Как выбирают лучших игроков матчей Евро? Один из экспертов — экс-тренер сборной России

Чемпионат Европы по футболу 2024

Германия. 14 июня - 14 июля

Группа AЗавершен
тв
14.06Германия5Шотландия1
Группа AЗавершен
тв
15.06Венгрия1Швейцария3
Группа BЗавершен
тв
15.06Испания3Хорватия0
Группа BЗавершен
тв
15.06Италия2Албания1
Группа DЗавершен
тв
16.06Польша1Нидерланды2
Группа CЗавершен
тв
16.06Словения1Дания1
Группа CЗавершен
тв
16.06Сербия0Англия1
Группа EЗавершен
17.06Румыния3Украина0
Группа EЗавершен
тв
17.06Бельгия0Словакия1
Группа DЗавершен
тв
17.06Австрия0Франция1
Группа FЗавершен
тв
18.06Турция3Грузия1
Группа FЗавершен
тв
18.06Португалия2Чехия1
Группа BЗавершен
тв
19.06Хорватия2Албания2
Группа AЗавершен
тв
19.06Германия2Венгрия0
Группа AЗавершен
тв
19.06Шотландия1Швейцария1
Группа CЗавершен
тв
20.06Словения1Сербия1
Группа CЗавершен
тв
20.06Дания1Англия1
Группа BЗавершен
тв
20.06Испания1Италия0
Группа EЗавершен
21.06Словакия1Украина2
Группа DЗавершен
тв
21.06Польша1Австрия3
Группа DЗавершен
тв
21.06Нидерланды0Франция0
Группа FЗавершен
тв
22.06Грузия1Чехия1
Группа FЗавершен
тв
22.06Турция0Португалия3
Группа EЗавершен
тв
22.06Бельгия2Румыния0
Группа AЗавершен
тв
23.06Швейцария1Германия1
Группа AЗавершен
23.06Шотландия0Венгрия1
Группа BНе начался
22:00АлбанияИспания
Группа BНе начался
22:00ХорватияИталия
Группа DНе начался
25.06НидерландыАвстрия
Группа DНе начался
25.06ФранцияПольша
Группа CНе начался
25.06ДанияСербия
Группа CНе начался
25.06АнглияСловения
Группа EНе начался
26.06УкраинаБельгия
Группа EНе начался
26.06СловакияРумыния
Группа FНе начался
26.06ЧехияТурция
Группа FНе начался
26.06ГрузияПортугалия
1/8 финалаНе начался
29.06Швейцария2B
1/8 финалаНе начался
29.06Германия2C
1/8 финалаНе начался
30.061C3D/E/F
1/8 финалаНе начался
30.06Испания3A/D/E/F
1/8 финалаНе начался
1.072D2E
1/8 финалаНе начался
1.07Португалия3A/B/C
1/8 финалаНе начался
2.071E3A/B/C/D
1/8 финалаНе начался
2.071D2F
1/4 финалаНе начался
5.07W39W37
1/4 финалаНе начался
5.07W41W42
1/4 финалаНе начался
6.07W40W38
1/4 финалаНе начался
6.07W43W44
1/2 финалаНе начался
9.07W45W46
1/2 финалаНе начался
10.07W47W48
ФиналНе начался
14.07W49W50
Таблицы
Все таблицы
Группа A
1
Германия
37
2
Швейцария
35
3
Венгрия
33
4
Шотландия
31
Группа B
1
Испания
26
2
Италия
23
3
Албания
21
4
Хорватия
21
Группа C
1
Англия
24
2
Дания
22
3
Словения
22
4
Сербия
21
Группа D
1
Нидерланды
24
2
Франция
24
3
Австрия
23
4
Польша
20
Группа E
1
Румыния
23
2
Бельгия
23
3
Словакия
23
4
Украина
23
Группа F
1
Португалия
26
2
Турция
23
3
Чехия
21
4
Грузия
21
08:58 (мск), источник: Чемпионат.com

Как выбирают лучших игроков матчей Евро? Один из экспертов — экс-тренер сборной России

Задействована целая бригада известных специалистов, которым помогает современная техника.

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Чемпионат Европы: как выбирают лучших игроков матчей Евро-2024 — кто входит в технический комитет УЕФА, подробности | Источник: Getty Images

Вы, наверное, знаете, что Н’Голо Канте — единственный футболист, который был признан лучшим игроком матча в обоих турах Евро-2024. Полузащитник сборной Франции получал награду после встреч своей команды с Австрией и Нидерландами. А как вообще происходит выбор лучшего игрока на чемпионате Европы? Кто и на каком основании это решает? Рассказываем в нашем материале.

У УЕФА есть своя команда экспертов — технических наблюдателей, которые занимаются, в частности, определением лучших игроков каждого матча. В её состав входят известные и уважаемые специалисты. На Евро-2024 это Фабио Капелло, Рафаэль Бенитес, Дэвид Мойес, Уле-Гуннар Сульшер, Авраам Грант, Айтор Каранка, Франк де Бур, Майкл О’Нил, Алёша Асанович, Йоан Лупеску, Патрик Боннер и Жан-Франсуа Домерг.

Капелло никому представлять не нужно. Бывший главный тренер сборных России и Англии, а также «Реала», «Ювентуса» и «Милана» в свои 78 лет по-прежнему с головой погружён в футбол. Его часто показывали во время разных матчей чемпионата Европы.

Дон Фабио завершил тренерскую карьеру после того, как ушёл в 2018 году из китайского «Цзянсу Сунин».

Бенитес тоже работал с целым рядом топ-клубов, приводил «Ливерпуль» к победе в Лиге чемпионов. Мойеса все помнят прежде всего по работе с «Манчестер Юнайтед». Он только-только ушёл из «Вест Хэма», с которым выигрывал Лигу конференций. Сульшер тоже оставил большой след в «Манчестер Юнайтед» как игрок и как тренер. Грант добирался с «Челси» до московского финала Лиги чемпионов. Каранка играл за сборную Испании, возглавлял в Англии «Мидлсбро», «Ноттингем Форест» и «Бирмингем». Франк де Бур выступал за сборную Голландии, а потом работал с ней как тренер.

Имена остальных, пожалуй, менее известны в России. О’Нил — бывший коуч сборной Ирландии, «Селтика» и нескольких английских команд. Асанович играл за сборные Югославии и Хорватии. Лупеску — за сборную Румынии, Боннер — за сборную Ирландии. Все трое были классными футболистами и долго выступали в составе своих национальных команд. Домерг в середине 1980-х провёл девять матчей за сборную Франции, он победитель Евро-1984.

Как подчеркнули в УЕФА, технические наблюдатели организации анализируют каждую встречу с тренерской точки зрения, выбирают игрока матча, а по итогам турнира определят также лучшего футболиста Евро-2024, символическую сборную, лучшего молодого игрока и лучший гол.

После каждого матча технический наблюдатель составляет отчёт об игре, используя видео и статистику, чтобы проиллюстрировать наиболее интересные тактические и технические моменты. Под рукой у экспертов все данные о прошедшей встрече: от количества пасов, ударов или навесов до более продвинутой статистики — о пробеге, максимальных скоростях или усредненной позиции футболистов на поле. Они имеют доступ к повторам с разных ракурсов, в их распоряжении видео не только с телекамер. Всё это даёт возможность объективнее оценивать выступление игроков.

Набор полезных инструментов помогает техническому наблюдателю определить звезду матча.

«Делая свой выбор, эксперты должны будут определить, кто из футболистов внёс исключительный вклад на поле, и в этом они будут опираться на ряд критериев: выдающееся мастерство в атаке или обороне, участие в ключевых эпизодах в атаке или обороне, тактическая выучка и эффективность на протяжении всей игры, образцовое поведение на поле», — говорится в информационном материале на сайте УЕФА.

До Евро-1996 члены технического комитета УЕФА ограничивались обзорами турниров, а с того чемпионата Европы начали составлять отчёты. Затем этот опыт перенесли и на другие соревнования. В Лиге чемпионов первый подобный отчёт был сделан после легендарного финала 1999 года между «Манчестер Юнайтед» и «Баварией».

На Евро-2020, который был перенесён из-за пандемии коронавируса и состоялся в 2021 году, в команду входили 16 специалистов. Тогда Капелло, Мойес, Каранка, Боннер, Домерг тоже попали в состав технических наблюдателей. Находилась в комитете и одна женщина — французский тренер Коринн Диакр.

Собранные материалы используются и после турнира. Контент от рабочей группы технических наблюдателей распространяется среди всех национальных ассоциаций УЕФА. Он нужен для практической работы в массовом футболе, на юношеском уровне и для развития элитного футбола.

Лучшие игроки матчей Евро-2024

Первый тур

Германия — Шотландия: Джамал Мусиала
Венгрия — Швейцария: Гранит Джака
Испания — Хорватия: Фабиан Руис
Италия — Албания: Федерико Кьеза
Польша — Нидерланды: Коди Гакпо
Словения — Дания: Кристиан Эриксен
Сербия — Англия: Джуд Беллингем
Румыния — Украина: Николае Станчу
Бельгия — Словакия: Станислав Лоботка
Австрия — Франция: Н’Голо Канте
Турция — Грузия: Арда Гюлер
Португалия — Чехия: Витинья.

Второй тур

Хорватия — Албания: Андрей Крамарич
Германия — Венгрия: Илкай Гюндоган
Шотландия — Швейцария: Мануэль Аканджи
Словения — Сербия: Жан Карничник
Дания — Англия: Пьер-Эмиль Хëйбьерг
Испания — Италия: Нико Уильямс
Словакия — Украина: Николай Шапаренко
Польша — Австрия: Кристоф Баумгартнер
Нидерланды — Франция: Н’Голо Канте
Грузия — Чехия: Георгий Мамардашвили
Турция — Португалия: Бернарду Силва
Бельгия — Румыния: Кевин Де Брейне.

Анатолий Романов

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Вся история чемпионатов
История чемпионатов
1964
Испания
1
Испания
Испания
2
СССР
СССР
3
Венгрия
Венгрия
1972
Бельгия
1
ФРГ
ФРГ
2
СССР
СССР
3
Бельгия
Бельгия
1988
ФРГ
1
Нидерланды
Нидерланды
2
СССР
СССР
3
ФРГ
ФРГ
3
Италия
Италия
1992
Швеция
1
Дания
Дания
2
Германия
Германия
3
Нидерланды
Нидерланды
3
Швеция
Швеция
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