Златко Далича рассчитывала после двух встреч. Италия же в первой игре разобралась с Албанией — 2:1, после чего без шансов уступила Испании — 0:1.

Букмекеры считают небольшим фаворитом предстоящей встречи итальянцев. Коэффициент на их победу составляет 2.35. Хотя хорватов оценивают приблизительно также — в 3.30 (ничья — 3 35). В общем, матч с непредсказуемым результатом.

Что нужно Италии для выхода в плей-офф?

У итальянцев всё просто: команде достаточно даже ничьей с Хорватией. Тогда они займут второе место вне зависимости от результата игры Испания — Албания. Италия все равно не обгонит испанцев и не пропустит вперёд албанцев (по результатам очных встреч). Победа итальянцев, естественно, также отправляет их в плей-офф со второго места.

А вот в случае поражения всё становится интереснее. Тогда команда Лучано Спаллетти пропускает вперёд Хорватию и становится максимум третьей. Судьба путёвки в ⅛ финала в подобном сценарии зависит от результатов в других группах. Напомним, в плей-офф выходят четыре лучшие команды с третьих мест. Но три очка не всегда гарантируют ⅛ финала. Тем более что по подсчётам Football Meets Data вероятность выхода сборной с третьего места из группы В — 36% (худшая среди всех).

А если Италия проиграет Хорватии плюс Албания неожиданно обыграет Испанию, то действующий чемпион Европы на 100% останется без плей-офф.

Что нужно Хорватии для выхода в плей-офф

Хорватию спасёт только победа. Тогда команда Златко Далича наберёт четыре очка, обгонит Италию и финиширует минимум третьей. Если Албания не обыграет Испанию, хорваты займут вторую строчку. А если победы одержат и Хорватия, и албанцы, то судьбу второго места решит разница мячей. Пока что она лучше у Албании: «-1» (3:4) против «-3» у хорватов (2:5).

Если же команда Златко Далича сыграет вничью с Италией, то наверняка лишится шансов на плей-офф. Ещё не было случаев в истории Евро, чтобы в ⅛ финала с третьего места выходила команда с двумя очками. Поражение, естественно, лишит Хорватию надежд на плей-офф.

Албания — Испания

Футбол Евро 2024 Группа B, 24.06.2024, 22:00 Албания - Испания -

Испания гарантировала себе первое место и выход в плей-офф. Команда Луиса де ла Фуэнте одержала две победы — над Хорватией (3:0) и Италией (1:0). Так что в 3-м туре у испанцев наверняка появится на поле полурезервный состав. А вот Албании необходимо выдать лучший матч на турнире. Хотя и в прошлых встречах команда Силвиньо смотрелась неплохо: она забивала первой и Италии, и Хорватии. Но в обоих случаях теряла очки. Италии в итоге уступила (1:2), а с хорватами сыграла вничью (2:2).

Букмекеры всё равно уверены в победе Испании. Коэффициент на команду де ла Фуэнте составляет 1.45. Победа Албании оценивается в 7.40, ничья — в 4.90. Албанцам необходимо совершить чудо, даже с учётом вероятного смешанного состава испанцев.

Что нужно Албании для выхода в плей-офф

Албанцам жизненно необходима победа. Тогда у команды Силвиньо будет четыре очка в активе и как минимум третье место. А в случае поражения Италии и победы Хорватии появятся шансы на вторую строчку и выход в плей-офф напрямую. Но для этого нужно, чтобы у албанцев была лучше разница забитых и пропущенных мячей, чем у хорватов. Напоминаем, что в случае равенства очков сначала смотрят на очные встречи (Албания и Хорватия сыграли вничью), а затем — на разницу голов. У албанцев она пока что лучше («-1», у хорватов, напомним, «-3»).

Если же Албания выиграет, а Италия наберёт хотя бы одно очко с Хорватией, то команда Силвиньо точно занимает третью строчку. Ничья же с Испанией албанцев наверняка не устроит. Да, если при таком сценарии Италия обыграет Хорватию, то Албания финиширует третьей. Но с двумя очками в плей-офф она вряд ли выйдет. По крайней мере, в истории Евро такого ещё не происходило.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456241706&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture; screen-wake-lock;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Итоги

Ещё раз пробежимся по основным моментам. Самый простой путь до плей-офф — у Италии. Одно очко — и команда гарантирует себе выход в ⅛ финала со второй строчки. Албанию и Хорватию же устраивают только победы. Но даже в таком случае им важен итог в параллельных матчах: албанцам нужна победа хорватов с разницей не более чем в два мяча. Хотя и ничья во встрече Италия — Хорватия станет неплохим итогом для Албании в случае победы. Тогда команда займёт третье место с четырьмя очками и получит отличные шансы на плей-офф. Хорватии же необходима ничья во встрече Албания — Испания или поражение албанцев (конечно, в случае собственной победы).