Как выбирают лучших игроков матчей Евро? Один из экспертов — экс-тренер сборной России

Чемпионат Европы: как выбирают лучших игроков матчей Евро-2024 — кто входит в технический комитет УЕФА, подробности | Источник: Getty Images

Вы, наверное, знаете, что Н’Голо Канте — единственный футболист, который был признан лучшим игроком матча в обоих турах Евро-2024. Полузащитник сборной Франции получал награду после встреч своей команды с Австрией и Нидерландами. А как вообще происходит выбор лучшего игрока на чемпионате Европы? Кто и на каком основании это решает? Рассказываем в нашем материале.

У УЕФА есть своя команда экспертов — технических наблюдателей, которые занимаются, в частности, определением лучших игроков каждого матча. В её состав входят известные и уважаемые специалисты. На Евро-2024 это Фабио Капелло, Рафаэль Бенитес, Дэвид Мойес, Уле-Гуннар Сульшер, Авраам Грант, Айтор Каранка, Франк де Бур, Майкл О’Нил, Алёша Асанович, Йоан Лупеску, Патрик Боннер и Жан-Франсуа Домерг.

Капелло никому представлять не нужно. Бывший главный тренер сборных России и Англии, а также «Реала», «Ювентуса» и «Милана» в свои 78 лет по-прежнему с головой погружён в футбол. Его часто показывали во время разных матчей чемпионата Европы.

Дон Фабио завершил тренерскую карьеру после того, как ушёл в 2018 году из китайского «Цзянсу Сунин».

Бенитес тоже работал с целым рядом топ-клубов, приводил «Ливерпуль» к победе в Лиге чемпионов. Мойеса все помнят прежде всего по работе с «Манчестер Юнайтед». Он только-только ушёл из «Вест Хэма», с которым выигрывал Лигу конференций. Сульшер тоже оставил большой след в «Манчестер Юнайтед» как игрок и как тренер. Грант добирался с «Челси» до московского финала Лиги чемпионов. Каранка играл за сборную Испании, возглавлял в Англии «Мидлсбро», «Ноттингем Форест» и «Бирмингем». Франк де Бур выступал за сборную Голландии, а потом работал с ней как тренер.

Имена остальных, пожалуй, менее известны в России. О’Нил — бывший коуч сборной Ирландии, «Селтика» и нескольких английских команд. Асанович играл за сборные Югославии и Хорватии. Лупеску — за сборную Румынии, Боннер — за сборную Ирландии. Все трое были классными футболистами и долго выступали в составе своих национальных команд. Домерг в середине 1980-х провёл девять матчей за сборную Франции, он победитель Евро-1984.

Как подчеркнули в УЕФА, технические наблюдатели организации анализируют каждую встречу с тренерской точки зрения, выбирают игрока матча, а по итогам турнира определят также лучшего футболиста Евро-2024, символическую сборную, лучшего молодого игрока и лучший гол.

После каждого матча технический наблюдатель составляет отчёт об игре, используя видео и статистику, чтобы проиллюстрировать наиболее интересные тактические и технические моменты. Под рукой у экспертов все данные о прошедшей встрече: от количества пасов, ударов или навесов до более продвинутой статистики — о пробеге, максимальных скоростях или усредненной позиции футболистов на поле. Они имеют доступ к повторам с разных ракурсов, в их распоряжении видео не только с телекамер. Всё это даёт возможность объективнее оценивать выступление игроков.

Набор полезных инструментов помогает техническому наблюдателю определить звезду матча.

«Делая свой выбор, эксперты должны будут определить, кто из футболистов внёс исключительный вклад на поле, и в этом они будут опираться на ряд критериев: выдающееся мастерство в атаке или обороне, участие в ключевых эпизодах в атаке или обороне, тактическая выучка и эффективность на протяжении всей игры, образцовое поведение на поле», — говорится в информационном материале на сайте УЕФА.

До Евро-1996 члены технического комитета УЕФА ограничивались обзорами турниров, а с того чемпионата Европы начали составлять отчёты. Затем этот опыт перенесли и на другие соревнования. В Лиге чемпионов первый подобный отчёт был сделан после легендарного финала 1999 года между «Манчестер Юнайтед» и «Баварией».

На Евро-2020, который был перенесён из-за пандемии коронавируса и состоялся в 2021 году, в команду входили 16 специалистов. Тогда Капелло, Мойес, Каранка, Боннер, Домерг тоже попали в состав технических наблюдателей. Находилась в комитете и одна женщина — французский тренер Коринн Диакр.

Собранные материалы используются и после турнира. Контент от рабочей группы технических наблюдателей распространяется среди всех национальных ассоциаций УЕФА. Он нужен для практической работы в массовом футболе, на юношеском уровне и для развития элитного футбола.

Лучшие игроки матчей Евро-2024

Первый тур

Германия — Шотландия: Джамал Мусиала

Венгрия — Швейцария: Гранит Джака

Испания — Хорватия: Фабиан Руис

Италия — Албания: Федерико Кьеза

Польша — Нидерланды: Коди Гакпо

Словения — Дания: Кристиан Эриксен

Сербия — Англия: Джуд Беллингем

Румыния — Украина: Николае Станчу

Бельгия — Словакия: Станислав Лоботка

Австрия — Франция: Н’Голо Канте

Турция — Грузия: Арда Гюлер

Португалия — Чехия: Витинья.

Второй тур

Хорватия — Албания: Андрей Крамарич

Германия — Венгрия: Илкай Гюндоган

Шотландия — Швейцария: Мануэль Аканджи

Словения — Сербия: Жан Карничник

Дания — Англия: Пьер-Эмиль Хëйбьерг

Испания — Италия: Нико Уильямс

Словакия — Украина: Николай Шапаренко

Польша — Австрия: Кристоф Баумгартнер

Нидерланды — Франция: Н’Голо Канте

Грузия — Чехия: Георгий Мамардашвили

Турция — Португалия: Бернарду Силва

Бельгия — Румыния: Кевин Де Брейне.