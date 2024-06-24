Решающий день Евро-2024 для Италии и Хорватии. Что нужно командам для выхода в плей-офф?

Чемпионат Европы по футболу 2024

Германия. 14 июня - 14 июля

Группа AЗавершен
тв
14.06Германия5Шотландия1
Группа AЗавершен
тв
15.06Венгрия1Швейцария3
Группа BЗавершен
тв
15.06Испания3Хорватия0
Группа BЗавершен
тв
15.06Италия2Албания1
Группа DЗавершен
тв
16.06Польша1Нидерланды2
Группа CЗавершен
тв
16.06Словения1Дания1
Группа CЗавершен
тв
16.06Сербия0Англия1
Группа EЗавершен
17.06Румыния3Украина0
Группа EЗавершен
тв
17.06Бельгия0Словакия1
Группа DЗавершен
тв
17.06Австрия0Франция1
Группа FЗавершен
тв
18.06Турция3Грузия1
Группа FЗавершен
тв
18.06Португалия2Чехия1
Группа BЗавершен
тв
19.06Хорватия2Албания2
Группа AЗавершен
тв
19.06Германия2Венгрия0
Группа AЗавершен
тв
19.06Шотландия1Швейцария1
Группа CЗавершен
тв
20.06Словения1Сербия1
Группа CЗавершен
тв
20.06Дания1Англия1
Группа BЗавершен
тв
20.06Испания1Италия0
Группа EЗавершен
21.06Словакия1Украина2
Группа DЗавершен
тв
21.06Польша1Австрия3
Группа DЗавершен
тв
21.06Нидерланды0Франция0
Группа FЗавершен
тв
22.06Грузия1Чехия1
Группа FЗавершен
тв
22.06Турция0Португалия3
Группа EЗавершен
тв
22.06Бельгия2Румыния0
Группа AЗавершен
тв
23.06Швейцария1Германия1
Группа AЗавершен
23.06Шотландия0Венгрия1
Группа BНе начался
22:00АлбанияИспания
Группа BНе начался
22:00ХорватияИталия
Группа DНе начался
25.06НидерландыАвстрия
Группа DНе начался
25.06ФранцияПольша
Группа CНе начался
25.06ДанияСербия
Группа CНе начался
25.06АнглияСловения
Группа EНе начался
26.06УкраинаБельгия
Группа EНе начался
26.06СловакияРумыния
Группа FНе начался
26.06ЧехияТурция
Группа FНе начался
26.06ГрузияПортугалия
1/8 финалаНе начался
29.06Швейцария2B
1/8 финалаНе начался
29.06Германия2C
1/8 финалаНе начался
30.061C3D/E/F
1/8 финалаНе начался
30.06Испания3A/D/E/F
1/8 финалаНе начался
1.072D2E
1/8 финалаНе начался
1.07Португалия3A/B/C
1/8 финалаНе начался
2.071E3A/B/C/D
1/8 финалаНе начался
2.071D2F
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5.07W39W37
1/4 финалаНе начался
5.07W41W42
1/4 финалаНе начался
6.07W40W38
1/4 финалаНе начался
6.07W43W44
1/2 финалаНе начался
9.07W45W46
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10.07W47W48
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08:42 (мск), источник: Чемпионат.com

Решающий день Евро-2024 для Италии и Хорватии. Что нужно командам для выхода в плей-офф?

Не забываем и про Албанию. Чудо с Испанией приблизит их к выходу в ⅛ финала.

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Расписание матчей Евро-2024 на 24 июня, расклады на выход в плей-офф, Хорватия — Италия, Албания — Испания | Источник: Getty Images

Сегодня, 24 июня, состоятся решающие матчи в группе B. Испания уже обеспечила себе выход в плей-офф. А вот Италия, Хорватия и Албания поборются за путёвку в ⅛ финала. Ждём двух огненных матчей! Разбираемся, что нужно каждой из сборных для выхода в плей-офф.

Хорватия — Италия

Футбол

Евро 2024
Группа B, 24.06.2024, 22:00

Хорватия-Италия-

Бронзовые призёры ЧМ-2022 проводят не самый удачный Евро. В 1-м туре Хорватия разгромно уступила Испании — 0:3, а затем упустила победу над Албанией на 90+5-й минуте — 2:2. Одно очко — не тот результат, на который команда Златко Далича рассчитывала после двух встреч. Италия же в первой игре разобралась с Албанией — 2:1, после чего без шансов уступила Испании — 0:1.

Букмекеры считают небольшим фаворитом предстоящей встречи итальянцев. Коэффициент на их победу составляет 2.35. Хотя хорватов оценивают приблизительно также — в 3.30 (ничья — 3 35). В общем, матч с непредсказуемым результатом.

Что нужно Италии для выхода в плей-офф?

У итальянцев всё просто: команде достаточно даже ничьей с Хорватией. Тогда они займут второе место вне зависимости от результата игры Испания — Албания. Италия все равно не обгонит испанцев и не пропустит вперёд албанцев (по результатам очных встреч). Победа итальянцев, естественно, также отправляет их в плей-офф со второго места.

А вот в случае поражения всё становится интереснее. Тогда команда Лучано Спаллетти пропускает вперёд Хорватию и становится максимум третьей. Судьба путёвки в ⅛ финала в подобном сценарии зависит от результатов в других группах. Напомним, в плей-офф выходят четыре лучшие команды с третьих мест. Но три очка не всегда гарантируют ⅛ финала. Тем более что по подсчётам Football Meets Data вероятность выхода сборной с третьего места из группы В — 36% (худшая среди всех).

А если Италия проиграет Хорватии плюс Албания неожиданно обыграет Испанию, то действующий чемпион Европы на 100% останется без плей-офф.

Что нужно Хорватии для выхода в плей-офф

Хорватию спасёт только победа. Тогда команда Златко Далича наберёт четыре очка, обгонит Италию и финиширует минимум третьей. Если Албания не обыграет Испанию, хорваты займут вторую строчку. А если победы одержат и Хорватия, и албанцы, то судьбу второго места решит разница мячей. Пока что она лучше у Албании: «-1» (3:4) против «-3» у хорватов (2:5).

Если же команда Златко Далича сыграет вничью с Италией, то наверняка лишится шансов на плей-офф. Ещё не было случаев в истории Евро, чтобы в ⅛ финала с третьего места выходила команда с двумя очками. Поражение, естественно, лишит Хорватию надежд на плей-офф.

Албания — Испания

Футбол

Евро 2024
Группа B, 24.06.2024, 22:00

Албания-Испания-

Испания гарантировала себе первое место и выход в плей-офф. Команда Луиса де ла Фуэнте одержала две победы — над Хорватией (3:0) и Италией (1:0). Так что в 3-м туре у испанцев наверняка появится на поле полурезервный состав. А вот Албании необходимо выдать лучший матч на турнире. Хотя и в прошлых встречах команда Силвиньо смотрелась неплохо: она забивала первой и Италии, и Хорватии. Но в обоих случаях теряла очки. Италии в итоге уступила (1:2), а с хорватами сыграла вничью (2:2).

Букмекеры всё равно уверены в победе Испании. Коэффициент на команду де ла Фуэнте составляет 1.45. Победа Албании оценивается в 7.40, ничья — в 4.90. Албанцам необходимо совершить чудо, даже с учётом вероятного смешанного состава испанцев.

Что нужно Албании для выхода в плей-офф

Албанцам жизненно необходима победа. Тогда у команды Силвиньо будет четыре очка в активе и как минимум третье место. А в случае поражения Италии и победы Хорватии появятся шансы на вторую строчку и выход в плей-офф напрямую. Но для этого нужно, чтобы у албанцев была лучше разница забитых и пропущенных мячей, чем у хорватов. Напоминаем, что в случае равенства очков сначала смотрят на очные встречи (Албания и Хорватия сыграли вничью), а затем — на разницу голов. У албанцев она пока что лучше («-1», у хорватов, напомним, «-3»).

Если же Албания выиграет, а Италия наберёт хотя бы одно очко с Хорватией, то команда Силвиньо точно занимает третью строчку. Ничья же с Испанией албанцев наверняка не устроит. Да, если при таком сценарии Италия обыграет Хорватию, то Албания финиширует третьей. Но с двумя очками в плей-офф она вряд ли выйдет. По крайней мере, в истории Евро такого ещё не происходило.

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Итоги

Ещё раз пробежимся по основным моментам. Самый простой путь до плей-офф — у Италии. Одно очко — и команда гарантирует себе выход в ⅛ финала со второй строчки. Албанию и Хорватию же устраивают только победы. Но даже в таком случае им важен итог в параллельных матчах: албанцам нужна победа хорватов с разницей не более чем в два мяча. Хотя и ничья во встрече Италия — Хорватия станет неплохим итогом для Албании в случае победы. Тогда команда займёт третье место с четырьмя очками и получит отличные шансы на плей-офф. Хорватии же необходима ничья во встрече Албания — Испания или поражение албанцев (конечно, в случае собственной победы).

Никита Паглазов

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